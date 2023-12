{"article":{"id":"2221785","title":"Không gian kết nối bạn bè tại BBQ Garden tầng thượng FIATO City","description":"Đơn vị thiết kế cảnh quan nổi tiếng thế giới CPG International (Singapore) tạo nên không gian giao lưu, kết nối tại BBQ Garden tầng thượng để gia chủ FIATO City mời bạn bè, đối tác đến chơi nhà và dùng tiệc tối thân mật.","contentObject":"<p>FIATO City - tòa nhà 18 tầng mang biểu tượng hình đôi cánh tại Nhơn Trạch, Đồng Nai do Thang Long Real Group phát triển, hứa hẹn mang tới những trải nghiệm đặc biệt cho cư dân tương lai nhờ hệ tiện ích tầng thượng như: khu BBQ Garden, hồ bơi vô cực, hồ jacuzzi, vườn ngắm cảnh, sân tập đa năng…</p>

<p><strong>Cùng bạn bè trải nghiệm BBQ Garden tầng thượng</strong></p>

<p>Đơn vị thiết kế cảnh quan CPG International tạo nên không gian giao lưu, kết nối tại BBQ Garden tầng thượng để gia chủ FIATO City mời bạn bè đến chơi nhà và dùng tiệc tối.</p>

<p>BBQ Garden sẽ là nơi cư dân tương lai hội ngộ, kết nối bạn bè với lời mời tự hào “Nhà tôi ở FIATO City”. Cuối tuần, cư dân có thể mời bạn bè, đồng nghiệp về nhà giao lưu, vui chơi, ăn uống tại khu BBQ Garden để trải nghiệm cảm giác “chill” trên tầng thượng với tầm nhìn ấn tượng; sau đó có thể xuống khu phức hợp thương mại - dịch vụ tại khối đế với food court, nhà hàng, café terrace... trải nghiệm nhiều dịch vụ tiện nghi khác.</p>

<p>“Công việc của tôi thường xuyên cần thết đãi đối tác, bạn bè. Nếu có một căn hộ vừa ở tiện nghi vừa dễ dàng mời khách tới thì rất thuận lợi cho công việc. Như tại FIATO City, có thể mời đối tác ăn uống giao lưu tại BBQ Garden tầng thượng”, anh Hải Thiên (Hiệp Phước, Nhơn Trạch) chia sẻ.</p>

<p>Tại BBQ Garden tầng thượng, gia chủ có thể nhâm nhi món ngon trong không gian thoáng rộng như nhà hàng rooftop mà không cần đi đâu xa. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a111111-383.jpg?width=768&s=rYJmfsgrn4gaJQmZorHChg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a111111-383.jpg?width=1024&s=l45CmDQLmSSrvMo5dJV3eg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a111111-383.jpg?width=0&s=eKPWMqtOZr3DyXYNBZDo6A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a111111-383.jpg?width=768&s=rYJmfsgrn4gaJQmZorHChg\" alt=\"a111111.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a111111-383.jpg?width=260&s=KxnodT5UwPnCz22Sijbx1A\"></picture>

<figcaption>Thiết kế hệ tiện ích tầng thượng mang lại trải nghiệm đặc biệt. Ảnh phối cảnh</figcaption>

</figure>

<p>CPG International (Singapore) còn thiết kế không gian này như một khu vườn cây trên cao, đan xen khéo léo giữa nơi thư giãn, trò chuyện, đọc sách, ngắm cảnh và mảng xanh, vừa đẹp mắt vừa mang lại bầu không khí trong lành. </p>

<p>Mỗi sáng, ông bà có thể dậy sớm ra đây ngắm bình minh. Khi ánh chiều buông xuống, cha mẹ được thư giãn nhẹ nhàng khi ngắm <a href=\"https://vietnamnet.vn/hoang-hon-tag7508818121697852944.html\" target=\"_blank\">hoàng hôn</a> trên tầng cao và phóng tầm mắt chiêm ngưỡng thành phố.</p>

<p>Ngoài ra, khu sân tập đa năng còn bố trí thêm các máy tập thể dục, xung quanh là cây xanh như một công viên trên cao. Trong lúc ông bà, cha mẹ tập thể thao, con trẻ thỏa thích nô đùa với xích đu, cầu trượt tại khu vui chơi trẻ em cạnh bên. Cả nhà cùng rèn luyện sức khỏe và trải nghiệm chất sống cân bằng tâm trí.</p>

<p><strong>Hồ bơi vô cực tầng thượng tiên phong tại Nhơn Trạch</strong></p>

<p>Tại FIATO City, hồ bơi vô cực tầng thượng là tiện ích tự hào cho chuẩn sống mới với chiều dài lên đến hơn 50m và tổng diện tích 850m2. Hồ bơi mở ra tầm nhìn toàn cảnh rộng mở, giúp nâng tầm chuẩn sống cho giới tinh hoa, đánh thức nguồn năng lượng hứng khởi cho ngày mới sáng tạo cũng như đem đến giây phút thư thái trong làn nước mát mỗi chiều trở về nhà.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a22222-384.png?width=768&s=ZRpIWWfGjRsi8nMz2GTd4w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a22222-384.png?width=1024&s=xbdieBBtzpNl8iV3jn9aqA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a22222-384.png?width=0&s=4OGd_EM6eNfuOYcPFjIq0g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a22222-384.png?width=768&s=ZRpIWWfGjRsi8nMz2GTd4w\" alt=\"a22222.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a22222-384.png?width=260&s=jFL6DStnCS-yC6yqLc0wCQ\"></picture>

