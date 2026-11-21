Không có biểu hiện đau đầu hay chóng mặt, một người đàn ông 54 tuổi ở Hà Nội bất ngờ phát hiện tụ máu trong thành động mạch đốt sống khi chụp MRI chuyên sâu. Trường hợp cho thấy một số bất thường mạch máu có thể diễn tiến âm thầm.

Phát hiện tổn thương mạch máu não từ lần tầm soát chuyên sâu

Với tiền sử khỏe mạnh và chưa từng có triệu chứng nào đáng lo ngại, anh Hồ Anh Bá (54 tuổi, Hà Nội) luôn tự hào về nền tảng sức khỏe ổn định. Nhiều năm qua, anh vẫn khám sức khỏe đều đặn theo chương trình của công ty với các dịch vụ cơ bản, và lần nào kết quả cũng bình thường.

Mặc dù vậy, bố và ông anh Bá đều có tiền sử vấn đề về tim mạch, nên vợ anh Bá vẫn không khỏi lo lắng. Tháng 8 vừa rồi, chị quyết định đăng ký tầm soát chuyên sâu cho chồng tại Trung tâm tầm soát NURA và thuyết phục bằng được anh tới kiểm tra cho yên tâm.

Chụp cộng hưởng từ (MRI) não chuyên sâu giúp anh Bá phát hiện được tổn thương não nghiêm trọng kịp thời.

Theo thông tin từ đơn vị thăm khám, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy có khối tụ máu trong thành động mạch đốt sống của anh Bá.

Theo chẩn đoán, đây là giai đoạn đầu của quá trình lóc tách động mạch. Lóc tách động mạch não là tình trạng nguy hiểm, cần can thiệp sớm nhất có thể vì nguy cơ đột quỵ và tử vong có thể đến rất nhanh. Càng đáng ngại hơn, vị trí sắp lóc tách của anh Bá lại nằm ở động mạch chi phối cho hành não (nuôi thân não), liên quan đến hô hấp, trung tâm điều nhiệt.

Theo ThS.BS Nguyễn Tất Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh của NURA cho biết, nếu trung tâm hô hấp và thân nhiệt bị tê liệt sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, cơ thể không còn khả năng tự hít thở, dẫn đến suy hoặc ngừng hô hấp. Rối loạn thân nhiệt khiến cho cơ thể cũng không còn nhận diện và điều phối các phản ứng sinh lý, thích nghi với nhiệt độ môi trường, dẫn đến hạ thân nhiệt nặng hoặc sốc nhiệt, tử vong.

Kết quả chụp cộng hưởng từ của anh Bá (ảnh bên trái) và mô phỏng về tình trạng lóc tách động mạch não (ảnh bên phải) nhờ chụp MRI não tầm soát chuyên sâu.

Đáng nói, những tổn thương nằm trong thành mạch máu não gần như không thể phát hiện nếu chỉ khám sức khỏe đơn thuần với các danh mục cơ bản như đo huyết áp, xét nghiệm máu.

Để phát hiện các tổn thương này cần các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu như chụp cộng hưởng từ (MRI), cho phép quan sát trực tiếp thành mạch và những khối tụ máu nhỏ. “Nếu hôm đó tôi chủ quan bỏ qua tầm soát chuyên sâu, có khi bây giờ tôi đang phải nằm ở giường cấp cứu rồi không chừng”, anh Bá cho biết.

May mắn, tổn thương được phát hiện trước khi động mạch bị lóc tách hoàn toàn, thời điểm mà việc điều trị còn đơn giản. Anh Bá lập tức được chuyển đến bệnh viện tuyến đầu và được đặt stent, ngăn chặn nguy cơ tử vong. Sau can thiệp, anh Bá tiếp tục được theo dõi định kỳ.

Đừng chờ mạch máu não “lên tiếng” bằng một cơn đột quỵ

Theo số liệu được công bố nhân Ngày Thế giới phòng, chống đột quỵ 29/10/2026, mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 ca đột quỵ mới và 167.000 ca tử vong.Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), khả năng bị đột quỵ tăng gấp đôi sau mỗi 10 năm kể từ tuổi 55.

Riêng với lóc tách động mạch cổ, có những trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng và số ca thực tế có thể cao hơn con số ghi nhận vì không ít người có tổn thương mà không biết. Trong khi đó, đột quỵ là cuộc chạy đua với thời gian, nhưng chỉ khoảng 23,2% người bệnh đến cơ sở y tế trong 4,5 giờ đầu.

Theo ThS.BS Nguyễn Tất Đạt, chẩn đoán hình ảnh giúp bác sĩ nhìn thấy những thay đổi về cấu trúc mà triệu chứng bên ngoài chưa thể phản ánh được.

Ông cũng nhấn mạnh, không có triệu chứng không đồng nghĩa với không có nguy cơ, vì vậy việc tầm soát cần được tư vấn và thực hiện phù hợp với độ tuổi, tiền sử bệnh của từng người.

Tại NURA, các danh mục tầm soát được giới thiệu là kết hợp chẩn đoán hình ảnh với nền tảng công nghệ AI của Fujifilm nhằm hỗ trợ phát hiện và đánh giá những bất thường sức khỏe. Theo đơn vị này, kết quả được phân loại từ A đến D theo tiêu chuẩn Nhật Bản để người khám có thêm cơ sở theo dõi và trao đổi với bác sĩ về hướng xử trí tiếp theo.

Trường hợp phát hiện bất thường cần can thiệp, khách hàng sẽ được kết nối, chuyển tiếp kịp thời tới các bệnh viện tuyến đầu.

Nhiều người vẫn giữ tâm lý chủ quan rằng cơ thể không đau nhức, không mệt mỏi đồng nghĩa với khỏe mạnh. Tuy nhiên, thực tế y khoa cho thấy không ít bệnh lý nguy hiểm lại diễn tiến âm thầm, hoàn toàn không bộc lộ triệu chứng ở giai đoạn đầu. Cảm giác khỏe mạnh hôm nay chưa phải là sự bảo đảm cho ngày mai. Chủ động tầm soát chuyên sâu chính là cách đi trước biến cố một bước, cho bản thân và gia đình an tâm trọn vẹn.

NURA là hệ thống trung tâm tầm soát sức khỏe ứng dụng AI thuộc Tập đoàn Fujifilm (Nhật Bản) có mặt tại 12 quốc gia trên thế giới và hiện có 3 cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM. Hệ thống AI gồm hơn 50 phần mềm y tế độc quyền của Fujifilm, phát triển cùng Đại học Y Stanford, giúp phát hiện tổn thương từ 1 mm. Kết quả khám được phân loại từ A đến D theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Địa chỉ: T-Matsuoka NURA Center: 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội NURA Hà Nội: tầng 1 Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Kim Liên, Hà Nội NURA TP.HCM: tầng 2 Thảo Điền Pearl, 12 Quốc Hương, An Khánh, TP.HCM Hotline: 1800 6467 88

Ngọc Anh