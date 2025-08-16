Theo tìm hiểu, khu rừng nằm trên đường K10, xã Cam Lâm, cách trung tâm Nha Trang khoảng 40km (khoảng 1 giờ đi xe máy). Khu rừng nằm gần nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng, nhưng trước đây ít du khách để mắt tới.

Khu rừng cổ tích gây sốt trên mạng xã hội. Video: DuchieuMedia

Anh Nguyễn Đức Hiếu, nhiếp ảnh gia tại Nha Trang, cho biết anh tình cờ được bạn dẫn tới đây vào đầu tháng 8.

Chỉ sau vài phút đi bộ, anh cảm giác như lạc vào một khu rừng sâu, tách biệt phố thị bởi không khí trong lành, yên tĩnh, thỉnh thoảng bắt gặp những chú sóc chuyền cành kiếm ăn. Ánh nắng xuyên qua tán cây cổ thụ rậm rạp, chiếu xuống thảm cỏ và rêu xanh, tạo khung cảnh vừa nên thơ vừa huyền bí.

“Khung cảnh này khiến tôi liên tưởng tới rừng rêu ở Tà Xùa (Lào Cai) và khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu (TPHCM). Nhưng điểm khác là rừng ở Cam Lâm không cần đi bộ, leo trèo xa”, anh Hiếu chia sẻ.

Khung cảnh tại rừng ở Cam Lâm (trái) và khung cảnh ở Tà Xùa. Ảnh: NVCC

Anh Hiếu cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên thư thái, bình yên. Ảnh: NVCC

Phạm Tuấn Tú, một bạn trẻ làm du lịch, cũng mới khám phá khu rừng ở Cam Lâm cách đây ít ngày. “Khu rừng không có địa chỉ cụ thể, mình mất gần 2 tiếng mò mẫm mới tìm ra. Nhiều người dân xung quanh cũng chưa từng nghe đến. Các bạn nên tìm đường vào ở khu vực đối diện Duyên Hà Resort.

Đường hơi khó đi, nhiều ổ gà, cát đá nhưng khi đặt chân tới nơi, mình thực sự ngỡ ngàng. Nói không quá, nơi đây đẹp như trong truyện cổ tích, rất đáng để trải nghiệm”, Tú cho biết.

Anh Tú tới khu rừng vào một ngày nắng đẹp. Ảnh: NVCC

Thời điểm lý tưởng để tham quan và chụp ảnh khu rừng là khi trời nhiều nắng, khoảng 8–9h hoặc 14–15h. Khi đó, ánh nắng làm rừng bừng sáng và lung linh hơn.

Khu rừng nằm gần trục đường chính nên khó lạc nhưng du khách nên đi theo nhóm, có người dẫn đường hoặc dân địa phương đi cùng. "Đây là điểm check-in tự phát, không có dịch vụ trông giữ xe nên du khách phải tự bảo quản", anh Hiếu cho biết.

Chàng trai cảm giác như đang đi "thám hiểm". Ảnh: NVCC

Ngoài ra, du khách cần đề phòng côn trùng, rắn. Đặc biệt, du khách không nên xả rác, gây ảnh hưởng tới môi trường sinh thái tự nhiên.

Khu rừng nằm sát nhiều khu nghỉ dưỡng biển. Ảnh: Tuấn Tú

Cam Lâm không chỉ có khu rừng “cổ tích” mà còn sở hữu bãi biển trong xanh, cát trắng mịn, sóng êm và nhiều khu nghỉ dưỡng, rất thích hợp để kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng.