Sau 9 năm phát triển, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khương Thảo Đan Gold được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026, đánh dấu bước tiến của thương hiệu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe xương khớp.

9 năm đồng hành cùng sức khỏe xương khớp người Việt

Bệnh lý xương khớp là nỗi lo của nhiều người lớn tuổi và người lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

Thấu hiểu điều đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khương Thảo Đan ra đời với sứ mệnh đồng hành cùng người Việt trong hành trình chăm sóc sức khỏe xương khớp. Sau 9 năm phát triển, thương hiệu không ngừng cải tiến và được hàng triệu người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Khương Thảo Đan Gold được công nhận Thương hiệu Quốc gia

Để đánh dấu cho hành trình gần một thập kỷ ấy, ngày 16/10/2026 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Khương Thảo Đan Gold đã vinh dự được Bộ Công Thương trao tặng chứng nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026.

Đây là cột mốc quan trọng không chỉ khẳng định vị thế của thương hiệu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mà còn thể hiện cam kết của nhãn hàng trong việc mang lại những giá trị bền vững cho người tiêu dùng.

Khương Thảo Đan Gold vinh dự được Bộ Công Thương chứng nhận là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026

Khương Thảo Đan Gold - Tinh hoa thảo dược Việt kết hợp y học hiện đại

Một trong những điểm đáng chú ý của Khương Thảo Đan Gold là công thức kết hợp hai hoạt chất có nguồn gốc từ các nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trong đó, KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, là kết quả nghiên cứu trong 6 năm của PGS.TS Lê Minh Hà và cộng sự tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (INPC). Hoạt chất Caryotin, chiết xuất từ cây đủng đỉnh, được nghiên cứu từ năm 2017 bởi PGS.TS Lê Tiến Dũng tại Viện Khoa học vật liệu ứng dụng (IAMS).

Bên cạnh hai hoạt chất KGA1 và Caryotin, công thức sản phẩm còn kết hợp các thành phần từ bài thuốc cổ phương Độc hoạt tang ký sinh và Collagen type II. Theo thông tin từ nhà sản xuất, sự phối hợp này nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe xương khớp, cải thiện khả năng vận động và giảm các triệu chứng khó chịu liên quan đến xương khớp.

Khương Thảo Đan Gold - Kết hợp 2 thành tựu khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học kết hợp với các thành phần có nguồn gốc từ y học cổ truyền là hướng phát triển được Khương Thảo Đan Gold lựa chọn trong quá trình hoàn thiện sản phẩm chăm sóc sức khỏe xương khớp.

Nâng tầm chất lượng từ quy trình sản xuất hiện đại

Khương Thảo Đan Gold được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hitech trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn GMP. Quy trình sản xuất được kiểm soát từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào đến đóng gói thành phẩm, nhằm bảo đảm các yêu cầu về an toàn và chất lượng sản phẩm.

Khương Thảo Đan Gold được sản xuất trên dây chuyền hiện đại tại Nhà máy Thái Minh Hitech đạt chuẩn GMP

Phòng kiểm nghiệm của Thái Minh Hitech đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 về năng lực thử nghiệm và hiệu chuẩn. Đây là một trong những yếu tố hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, đánh giá các chỉ tiêu của sản phẩm Khương Thảo Đan Gold trong quá trình sản xuất.

Khương Thảo Đan Gold hiện được phân phối tại hơn 20.000 nhà thuốc trên toàn quốc, trong đó có các chuỗi lớn như Long Châu, Pharmacity, An Khang và Trung Sơn, giúp người tiêu dùng thuận tiện tìm mua sản phẩm.

Việc được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026, cùng quá trình đầu tư nghiên cứu, sản xuất và mở rộng hệ thống phân phối, đánh dấu bước phát triển của Khương Thảo Đan Gold sau 9 năm có mặt trên thị trường.

Khương Thảo Đan phủ sóng tại hơn 20.000 Nhà thuốc trên toàn quốc

Với định hướng đầu tư vào nghiên cứu khoa học, công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng, Khương Thảo Đan tiếp tục phát triển sau 9 năm có mặt trên thị trường. Trong thời gian tới, thương hiệu đặt mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe xương khớp của người Việt.

Để được tư vấn chi tiết, hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800.1156.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh)