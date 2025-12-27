MUJI khai trương cửa hàng mới tại tầng B1 trung tâm thương mại Hanoi Centre - tổ hợp đa chức năng kết hợp không gian bán lẻ, văn phòng và căn hộ dịch vụ tại số 175 Nguyễn Thái Học (Hà Nội). Vị trí đắc địa ở trung tâm thủ đô cùng diện tích rộng rãi, lên tới hơn 1.900 m2 giúp MUJI Hanoi Centre sớm trở thành điểm dừng chân quen thuộc của người dân cũng như khách du lịch ghé thăm Hà Nội.

Bên cạnh đó, cửa hàng thứ 18 của MUJI tại Việt Nam được kỳ vọng đáp ứng mọi nhu cầu về sản phẩm thiết yếu của người tiêu dùng với hàng nghìn mặt hàng, từ quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm đến đồ gia dụng, nội thất, văn phòng phẩm…

MUJI khai trương cửa hàng mới tại tầng B1 trung tâm thương mại Hanoi Centre

Ngoài lợi thế vị trí trung tâm thuận tiện, MUJI Hanoi Centre còn có không gian được thiết kế đặc biệt, có sự kết hợp của các yếu tố mang đậm bản sắc văn hóa thủ đô và tinh thần tối giản của thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản.

Lấy con người làm trung tâm và hướng đến sự hài hòa trong từng chi tiết, thiết kế cửa hàng MUJI Hanoi Centre cân bằng giữa yếu tố tự nhiên, nét truyền thống và tinh thần hiện đại. Ba tông màu chủ đạo gồm trắng, be, nâu giúp cửa hàng trở nên hiện đại, trẻ trung nhưng không kém phần ấm cúng. Nếu màu trắng và be mang đến nét tinh tế, tối giản, nhẹ nhàng thì màu nâu từ gỗ, gốm, gạch đất nung tạo nên những điểm nhấn trầm ấm, thư thái.

Thiết kế cửa hàng cân bằng giữa yếu tố tự nhiên, nét truyền thống và tinh thần hiện đại

Mọi vật liệu đều được cân nhắc để phối hợp hài hòa, in đậm dấu ấn văn hóa địa phương nhưng vẫn tôn trọng sự thanh lịch, bền vững trong tinh thần tối giản Nhật Bản. Những mảng màu trầm trong không gian của MUJI Hanoi Centre được tạo nên từ các vật liệu quen thuộc như gạch lát sàn đất nung đồng điệu với mặt ngoài trung tâm thương mại, phần ốp tường làm từ gỗ tái chế hay các chi tiết trang trí bằng gốm.

Cách bài trí hợp lý, ưu tiên trải nghiệm mua sắm cũng là một điểm cộng của MUJI Hanoi Centre. Theo đó, không gian cửa hàng được chia khéo léo thành từng phòng để phân tách các nhóm sản phẩm theo chức năng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu thông tin và lựa chọn sản phẩm. Bố cục này kết hợp với cách trưng bày hàng hóa theo hướng mở và thoáng tầm nhìn giúp không gian trở nên rộng rãi đồng thời tạo cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng cho khách hàng.

MUJI Hanoi Centre cung cấp đa dạng sản phẩm phục vụ đời sống hằng ngày

MUJI Hanoi Centre không chỉ là nơi trưng bày mà còn là không gian trải nghiệm để khách hàng chạm tay vào chất liệu, thử và cảm nhận sản phẩm. Cách bố trí của các mặt hàng hướng đến sự tiện dụng, thân thiện với khách hàng. Nhờ vậy, người tiêu dùng có thể cảm nhận sự bình yên, tinh tế trong từng góc nhỏ.

Cửa hàng còn có không gian dành riêng cho MUJI Labo - dòng sản phẩm thời trang mang tính thử nghiệm trong thiết kế của MUJI. Bộ sưu tập Thu - Đông 2025 được giới thiệu dịp này mang hai chủ đề “Khởi nguồn từ Văn hóa” và “Khởi nguồn từ Thiên nhiên”, lấy cảm hứng từ các kỹ thuật may truyền thống kết hợp cùng cách tiếp cận bền vững trong tuyển chọn chất liệu. Các thiết kế đều tuân theo những tiêu chí cốt lõi của MUJI: đơn giản, chất lượng và bền vững.

MUJI Labo là dòng sản phẩm thời trang mang tính thử nghiệm trong thiết kế của MUJI

Song song với đó, cửa hàng cũng tích hợp đầy đủ các dịch vụ quen thuộc của MUJI như thêu, lên lai quần và tư vấn nội thất. Khách hàng có thể dừng chân tại MUJI Café, tham gia workshop tại Open MUJI, hoặc cá nhân hóa sản phẩm bằng giấy tại MUJI YOURSELF, tạo nên một hành trình trải nghiệm liền mạch trong suốt quá trình mua sắm, tham quan.

Cửa hàng tích hợp đầy đủ các dịch vụ quen thuộc của MUJI như thêu, lên lai quần và tư vấn nội thất

Trong tuần lễ khai trương, MUJI Hanoi Centre mang đến nhiều ưu đãi cho khách hàng, bao gồm: quà tặng phiên bản giới hạn cho 150 khách hàng đến sớm nhất mỗi ngày trong 02 ngày khai trương đầu tiên (27-28/12); giảm giá nhiều sản phẩm gia dụng và quần áo chọn lọc, từ 27/12/2025 đến 04/01/2026; bộ quà tặng kèm phiếu mua hàng trị giá 200.000 VNĐ cho đơn hàng từ 1.000.000 VNĐ từ 27/12/2025 đến 04/01/2026. Theo dõi fanpage của MUJI Việt Nam để biết thêm chi tiết về các chương trình ưu đãi.

Phương Dung