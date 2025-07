Ngày 15/7, Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một vụ lừa đảo tinh vi bằng hình thức dựng hiện trường bắt cóc giả, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trình báo từ anh H.Đ.T. (42 tuổi, trú tại phường Hòa Bình, Phú Thọ) về việc con gái anh là H.L. (17 tuổi), đang đi ôn thi học sinh giỏi, bất ngờ mất liên lạc và nghi bị bắt cóc. Anh T. cho biết, gia đình nhận được cuộc gọi từ L. thông báo đang bị một nhóm người khống chế và yêu cầu chuyển tiền chuộc.

Các đối tượng sử dụng ứng dụng Zoom để thao túng bị hại. Ảnh: BCA

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định một nhóm đối tượng đã sử dụng nhiều số điện thoại mạo danh cán bộ công an, gọi điện cho L., thông báo rằng cô có liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng yêu cầu L. tham gia một cuộc gọi video thông qua ứng dụng Zoom, với phòng họp được đặt tên là "Bộ Công an".

Tại đây, các đối tượng dàn dựng cảnh ba người mặc trang phục công an đang làm việc với một "nghi phạm" bị còng tay. Người này chỉ tay vào một bưu phẩm chứa các túi bột và viên nén – được cho là ma túy mà L. đã đặt mua. Từ đó, nhóm đối tượng liên tục đe dọa, yêu cầu L. giữ bí mật, không được kể với ai, đồng thời phải làm theo mọi hướng dẫn nếu không muốn bị bắt và ngồi tù.

Chúng còn xúi giục nữ sinh vay tiền bạn bè và tìm cách xin tiền gia đình với nhiều lý do như đăng ký khóa học, mua laptop... Quá lo sợ, L. đã chuyển tổng cộng 10 triệu đồng cho nhóm này.

Nữ sinh L. kể lại sự việc với bố sau khi được giải cứu. Ảnh: BCA

Đến khoảng 12h30 ngày 12/7, nhóm lừa đảo tiếp tục yêu cầu L. chuyển thêm một khoản tiền lớn hơn. Lợi dụng tâm lý hoảng loạn và thiếu hiểu biết, chúng hướng dẫn nữ sinh di chuyển đến một nhà nghỉ thuộc khu đô thị Phú Hà, phường Sơn Tây (Hà Nội) để dàn dựng hiện trường bắt cóc.

Tại đây, L. gọi điện về cho bố mẹ, thông báo mình bị ba người đàn ông bắt giữ, đưa đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và đang chuẩn bị bị bán sang Campuchia. Cô yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản cá nhân để được thả về.

Trong suốt cuộc gọi, L. vẫn giữ liên lạc với nhóm đối tượng, khiến bố mẹ tin rằng con gái đang bị giám sát thực sự. Gia đình nạn nhân lập tức chuẩn bị tiền để chuyển theo yêu cầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Công an phường Sơn Tây (Hà Nội) xác minh và triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện H.L. đang ở trong một nhà nghỉ và đã an toàn đưa em về với gia đình.