Hòn Sơn thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, cách thành phố Rạch Giá 65km, được mệnh danh là "viên ngọc thô" của Kiên Giang. Xã đảo này nằm giữa đảo Nam Du và đảo Hòn Tre, được bao bọc bởi 6 bãi biển đẹp với diện tích đảo 11km2.

Nơi đây hấp dẫn du khách nhờ cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, môi trường trong lành, hải sản tươi ngon, người dân thân thiện, mến khách. Dân số trên đảo không nhiều, chủ yếu là ngư dân sống bằng nghề chài lưới, làm vườn.

Vẻ đẹp bình yên, mộc mạc của Hòn Sơn

"Gia đình mình từng tới nhiều hòn đảo nổi tiếng như Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Côn Đảo, Nam Du, Phú Quốc...

Mỗi nơi mang màu sắc riêng, vẻ đẹp riêng nhưng Hòn Sơn có thể nói là mộc mạc, hoang sơ nhất, chưa khai thác du lịch quá nhiều - nơi bạn có thể sống chậm, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị", anh Nguyễn Ngọc Minh (30 tuổi, TPHCM) chia sẻ.

Gia đình anh Minh tới Hòn Sơn vào giữa tháng 4, thời điểm biển lặng, nắng đẹp, thích hợp với các hoạt động trải nghiệm

Trong 3 ngày 2 đêm trên đảo, họ thuê một căn homestay của người dân. Căn nhà có ban công nhìn ra biển, mỗi sáng thức dậy nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào.

Tới Hòn Sơn, du khách không thể bỏ qua hoạt động tắm biển ở Bãi Bàng, ngắm bình minh trên đỉnh Ma Thiên Lãnh, khám phá làng chài và thưởng thức hải sản tươi rói ngay sát biển.

Khung cảnh nhìn ra từ homestay, nơi gia đình anh Minh lưu trú

"Trên đảo có một cung đường vòng duy nhất, nối các bãi biển và điểm tham quan chính. Chỉ cần thuê xe máy (khoảng 150.000 đồng/ngày), du khách có thể tự do 'quét sạch' những góc đẹp nhất từ Bãi Nhà, Bãi Bàng, Bãi Xếp đến Bãi Thiên Tuế.

Chạy xe quanh đảo vào sớm bình minh hay chiều hoàng hôn, bạn sẽ được tận hưởng vẻ đẹp ấn tượng, khó quên", anh Minh chia sẻ kinh nghiệm.

Cung đường biển nối các điểm đến trên đảo

Bãi Bàng có bãi cát trắng mịn trải dài dưới ánh nắng, biển xanh trong vắt như ngọc bích, phản chiếu bầu trời. Nơi đây không có những hàng quán đông đúc, khách sạn, khu nghỉ hiện đại mà còn rất hoang sơ với biển, cát, rừng cây.

Đỉnh Ma Thiên Lãnh cao hơn 450m so với mực nước biển, bao phủ bởi vườn tược và rừng cây.

Trải nghiệm thú vị nhất của gia đình anh Minh trong chuyến đi này là lặn biển ngắm san hô ở khu vực ấp Thiên Tuế.

Những nhà bè của người dân đón du khách ra chèo SUP, lặn ngắm san hô

"Đây là lần đầu tiên con mình được thấy san hô nhiều màu sắc, cá bơi ngay dưới chân. Bé vừa ngạc nhiên, vừa thích thú.

Cả gia đình mặc áo phao, ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, không internet, không màn hình điện thoại, máy tính, chỉ có biển trời, tiếng cười và những ánh mắt rạng rỡ, chính là thứ gia đình mình luôn tìm kiếm trong mỗi chuyến đi cùng nhau", anh Minh kể.

Hải sản ở đây tươi ngon, phong phú với đủ các loại cá, mực, tôm, ghẹ, nhum... Tất cả đều được đánh bắt ngay trong ngày, tươi rói. Du khách có thể vào chợ Thiên Tuế mua hải sản tươi, giá chỉ bằng 2/3 các đảo du lịch khác nhưng rất tươi ngon.

"Nhà mình thích nhất là nhum nướng mỡ hành, mực hấp gừng và cá mú nướng muối ớt. Bạn có thể mua hải sản để tự nấu tại homestay hay mang tới các hàng quán ven biển thuê chế biến", anh Minh cho biết.

Dân số trên đảo không nhiều

Cũng theo vị khách, các dịch vụ từ thuê xe, đặt phòng đến tour tham quan đều do người dân địa phương tự vận hành. Tuy chưa chuyên nghiệp nhưng người dân mộc mạc, thật thà, vô cùng hiếu khách.

"Người dân Hòn Sơn mang đậm tinh thần miền Tây, hiền lành, chân thành và luôn nở nụ cười ấm áp. Có lẽ chính họ, chứ không phải bãi biển hay món ngon, mới là lý do lớn nhất khiến mình muốn quay lại nơi này nhiều lần nữa", anh Minh nói.

Tổng chi phí du lịch Hòn Sơn của gia đình 2 người lớn, 1 trẻ em là khoảng 5 triệu đồng, bao gồm vé tàu, lưu trú homestay, ăn uống, di chuyển trên đảo. Đây là chi phí được cho là rẻ hơn nhiều so với các hòn đảo khác.

Cầu cảng Hòn Sơn nằm ở Bãi Nhà, nên thường được gọi là cảng Bãi Nhà

Hòn Sơn hiện có khá nhiều homestay và nhà nghỉ sát biển, với giá từ 250.000-500.000đ/đêm tùy vị trí và tiện nghi. Du khách đi tàu cao tốc từ Rạch Giá ra đảo mất khoảng 1,5 tiếng (vé thường 150.000 đồng, vé VIP 250.000-300.000 đồng).

"Gia đình mình từng khá ngại việc du lịch đảo vì sợ say sóng. Nhưng tuyến tàu ra Hòn Sơn hiện nay đa phần là tàu cao tốc, rất êm và ổn định", anh Minh nói.

Gia đình này thường ăn nhẹ trước khi lên tàu, chọn ghế giữa tàu, uống viên chống say. Bí kíp quan trọng của họ là giữ tinh thần thoải mái và hạn chế nhìn xuống biển.

Thời gian lý tưởng để tham quan Hòn Sơn là tháng 1-6 hàng năm

Ảnh: Min On The Go