<figcaption>Hồ bơi vô cực tầng thượng rộng 850m2 chiều dài hơn 50m với view toàn cảnh ấn tượng. Ảnh phối cảnh</figcaption>

</figure>

<p>Bơi lội tại hồ bơi vô cực tầng thượng vừa riêng tư, yên tĩnh vừa hạn chế khói bụi hứa hẹn là trải nghiệm khác biệt. Trong khi bơi lội, cư dân còn có thể tận hưởng không gian xanh mát xung quanh với hệ cảnh quan xanh, sân vườn thư giãn và khu vườn ngắm cảnh ấn tượng. Hệ tiện ích tầng thượng này như một ốc đảo xanh giữa nhịp sống hối hả. </p>

<p>Bên cạnh đó, hồ bơi trẻ em tại FIATO City được thiết kế rộng gần 100m2, là nơi vui chơi, rèn luyện thể thao lành mạnh cho mọi cư dân nhí. Theo nhà phát triển dự án, hồ bơi sẽ được quản lý bởi đội ngũ chuyên nghiệp và công nghệ làm sạch nước hiện đại nhằm đảm bảo chất lượng nước an toàn cho sức khỏe trẻ nhỏ.</p>

<p>Cạnh bên hồ bơi tràn bờ là khu vực hồ jacuzzi với nước nóng chuẩn nhiệt cùng liệu pháp thủy lực kết hợp giữa các đầu vòi phun tạo lực và vòng nước xoáy giúp massage cơ thể, lưu thông khí huyết và thư giãn toàn thân.</p>

<p>Thay vì phải chạy xe hàng chục phút đến những hồ bơi công cộng hay xếp hàng mua vé bể bơi tập trung tại Nhơn Trạch, cư dân FIATO City chỉ cần mở cửa căn hộ, chờ vài giây trong thang máy để đến hồ bơi vô cực hiện đại, đầy đủ tiện ích. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a33333-385.jpg?width=768&s=TEuk0CudLHe8oWz8ruVW1A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a33333-385.jpg?width=1024&s=kjLqk38LH7krPLrkRpaC0w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a33333-385.jpg?width=0&s=JPlOakozbjO11PZn4FdA2g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a33333-385.jpg?width=768&s=TEuk0CudLHe8oWz8ruVW1A\" alt=\"a33333.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a33333-385.jpg?width=260&s=b8XVdBwFTz0wuk8R4R586g\"></picture>

<figcaption>Các tiện ích trải đều các tầng cao FIATO City. Ảnh phối cảnh</figcaption>

</figure>

<p>Không chỉ có tầng thượng, hệ tiện ích trên cao còn được CPG International (Singapore) thiết kế tinh tế để cân bằng trải nghiệm sống thư thái.</p>

<p>Fairy Garden của CPG trở thành “vườn cổ tích” cho cư dân nhí thỏa thích vui chơi với bạn bè đồng trang lứa, tham gia các trò chơi vận động kích thích <a href=\"https://vietnamnet.vn/ky-nang-tag5266661286845074531.html\" target=\"_blank\">kỹ năng</a> và phát huy óc sáng tạo. Các bậc phụ huynh có thể an tâm cho con chơi đùa mỗi ngày. Fitness Garden (vườn thể chất) là nơi cư dân chỉ cần một bước chân ra không gian để tập Yoga, thiền, tập Gym, nhảy dây. Ông bà đến đây để tập dưỡng sinh, dạo bộ, thái cực quyền với những người bạn. Dawn Garden (vườn bình minh) mang đến không gian vui chơi, thư giãn, ngắm bình minh, hoàng hôn lý tưởng cho gia đình đa thế hệ.</p>

<p><strong>Thu Trang</strong></p>","displayType":1,"options":4,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/khong-gian-ket-noi-ban-be-tai-bbq-garden-tang-thuong-fiato-city-2221785.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/khong-gian-ket-noi-ban-be-tai-bbq-garden-tang-thuong-fiato-city-381.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/khong-gian-ket-noi-ban-be-tai-bbq-garden-tang-thuong-fiato-city-382.jpg","updatedDate":"2023-12-04T08:57:27","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"04/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2222108","title":"Khánh Hòa: Hàng loạt nhà đất công vị trí đắc địa ở Nha Trang chậm đấu giá","description":"Chính quyền Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn thành thủ tục đấu giá các cơ sở nhà, đất công ở trung tâm TP Nha Trang trong năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-loat-nha-va-dat-cong-o-nha-trang-cham-dau-gia-2222108.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/khanh-hoa-hang-loat-nha-dat-cong-vi-tri-dac-dia-o-nha-trang-cham-dau-gia-803.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T19:48:11","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222004","title":"Toà R1.01 Ichi Zen tại The Zenpark - 