Nhiều chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ, lưu trú ở Tam Cốc (Ninh Bình) tự ý đặt tên, sử dụng biển hiệu, quảng cáo bằng tiếng nước ngoài.

UBND phường Nam Hoa Lư (Ninh Bình) vừa thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý việc sử dụng biển hiệu, biển quảng cáo tiếng nước ngoài trên địa bàn phường.

Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra thực tế việc chấp hành quy định của pháp luật về lắp đặt, viết, đặt biển hiệu, biển quảng cáo của các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn.

Nhiều biển hiệu, quảng cáo của các hộ kinh doanh dịch vụ tại Tam Cốc sử dụng tiếng nước ngoài.

Trong đó, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động được ví như “phố Tây” ở Ninh Bình. Thời gian qua, nhiều cơ sở lưu trú tại đây đã tự ý đặt tên, sử dụng biển hiệu bằng tiếng nước ngoài hoặc sử dụng từ ngữ chưa đúng quy định của pháp luật, gây nhầm lẫn cho khách du lịch và ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước.

Chính vì vậy, UBND phường yêu cầu kiểm tra về kích thước biển, nội dung thông tin bắt buộc (tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại), ngôn ngữ chữ viết (tiếng nước ngoài, tiếng Việt)... để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hàng trăm hộ kinh doanh dọc 2 bên đường Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động tự ý đặt tên, sử dụng biển hiệu, quảng cáo bằng tiếng nước ngoài.

Cụ thể, đối với tên gọi và biển hiệu của cơ sở phải được thể hiện bằng chữ tiếng Việt. Trường hợp dùng tiếng nước ngoài thì khổ chữ nước ngoài không được quá 3/4 khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt.

Cơ sở chỉ được đặt tên kèm theo các từ ngữ như: Khách sạn (Hotel), biệt thự du lịch (Villa), nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay/Hostel)... khi đáp ứng đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ tương ứng theo quy định.

Nơi đây được ví như "phố Tây" với lượng lớn khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng và lưu trú mỗi ngày.

Các cơ sở tuyệt đối không tự ý sử dụng từ ngữ "Sao" (hoặc ký hiệu hình ngôi sao) trên biển hiệu, trang thông tin điện tử, mạng xã hội (Facebook, Booking, Agoda...) khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch.

Tổ công tác phường Nam Hoa Lư tuyên truyền, vận động đối với các cơ sở kinh doanh sử dụng biển hiệu, quảng cáo sai quy định.

Một chủ cơ sở kinh doanh ở phố Hành Cung (phường Nam Hoa Lư) có biển quảng cáo bằng tiếng nước ngoài chia sẻ: "Sau khi được tổ công tác tuyên truyền, nhắc nhở về việc biển hiệu, biển quảng cáo dùng chữ nước ngoài chưa đúng quy định, tôi đã hiểu rõ và cam kết sẽ tự động tháo dỡ, lắp đặt lại biển theo đúng quy định của pháp luật."

Ngày 23/10, tổ công tác của phường Nam Hoa Lư đã đến nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn để tuyên truyền, vận động các hộ chấp hành nghiêm quy định pháp luật về việc sử dụng biển hiệu, biển quảng cáo.

Hiện chính quyền đang kiểm tra, xử lý việc sử dụng biển hiệu, biển quảng cáo tiếng nước ngoài trên địa bàn phường.