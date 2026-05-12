Không chỉ là một sự kiện đào tạo chuyên môn dành cho đội ngũ bảo mẫu, International Nanny Training Day 2026 đánh dấu năm thứ hai chương trình được triển khai tại Việt Nam, góp phần đưa các tiêu chuẩn chăm sóc trẻ khoa học và hiện đại đến gần hơn với người làm nghề, đặc biệt trong giai đoạn 1000 ngày đầu đời của trẻ.

International Nanny Training Day 2026 (iNNTD)

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nghề nanny, Kidizen tập trung xây dựng các hoạt động chia sẻ chuyên môn mang tính ứng dụng thực tế, hướng đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ trong những năm đầu đời. Sự kiện năm nay được tổ chức với sự đồng hành của Trường mầm non Quốc tế Sky - Sky International Preschool Vietnam trong các nội dung liên quan đến sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

Đại diện Kidizen và Sky International Preschool Vietnam

Việc sự kiện tiếp tục được tổ chức tại Việt Nam năm thứ hai liên tiếp cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với chất lượng chăm sóc trẻ trong giai đoạn đầu đời, đặc biệt là giai đoạn 1000 ngày đầu đời - thời điểm não bộ và nền tảng cảm xúc của trẻ phát triển mạnh mẽ nhất.

Trong bối cảnh nhiều gia đình hiện đại quan tâm hơn đến giáo dục sớm, sức khỏe tinh thần và sự phát triển toàn diện của trẻ, vai trò của người chăm sóc không còn dừng lại ở việc “trông, giữ trẻ”, mà đang dần trở thành người đồng hành trực tiếp với quá trình phát triển của trẻ mỗi ngày.

Đáng chú ý, iNNTD 2026 được triển khai theo định hướng phát triển chuyên môn và kết nối nghề nghiệp, tạo điều kiện để đội ngũ bảo mẫu và những người quan tâm đến lĩnh vực chăm sóc trẻ có cơ hội tiếp cận các kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng khoa học và hiện đại. Không chỉ dừng lại ở một sự kiện chuyên môn, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của người chăm sóc trẻ trong giai đoạn đầu đời - thời kỳ có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

Hiểu rằng sự chuyên nghiệp cần được dẫn dắt bởi tri thức đúng đắn, Kidizen đã dành nhiều tâm huyết để đưa các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phát triển trẻ nhỏ đến gần hơn với cộng đồng người làm nghề, cùng nhau xây dựng một môi trường chăm sóc trẻ dựa trên các tiêu chuẩn khoa học và nhân văn.

Ở góc độ giáo dục mầm non quốc tế, bà Michelle Dinh Jones - Tổng Hiệu trưởng Trường mầm non quốc tế Sky (Sky International Preschool) mang đến chuyên đề “Brain Development Through Authentic Play - Phát triển não bộ của trẻ thông qua hoạt động chơi nguyên bản”.

Nội dung tập trung vào cách trẻ phát triển não bộ trong 1000 ngày đầu đời thông qua trải nghiệm chơi tự nhiên, từ đó nhấn mạnh vai trò của người chăm sóc trong việc tạo nên môi trường phát triển an toàn, giàu kết nối và phù hợp với từng giai đoạn của trẻ.

Bà Michelle Dinh Jones - Tổng Hiệu trưởng Trường mầm non quốc tế Sky (Sky International Preschool)

Trong khi đó, ông Đỗ Tuấn Anh - bác sĩ chuyên khoa Nhi với hơn 20 năm kinh nghiệm đã mang đến góc nhìn khoa học về chăm sóc trẻ nhỏ thông qua chuyên đề “Chăm sóc trẻ có vấn đề về tiêu hóa”. Các nội dung được chia sẻ không chỉ tập trung vào xử lý tình huống thường gặp mà còn giúp người tham gia hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa hệ tiêu hóa, cảm xúc và sự phát triển thể chất của trẻ trong những năm đầu đời.

Ông Đỗ Tuấn Anh - bác sĩ chuyên khoa Nhi (nhà sáng lập dự án cộng đồng PurpleTeam – Tim Tím)

Ở khía cạnh tâm lý và hành vi, bà Lưu Minh Hường - Giám đốc Chuyên môn IP Kidizen mang đến chuyên đề “Kỷ luật ấm áp - Giải mã tâm lý và kỹ thuật xử lý khủng hoảng tại nhà”. Nội dung giúp người tham gia hiểu sâu hơn về tâm lý trẻ trong giai đoạn đầu đời, đồng thời trang bị phương pháp phản hồi phù hợp trong các tình huống căng thẳng thay vì áp dụng những hình thức kỷ luật truyền thống.

Bà Lưu Minh Hường - Giám đốc Chuyên môn IP Kidizen

Sự kiện được xây dựng theo hướng đào tạo thực hành và chia sẻ chuyên môn, giúp người tham gia có thể ứng dụng trực tiếp kiến thức vào công việc chăm sóc trẻ hằng ngày. Các nội dung không chỉ tập trung vào lý thuyết mà còn hướng đến khả năng xử lý tình huống thực tế và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ bảo mẫu.

Đây không chỉ là cơ hội dành cho nhân sự trong hệ thống Kidizen mà còn là không gian để những người đang quan tâm đến nghề bảo mẫu có cơ hội học hỏi, cập nhật kiến thức và kết nối chuyên môn. Thông qua việc hoàn thành các chuyên đề đào tạo bài bản và nhận chứng nhận hoàn thành, người tham dự có thêm động lực để theo đuổi nghề nghiệp một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp và chuẩn mực hơn.

Thông qua sự kiện, Kidizen tiếp tục theo đuổi định hướng nâng cao chất lượng đào tạo nghề bảo mẫu tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy việc tiếp cận các tiêu chuẩn chăm sóc trẻ theo hướng hiện đại, khoa học và chuyên nghiệp hơn.

(Nguồn: Công ty TNHH IP Kidizen)