Phiên livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem

Năm thứ hai trực tiếp tham gia livestream bán vải thiều chín sớm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh gây chú ý khi cùng TikToker Chu Thanh Huyền, vợ cầu thủ Nguyễn Quang Hải, xuất hiện “chốt đơn” ngay tại vùng trồng. Phiên bán nhanh chóng bùng nổ với hàng nghìn lượt xem, bình luận dồn dập và đơn hàng liên tục được xác nhận chỉ sau ít phút lên sóng.

Phiên livestream mở bán vải sớm Lục Ngạn được tổ chức tại bản Meo, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh do Chu Thanh Huyền dẫn dắt đã nhanh chóng khuấy động không khí ngay từ đầu chương trình. Phần bình luận liên tục “nhảy số”, nhiều khách hàng liên tục để lại thông tin đặt mua vì lo hết hàng sớm.

Chương trình được triển khai trong hai khung giờ từ 12h đến 14h và từ 14h đến hơn 17h ngày 20/5.

Ông Phạm Văn Thịnh lần thứ hai trực tiếp tham gia livestream, cùng quảng bá và hỗ trợ “chốt đơn” vải thiều chín sớm, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Ảnh: Bảo Khánh

Trong phiên livestream đầu tiên, Chu Thanh Huyền cho biết nguồn cung vải u hồng năm nay không nhiều, tổng sản lượng đưa lên livestream chỉ khoảng hơn 2 tấn. Điều này càng khiến không khí mua bán trở nên sôi động, nhiều khách hàng liên tục đặt mua để giữ hàng.

Kết thúc hai phiên livestream, chương trình ghi nhận hơn 832.000 lượt xem. Ban tổ chức đã chốt thành công 4.827 đơn hàng vải thiều với tổng sản lượng tiêu thụ hơn 31 tấn. Ngoài ra còn có 537 chai mật ong và gần 3 tạ mỳ Chũ được bán ra.

Đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh tham gia theo dõi, bình luận và chia sẻ livestream, đồng thời đánh giá cao chất lượng vải thiều Bắc Ninh năm nay.

Giới hạn khu vực giao hàng để đảm bảo độ tươi ngon

Do đặc thù là vải u hồng tươi, phiên bán được giới hạn khu vực giao hàng. Chu Thanh Huyền cho biết hiện chương trình chưa thể ship toàn quốc mà mới triển khai tại Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ và Đà Nẵng.

Đại diện Viettel Post xác nhận việc giới hạn khu vực vận chuyển nhằm đảm bảo khi tới tay khách hàng, quả vải vẫn giữ được độ tươi ngon nhất.

Khác với hình thức bán lẻ thông thường, toàn bộ sản phẩm được đóng theo combo 3kg và 5kg để tối ưu việc vận chuyển cũng như bảo quản trong quá trình giao nhận. Nhiều khách hàng đặt cùng lúc nhiều combo.

Ghi nhận tại phố Kim (phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh), thị trường vải chín sớm đang khá sôi động với mức giá phân hóa rõ rệt theo chất lượng sản phẩm.

Những lô vải đẹp, mẫu mã đồng đều, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Trung Quốc được thương lái thu mua với giá từ 30.000-35.000 đồng/kg. Các loại chất lượng thấp hơn dao động khoảng 20.000-30.000 đồng/kg.

Dù mặt bằng giá phổ biến không quá đột biến, phân khúc vải chất lượng cao lại đang ghi nhận mức tăng mạnh. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Văn Thịnh, vụ vải năm 2026 có nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt ở yếu tố chất lượng.

Nâng chất lượng để chinh phục thị trường khó tính

Ông Phạm Văn Thịnh cho biết năm nay việc tiêu thụ quả vải khá thuận lợi nhờ công tác chuẩn bị sớm và bài bản ngay từ đầu vụ. Dù sản lượng dự kiến chỉ khoảng 100.000 tấn, không quá cao, nhưng chất lượng quả lại trở thành lợi thế nổi bật.

Theo lãnh đạo tỉnh, ngay từ cuối vụ trước, địa phương đã siết chặt quy trình chăm sóc, quản lý mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Việc sử dụng vật tư nông nghiệp và quy trình đóng gói cũng được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Vải hồng đào Bắc Ninh với mẫu mã đẹp, quả to, được thị trường ưa chuộng. Ảnh: Bảo Khánh

Một xu hướng đáng chú ý là việc chuyển đổi sang canh tác sinh học an toàn. Bắc Ninh đã triển khai sử dụng chế phẩm vi sinh IMO thay thế dần thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả bước đầu cho thấy không chỉ giúp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả mà còn giúp quả vải thơm ngon hơn.

Đặc biệt, ngoài giống vải chín sớm u hồng, một số giống mới đang tạo ra giá trị kinh tế vượt trội. Điển hình là vải hồng đào Bắc Ninh với mẫu mã đẹp, quả to, được thị trường ưa chuộng. Có thời điểm, giá loại vải này tại vườn vượt 200.000 đồng/kg - mức giá hiếm thấy với vải thiều.

Logistics vẫn là bài toán lớn nhất

Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử đang là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, không nên bán hàng online theo cách dàn trải.

“Mỗi địa phương chỉ cần một nhóm nhỏ làm việc này một cách chuyên tâm, như hợp tác xã hoặc các bạn trẻ có kỹ năng”, ông Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh.

Theo ông, lực lượng này sẽ đóng vai trò như những “đại lý số”, nhận đơn hàng trực tuyến rồi thu mua lại từ bà con, qua đó tạo đầu ra ổn định cho nông dân.

Tuy nhiên, nút thắt lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở logistics. Theo ông Thịnh, từ khâu đóng gói, vận chuyển cho tới bảo quản trước - trong - sau giao hàng đều cần tiếp tục được cải thiện.

“Nếu giải được bài toán vận chuyển, thương mại điện tử sẽ mở ra dư địa tăng trưởng rất lớn cho nông sản”, lãnh đạo tỉnh nhận định.

Nữ TikToker cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh livestream bán vải u hồng. Ảnh: Bảo Khánh

Thực tế, Bắc Ninh đã bắt đầu thử nghiệm các mô hình đóng gói nhỏ 0,5kg nhằm phù hợp hơn với nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Địa phương cũng tăng cường hợp tác với nền tảng TikTok để mở rộng kênh bán hàng, rút ngắn thời gian giao nhận và từng bước hoàn thiện chuỗi tiêu thụ nông sản theo hướng hiện đại.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, Bắc Ninh đang hướng tới mục tiêu đưa trái vải vươn xa hơn trên bản đồ nông sản thế giới.

Theo vị Phó Chủ tịch tỉnh, để đạt được mục tiêu này cần tập trung vào hai trụ cột quan trọng là chất lượng minh bạch và logistics.

Cùng với đó, Bắc Ninh xác định doanh nghiệp là lực lượng trung tâm trong chuỗi giá trị.

Đáng chú ý, nhiều địa phương hiện xem livestream là một kênh quảng bá nông sản hiệu quả. “Thông qua nền tảng số, khách hàng ở bất kỳ đâu cũng có thể biết đến trái vải Việt Nam, hiểu vì sao nó ngon và đáng để lựa chọn”, ông Thịnh chia sẻ.