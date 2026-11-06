Tại lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026 diễn ra ngày 15/10/2026 tại TP.HCM, Nhà phát triển Kiến Á được vinh danh ở hạng mục Inspirational Brand Award - Vietnam Chapter.

Sự ghi nhận này đánh dấu một cột mốc trong hành trình hơn ba thập kỷ phát triển của doanh nghiệp, với nền tảng được bồi đắp từ hoạt động phát triển bất động sản, đầu tư cho giáo dục và định hướng tạo dựng những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Ông Huỳnh Bá Sĩ Hào - Tổng Giám đốc Kiến Á Group nhận giải Inspirational Brand Award tại APEA 2026

Tạo dấu ấn bản sắc trong từng không gian sống

Với Kiến Á, phát triển bất động sản bắt đầu từ việc xác định nhu cầu của khách hàng và đặc trưng của từng dự án. Quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và hệ tiện ích được nghiên cứu trong mối liên hệ với nhau nhằm tạo nên môi trường sống phù hợp với nhu cầu sử dụng và định hướng phát triển dài hạn.

Cách tiếp cận này được thể hiện qua hai dòng sản phẩm tiêu biểu của Kiến Á tại TP.HCM. Tại Khu đô thị Cát Lái, chuỗi dự án Citi, từ Citihome, Citibella, Citisoho, Citiesto, Citialto đến Citigrand, hướng đến nhóm khách hàng trẻ với nhu cầu về không gian sống hiện đại, tiện nghi và phù hợp với khả năng tài chính. Việc tổ chức không gian và phát triển hệ tiện ích được đặt trong bài toán cân bằng giữa chất lượng sống và hiệu quả sử dụng.

Trong khi đó, tại Lavila Township ở Nam Sài Gòn, mỗi dòng sản phẩm được định hình theo một trải nghiệm sống riêng. Lavila Nam Sài Gòn 1 và 2 mang dấu ấn kiến trúc Pháp thanh lịch; Lavila De Rio hướng đến trải nghiệm biệt thự biệt lập ven sông; Arcadia at Lavila kết hợp không gian sống với các yếu tố thương mại và kết nối cộng đồng.

Sự khác biệt giữa các dòng sản phẩm phản ánh cách Kiến Á tiếp cận thị trường: xác định đúng đặc trưng của từng dự án, từ đó lựa chọn hướng phát triển phù hợp thay vì áp dụng một mô hình chung. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp từng bước định hình bản sắc riêng trong danh mục bất động sản của mình.

Lavila Township thể hiện định hướng phát triển đa dạng sản phẩm, gắn với những nhu cầu và trải nghiệm sống khác nhau. Ảnh phối cảnh dự án

Song hành cùng giáo dục và triết lý lấy con người làm trọng tâm

Bên cạnh bất động sản, giáo dục là lĩnh vực Kiến Á kiên trì đầu tư trong hơn hai thập kỷ. Từ Trường Phổ thông Duy Tân tại Phú Yên, Trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn (SITC) đến Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT), hành trình này cho thấy sự hiện diện lâu dài của doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Dù hoạt động trong hai lĩnh vực khác nhau, bất động sản và giáo dục cùng phản ánh một định hướng xuyên suốt của Kiến Á: đặt con người vào trọng tâm của quá trình phát triển. Nếu bất động sản hướng đến việc tạo lập môi trường sống có chất lượng, giáo dục góp phần mở rộng cơ hội học tập, phát triển năng lực và chuẩn bị hành trang cho thế hệ tương lai.

Ở góc độ đó, giá trị của doanh nghiệp không chỉ được nhìn nhận qua quy mô hoạt động hay danh mục dự án, mà còn qua những tác động được tạo ra trong quá trình vận hành và đồng hành cùng cộng đồng. Đây cũng là cách ba giá trị cốt lõi Bền vững - Sáng tạo - Hòa hợp được định hình trong hoạt động của Kiến Á.

Tái định vị thương hiệu, vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới

Sau hơn ba thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam, đầu năm 2026 Kiến Á Group ra mắt hệ nhận diện thương hiệu mới với sắc xanh chủ đạo thay cho màu đỏ truyền thống.

Sự thay đổi này không đơn thuần là một điều chỉnh về mặt hình ảnh, mà phản ánh một trạng thái phát triển mới của doanh nghiệp. Nếu sắc đỏ trước đây đại diện cho tinh thần tiên phong và khát vọng chinh phục, thì sắc xanh hôm nay thể hiện sự vững vàng, tin cậy và trưởng thành hơn sau một hành trình dài tích lũy nội lực.

Song song với màu sắc, hệ thống logo cũng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại, tối giản và linh hoạt hơn để phù hợp với các nền tảng số. Tuy nhiên, những cấu trúc cốt lõi của thương hiệu vẫn được giữ lại như một sự kế thừa các giá trị đã được xây dựng xuyên suốt hơn 30 năm qua.

Đối với Kiến Á, đây là bước tái định vị thương hiệu, thể hiện định hướng phát triển bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn và sẵn sàng cho những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Ngày 15/10/2026 tại APEA 2026, ông Huỳnh Bá Sĩ Hào - Tổng Giám đốc Kiến Á Group nhận giải Inspirational Brand Award

Giải thưởng Inspirational Brand Award - Vietnam Chapter tại APEA 2026 là sự ghi nhận đối với hành trình xây dựng thương hiệu của Kiến Á Group. Với doanh nghiệp, dấu mốc này đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì chất lượng phát triển, nhất quán trong định hướng và cụ thể hóa những giá trị theo đuổi qua từng sản phẩm, hoạt động và trải nghiệm thực tế.

Trên hành trình phía trước, năng lực phát triển, sự thấu hiểu nhu cầu thị trường và định hướng lấy con người làm trọng tâm sẽ tiếp tục là những nền tảng để Kiến Á củng cố bản sắc thương hiệu và theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững.

Ngọc Minh