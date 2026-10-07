UBND xã Ia Hrú (Gia Lai) đã tổ chức kiểm điểm và thống nhất hình thức “phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc” đối với 2 tập thể và 2 cá nhân liên quan vụ chặt hạ 15 cây xanh tại trụ sở xã này.

Ngày 7/10, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý vụ chặt hạ cây xanh tại trụ sở UBND xã Ia Hrú.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, qua kiểm tra tại trụ sở UBND xã H’Bông cũ (nay là xã Ia Hrú), cơ quan chức năng ghi nhận 15 cây xanh bị chặt hạ, gồm 10 cây xà cừ, 3 cây phượng vĩ và 2 cây tùng bách.

Số gỗ thu gom gồm 14 lóng gỗ tròn xà cừ, khối lượng 3,270m³; 2 ster củi xà cừ và 0,5 ster củi phượng vĩ. Hiện tại, số gỗ, củi này đang được bảo quản tại khuôn viên trụ sở. Cơ quan chức năng chưa phát hiện việc mua bán hoặc thất thoát số gỗ, củi này.

Cơ quan chức năng ghi nhận 15 cây xanh bị chặt hạ. Ảnh: Trần Hoàn

Về trách nhiệm, UBND xã Ia Hrú đã tổ chức kiểm điểm và thống nhất hình thức “phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc” đối với 2 tập thể gồm Công an xã Ia Hrú và Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte.

Hai cá nhân bị kiểm điểm gồm ông Lê Giang Nam, Trưởng Công an xã Ia Hrú và ông Nguyễn Như Vương, tổ viên Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte.

Sở Xây dựng cho biết, Nghị định số 258/2025/NĐ-CP ngày 9/10/2025 của Chính phủ quy định cây xanh, công viên và mặt nước, cây xanh trong khuôn viên trụ sở thuộc nhóm cây xanh sử dụng hạn chế. Tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, cắt tỉa, chặt hạ, dịch chuyển cây xanh và bảo đảm an toàn về người, tài sản.

15 cây bị chặt hạ là các loài cây thông thường, không thuộc diện cây xanh cần bảo tồn. Do thuộc nhóm cây xanh sử dụng hạn chế nên số cây này không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép chặt hạ theo quy định.

Theo Sở Xây dựng, số cây trên trước đây do cán bộ, công chức tự nguyện trồng để tạo bóng mát, không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Trong khi đó, phương án bàn giao trụ sở của UBND huyện Chư Pưh (cũ) chưa thể hiện cụ thể việc bàn giao số cây xanh này.

Do vậy, cơ quan chức năng cho rằng cần căn cứ nguồn gốc hình thành, quá trình quản lý, sử dụng và hồ sơ bàn giao để xác định tính chất tài sản, làm cơ sở xử lý số gỗ, củi thu hồi.

Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh giao UBND xã Ia Hrú xác định tính chất tài sản và tổ chức xử lý số gỗ, củi theo quy định.

Nếu xác định là tài sản công, UBND xã Ia Hrú thực hiện thanh lý, xử lý theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định liên quan. Trường hợp xác định không phải tài sản công, do đến nay chưa phát sinh tranh chấp, khiếu nại, UBND xã Ia Hrú được đề nghị tổ chức bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước, tránh thất thoát, hư hại số gỗ, củi thu hồi.