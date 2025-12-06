Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ được UBND tỉnh Thanh Hóa đưa vào danh mục dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2010. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4, trụ sở tại đường Bà Triệu, phường Hạc Thành, là chủ đầu tư dự án.

Dự án có quy mô hơn 68ha, nằm dọc hai bờ sông Đơ thuộc phường Trường Sơn (TP Sầm Sơn cũ), nay là phường Sầm Sơn. Theo quy hoạch, khu đô thị bao gồm nhiều loại sản phẩm như đất nền, biệt thự, nhà liền kề, hướng tới mô hình đô thị sinh thái, hiện đại và gần biển.

Khu đô thị sinh thái ven sông Đơ nằm gần biển.

Chủ đầu tư từng quảng bá đây là khu đô thị kiểu mẫu, tích hợp không gian sống - thương mại - giải trí, hướng đến cộng đồng cư dân hiện đại như một “thành phố thu nhỏ”.

Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, khu đô thị vẫn vắng bóng cư dân. Nhiều căn nhà đã hoàn thiện mặt ngoài nhưng bên trong bỏ trống; một số công trình chỉ xây đến phần thô rồi dừng lại từ lâu, cỏ dại mọc um tùm xung quanh.

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo phường Sầm Sơn cho biết, tổng thể dự án đẹp và hạ tầng cơ bản đã được hoàn thiện từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, đến nay chỉ khoảng 10% số hộ dân chuyển về sinh sống, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của địa phương và chủ đầu tư.

Một số hình ảnh về Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ:

Các dãy nhà đã xây xong nhưng chưa có người ở.

Khuôn viên khu đô thị được chủ đầu tư quảng bá như "thành phố thu nhỏ".

Những căn nhà để hoang.

Một số ngôi nhà dừng thi công ở phần thô từ lâu.

Cỏ mọc um tùm bao quanh các căn nhà.

Bên trong các căn nhà tối om, là nơi cư trú của ruồi, muỗi và các loại côn trùng.