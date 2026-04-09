Trung tâm công nghiệp công nghệ cao, sinh thái, hiện đại và thông minh

Theo quy hoạch, Dự án Khu công nghệ cao Phù Đổng được phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 theo Quyết định 62/QĐ-CNCCN ngày 13/2/2026, với quy mô nghiên cứu khoảng 446,19 ha khoảng 446,19 ha, trong đó 369,27 ha là đất khu công nghiệp,

Phù Đổng được định hướng là Trung tâm công nghiệp công nghệ cao, sinh thái, hiện đại và thông minh. Không chỉ phục vụ sản xuất và logistics, khu vực này còn phát triển các chức năng nghiên cứu - phát triển, đổi mới sáng tạo và ươm tạo doanh nghiệp, qua đó trở thành động lực tăng trưởng mới phía Đông Bắc Thủ đô.

Địa giới của Khu công nghệ cao Phù Đổng. Nguồn: Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị 2/2026

Về vị trí, Khu công nghiệp Phù Đổng nằm tại xã Phù Đổng, phía Bắc giáp VSIP Bắc Ninh, phía Tây giáp Vành đai 3 và cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, phía Đông giáp đê sông Đuống, phía Nam giáp đường Phù Đổng và khu dân cư hiện trạng. Cấu trúc tiếp giáp này đặt dự án vào đúng hành lang liên kết giữa Hà Nội, Bắc Ninh và các trung tâm sản xuất phía Bắc, tạo lợi thế rõ về kết nối vùng.

Hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố nổi bật của đồ án. Hồ sơ quy hoạch cho thấy trục Cổ Loa - Gia Bình đi qua khu vực với chiều dài khoảng 3,8 km, lộ giới 120m, gồm tuyến chính đi trên cao và đường song hành hai bên. Khu vực cũng tiếp cận trực tiếp cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, đường tỉnh 179, đường Phù Đổng 6 làn xe và tuyến Nam sông Đuống lộ giới 60 m.

Vị trí nghiên cứu quy hoạch Khu công nghiệp công nghệ cao Phù Đổng. Nguồn: Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị 2/2026

Tuyến đường sắt liên vận Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua đây đi trùng với đường sắt vành đai phía Đông Hà Nội; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh cũng được định hướng đi qua khu vực, và trên đường Phù Đổng có quỹ dành cho đường sắt đô thị. Đặc biệt dự án tọa lạc ngay ga Trung Mầu, là tâm điểm kết nối tuyến liên vận quốc tế và metro hướng tâm trong tương lai, kết nối trực tiếp với Trung Tâm Hà Nội và cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Với một khu công nghiệp định hướng công nghệ cao, mạng lưới kết nối đa tầng này là nền tảng quan trọng để tăng sức hút đầu tư.

Quy mô sử dụng đất của Phù Đổng cũng cho thấy tính chất của một tổ hợp sản xuất - dịch vụ quy mô lớn. Khoảng 258,33 ha, tương đương 70% diện tích khu công nghiệp, được dành cho đất sản xuất công nghiệp, kho bãi, logistics và các công trình liên quan.

Đáng chú ý, khu vực hai bên trục Cổ Loa - Gia Bình được bố trí khoảng 128,04 ha đất xây dựng công trình, với tầng cao định hướng 9-25 tầng; đất dịch vụ khu công nghiệp khoảng 7,4 ha cũng có tầng cao 9-25 tầng. Cách tổ chức này cho thấy mặt tiền của toàn khu không chỉ phục vụ giao thông, mà còn được định hướng trở thành không gian phát triển dịch vụ và công trình hỗ trợ có mật độ đầu tư cao hơn.

Phối cảnh công trình cao tầng dọc theo trục Cổ Loa - Gia Bình và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Nguồn: Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị 2/2026

Quy mô lao động dự kiến khoảng 50.000-75.000 người, tương đương mật độ 140-200 lao động mỗi ha đất phát triển công nghệ cao. Trong các mô hình công nghệ cao, lực hút việc làm không chỉ tạo ra nhu cầu về mặt bằng sản xuất, mà còn kéo theo nhu cầu lưu trú, thương mại, giáo dục, y tế và tiện ích xã hội. Đây là nền tảng để một trung tâm công nghệ cao lan tỏa tác động sang thị trường đô thị và nhà ở khu vực lân cận.

Từ quy hoạch lưu trú đến hành lang đô thị dịch vụ mới

Quy hoạch Khu công nghệ cao Phù Đổng dành khoảng 7,4 ha đất dịch vụ được bố trí cho các chức năng hành chính, điều hành, thương mại, văn phòng, triển lãm, ngân hàng, tiện ích xã hội và nhà lưu trú công nhân. Trong đó, diện tích đất xây dựng khu nhà lưu trú phải tối thiểu bằng 20% quỹ đất dịch vụ và đáp ứng nhu cầu cho tối thiểu 10% số lao động trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn nhu cầu lưu trú cao cấp của chuyên gia và kỹ sư được dự báo sẽ lan tỏa ra các khu vực lân cận.

Ở góc độ không gian phát triển, Khu công nghiệp Phù Đổng có ranh giới phía Bắc giáp trực tiếp tổ hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP với quy mô 700 ha. Trong cấu trúc VSIP Bắc Ninh, Inno-Biz Hub là điểm nhấn với các chức năng văn phòng, R&D, phòng thí nghiệm, kiểm thử, thương mại - dịch vụ và sản xuất tinh gọn. Điều này cho thấy VSIP Bắc Ninh đã phát triển như một hệ sinh thái tích hợp.

Trung tâm công nghệ cao Phù Đổng ngay bên cạnh VSIP Bắc Ninh. Nguồn: Centa Riverside

Đặt cạnh nhau, Phù Đổng và VSIP Bắc Ninh tạo nên thế cộng hưởng tự nhiên, cùng định hình hành lang công nghệ cao - đô thị dịch vụ mới. Trong hệ sinh thái đó, Centa Riverside nằm đối diện Khu công nghiệp Phù Đổng qua sông Tào Khê và Đại lộ Hà Nội - Gia Bình được đánh giá sẽ hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng dịch chuyển lao động và nhu cầu thương mại dịch vụ.

Nguồn: Quyết định số 62/QS-CNCCN ngày 13/2/2026 của Ban quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội và các văn bản ban hành kèm theo quyết định, gồm "Quy định quản lý theo quy hoạch Phân khu Khu công nghiệp Phù Đổng, tỷ lệ 1/2000" và "Thuyết minh Quy hoạch Phân khu Khu công nghiệp Phù Đổng, tỷ lệ 1/2000".

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Nhân Bắc Ninh)