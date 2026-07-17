Những ngày qua, người dân và cán bộ hưu trí tại làng Dek không khỏi tiếc nuối khi những cây xanh nhiều năm tuổi trong khuôn viên trụ sở dôi dư xã Hbông cũ (nay là xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) bất ngờ bị đốn hạ.

Những cây xà cừ bị cưa hạ. Ảnh: Trần Hoàn

Tại hiện trường, 10 cây xà cừ nằm trong khuôn viên trụ sở đã bị cưa hạ, dấu vết còn mới. Các gốc cây có đường kính tại vị trí cắt từ 40-80 cm, trong đó có cây có đường kính gốc lớn nhất hơn 1 m.

Ngoài ra, 3 cây phượng có đường kính gốc từ 40-80 cm được trồng ở hàng rào phía đông dãy nhà, giáp Trạm Y tế xã cũng bị chặt hạ.

Các gốc cây có đường kính từ 40-80cm. Ảnh: Trần Hoàn

Anh T. (trú tại xã Ia Hrú) cho biết, đây là nơi người dân thường xuyên đi bộ, tập thể dục nên rất cần duy trì bóng mát. Hơn nữa, hàng cây này nằm độc lập, không ảnh hưởng đến hành lang quốc lộ hay các dãy nhà nên không có lý do gì phải chặt bỏ.

Người gắn bó với những cây xanh này từ thuở mới trồng là ông Nguyễn Cẩm, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hbông (cũ). Theo ông Cẩm, năm 2004, sau khi xây dựng trụ sở mới, chính quyền đã vận động xin cây về trồng để tạo cảnh quan và bóng mát.

Một gốc cây có đường kính hơn 1m. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Rah Lan Lân, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrú chia sẻ, sau khi nhận được thông tin phản ánh, Thường trực Đảng ủy đã tiến hành hội ý và yêu cầu chính quyền báo cáo vụ việc bằng văn bản.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrú, sau sáp nhập, trụ sở dôi dư là tài sản công, Ban Thường vụ Đảng ủy xã không có chủ trương chặt hạ cây xanh. Trên cơ sở báo cáo, Thường trực Đảng ủy sẽ yêu cầu địa phương làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan về dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý tài sản công và bảo vệ môi trường.

3 cây phượng có đường kính từ 40-80cm cũng bị cưa. Ảnh: Trần Hoàn

Đến ngày 16/7 UBND xã Ia Hrú đã có báo cáo chính thức sự việc chặt cây trên. Nội dung báo cáo nêu: qua kiểm tra có 13 cây xanh bị chặt (trong đó có 10 cây xà cừ và 3 cây phượng vĩ). Các vết cưa trên cây đều còn mới; đường kính mặt cắt tại gốc các cây xà cừ khoảng 60-95 cm. Tại sân trụ sở có 14 khúc gỗ xà cừ được thu gom.

Cũng theo UBND xã Ia Hrú, nguyên nhân là do gió to làm các nhánh cây gãy đổ lên khu vực tường rào phía trước, khiến 2 khung sắt hàng rào bị gãy sập, tường rào bị nghiêng; 10 cây xà cừ đã bị đổ gãy nhánh gây mất an toàn.

Mặt khác, cây có nguy cơ bật gốc, ngã đổ rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người và tài sản tại khu vực hành chính công.

Sau khi nhận được thông tin từ lực lượng an ninh trật tự cơ sở, Trung tá Lê Giang Nam - Trưởng Công an xã đã cho phép Tổ an ninh cơ sở làng Dek, làng Kte tiến hành chặt hạ cây xanh nói trên vào ngày 21/6; đồng thời chống đỡ lại hàng rào và cắm biển cảnh báo.

14 khúc gỗ được để lại tại trụ sở. Ảnh: Trần Hoàn