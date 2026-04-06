Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2026 của TP Hà Nội vào chiều nay, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 1 tăng 7,87% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao trong nhiều năm gần đây.

Tuy nhiên, giá xăng dầu tăng đã tác động làm gia tăng chi phí vận tải và sản xuất, kéo theo mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ tăng, đồng thời làm giảm sức mua của người dân và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trong quý 2, Hà Nội sẽ tập trung điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo hướng điều chuyển vốn từ các dự án chậm, kém hiệu quả sang các dự án trọng điểm, cấp bách, giải ngân tốt.

Hà Nội cũng sẽ tiếp tục phát huy vai trò của tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công và tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Thành phố tập trung giải phóng mặt bằng các dự án cầu qua sông Hồng, Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, các tuyến hướng tâm và các công trình khẩn cấp. Trong đó, từng lãnh đạo, từng sở, từng xã, phường được phân công trách nhiệm rõ ràng; lấy kết quả giải phóng mặt bằng làm thước đo trực tiếp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ chủ động tháo gỡ rủi ro xuất khẩu và chi phí đầu vào; tổ chức làm việc ngay với các doanh nghiệp xuất khẩu lớn để xác định rõ nguyên nhân suy giảm đơn hàng, rào cản kỹ thuật, chi phí logistics hay biến động chính sách thương mại, từ đó xây dựng giải pháp phù hợp cho từng nhóm hàng.

Thành phố sẽ theo dõi tác động của biến động giá xăng dầu đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội; cập nhật kịp thời giá vật liệu, tháo gỡ vướng mắc về hợp đồng xây dựng, tránh tình trạng nhà thầu thi công cầm chừng do sợ rủi ro về giá.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ kích hoạt động lực dịch vụ - tiêu dùng: thí điểm kinh tế đêm có kiểm soát tại Hoàn Kiếm, Tây Hồ, mở rộng khung giờ hoạt động; cụ thể hóa chợ chuyển đổi số với mục tiêu ít nhất 1.000 tiểu thương áp dụng QR Code và có đơn hàng đầu tiên trên nền tảng số tại các chợ lớn như Đồng Xuân, Long Biên, Hà Đông.

Thành phố chuyển mạnh từ thu hút đầu tư đại trà sang thu hút đầu tư có chọn lọc, có địa chỉ, có nhà đầu tư cụ thể; hoàn thành danh sách 20 - 30 nhà đầu tư chiến lược cần tiếp cận trực tiếp cho Hòa Lạc và các khu công nghiệp mới; chuẩn bị hồ sơ chào mời cá nhân hóa cho từng tập đoàn; đồng thời đẩy nhanh quỹ đất sạch, hạ tầng và thủ tục cho các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, R&D.

Ngoài ra, thành phố tập trung hoàn thành sớm việc trang bị công nghệ thông tin, phòng họp trực tuyến cho 126 xã, phường; tổ chức tập huấn chuyên sâu theo lĩnh vực; yêu cầu mọi địa phương phải xác định được không gian phát triển, dự án ưu tiên, nguồn lực có thể huy động và đóng góp cụ thể cho tăng trưởng chung.

Phát triển kinh tế đêm, du lịch trải nghiệm

Cũng tại cuộc họp báo, bà Đỗ Thu Hằng cho biết Hà Nội có 5 định hướng lớn trong thời gian tới.

Thứ nhất, Hà Nội sẽ tập trung giải ngân các công trình lan tỏa cao (cầu qua sông Hồng, vành đai, hướng tâm, chống ngập, logistics, kết nối vùng) để mở không gian phát triển, tạo đầu tư ngoài ngân sách và tạo việc làm, tăng năng suất đô thị.

Thứ hai, thành phố khơi thông đầu tư ngoài ngân sách và khu vực tư nhân; tập trung rà soát 420 dự án ngoài ngân sách và 342 dự án đầu tư công chậm triển khai, tháo gỡ dứt điểm hoặc thu hồi; đẩy nhanh triển khai các đại dự án, trọng tâm là Khu đô thị Olympic, Trục cảnh quan sông Hồng, các khu đô thị đa mục tiêu.

Thứ ba là tạo bước đột phá bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hà Nội đặt mục tiêu ít nhất 80% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến toàn trình và trên 95% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến; bố trí hơn 9.090 tỷ đồng cho khoa học - công nghệ ngay từ đầu năm 2026.

Thứ tư là khai thác văn hóa, du lịch, kinh tế đêm, du lịch trải nghiệm, hội nghị, sản phẩm văn hóa số để chuyển từ tăng trưởng thời vụ sang tăng trưởng thường xuyên. Hà Nội coi đây là một trụ cột quan trọng để thành phố phát huy bản sắc riêng và mở rộng tăng trưởng theo chiều sâu.

Thứ năm là khai thác tài sản công, đất đai, quỹ nhà, phí, lệ phí; xử lý các cơ sở dôi dư, tổng kiểm kê tài sản công, đẩy nhanh đấu giá quỹ đất để chống lãng phí và tạo dư địa đầu tư; xác định chống lãng phí cũng là một giải pháp tăng trưởng; xử lý nghiêm tình trạng tài sản công sử dụng kém hiệu quả.