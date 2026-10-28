Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, một số căn hộ tại các khu chung cư có liên quan đến quỹ nhà tái định cư ở TPHCM đang được rao bán với giá hàng tỷ đồng. Đáng chú ý, có căn tăng giá hơn gấp 3 lần so với thời điểm bàn giao cách đây 15 năm.

Từ nhà tái định cư đến căn hộ tiền tỷ

Vốn được xây dựng để bố trí chỗ ở cho người dân thuộc diện giải tỏa, nhiều căn hộ tại các khu chung cư tái định cư ở TPHCM hiện được rao bán trên thị trường thứ cấp với mức giá hàng tỷ đồng, thậm chí cao gấp 3-4 lần so với thời điểm bàn giao.

Khảo sát của PV VietNamNet trên thị trường căn hộ thứ cấp tại TPHCM cho thấy, một số chung cư có liên quan đến quỹ nhà tái định cư đang được chào bán với mức giá tương đương nhà ở thương mại.

Tại khu tái định cư Bình Khánh, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, các căn hộ đang được rao bán phổ biến ở mức 53-70 triệu đồng/m2. Với căn hộ 2 phòng ngủ, giá chào bán dao động khoảng 3-4,5 tỷ đồng/căn. Dữ liệu của Batdongsan ghi nhận giá rao bán tại khu tái định cư này tăng hơn 16% trong năm qua.

Ở khu vực nội thành, chung cư Nguyễn Kim (thuộc địa bàn quận 10 cũ) cũng ghi nhận mức tăng giá đáng chú ý. Các căn hộ được rao bán với giá khoảng 55-70 triệu đồng/m2. Một số căn có diện tích gần 50m2 được chào bán với giá khoảng 2,7 tỷ đồng, trong khi căn diện tích 72m2 có giá khoảng 4,2 tỷ đồng. Giá chào bán tại chung cư này tăng gần 30% trong năm qua.

Được đưa vào sử dụng 15 năm, nhưng giá căn hộ tại chung cư Mỹ Kim vẫn tăng qua từng năm. Ảnh: Đăng Minh

Tại chung cư Mỹ Kim, nay thuộc phường Hiệp Bình (TPHCM), giá chào bán một số căn có diện tích 69-72m2 dao động khoảng 2,7-3,4 tỷ đồng, tương đương 40-47 triệu đồng/m2. So với thời điểm 15 năm trước, giá bán tại chung cư này đã tăng gấp 3 lần.

Bà X., một cư dân tại chung cư Mỹ Kim, cho biết gia đình bà từng có nhà tại khu vực Bình Thạnh trước đây. Sau khi căn nhà bị giải tỏa để triển khai dự án, gia đình bà được bố trí một căn hộ 2 phòng ngủ tại chung cư này, với giá trị bồi thường quy đổi 850 triệu đồng.

“Sinh sống tại đây đã 15 năm, qua thời gian, tôi nhận thấy giá căn hộ tại đây âm thầm nhích lên theo từng năm. Hai đợt tăng giá mạnh nhất là khi mở đường Phạm Văn Đồng và khi trung tâm thương mại gần chung cư được xây dựng. Dù chung cư cũ nhưng vị trí gần khu trung tâm nên căn hộ vẫn có giá”, bà X. chia sẻ.

Trong khi đó, tại chung cư 1050 Chu Văn An (quận Bình Thạnh cũ), các căn hộ có diện tích khoảng 60-65m2 được rao bán với giá khoảng 3,1-3,7 tỷ đồng. Dữ liệu của Batdongsan ghi nhận giá chào bán tại chung cư Mỹ Kim và chung cư 1050 Chu Văn An lần lượt tăng 51% và 27% trong năm qua.

Vì sao chung cư cũ vẫn tăng giá?

Theo các chuyên gia, giá căn hộ cũ tăng không chỉ nhờ lợi thế về vị trí mà còn liên quan đến tình trạng khan hiếm nguồn cung, kỳ vọng của người bán và khả năng chi trả của người mua.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, việc hạn chế phát triển nhà cao tầng tại khu vực lõi đô thị khiến nguồn cung mới ngày càng ít, qua đó đẩy giá trị các tài sản hiện hữu tăng lên. Khi nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu ở thực vẫn lớn, giá có thể tăng ngay cả đối với những căn hộ đã cũ.

Bà X., một cư dân tại chung cư Mỹ Kim, cho biết gia đình bà từng có nhà tại khu vực Bình Thạnh trước đây. Sau khi căn nhà bị giải tỏa để triển khai dự án, gia đình bà được bố trí một căn hộ 2 phòng ngủ tại chung cư này, với giá trị bồi thường quy đổi 850 triệu đồng.

Ở góc độ nhu cầu, TS Đinh Thế Hiển cho rằng người dân TPHCM vẫn có xu hướng ưu tiên nơi ở gần chỗ làm và các tiện ích hiện hữu thay vì di chuyển quá xa ra vùng ven. Đây là một trong những yếu tố giúp các căn hộ tại khu dân cư phát triển lâu năm duy trì sức hút, dù công trình đã có tuổi đời cao.

Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế không phải là yếu tố duy nhất khiến giá căn hộ cũ tăng.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan, cho rằng người bán neo giá kỳ vọng trong bối cảnh nguồn cung mới khan hiếm, khiến người mua khó tìm được lựa chọn thay thế. Ông cũng lưu ý rằng một số căn hộ đang được chào bán ở mức giá chưa tương xứng với tiện ích và chất lượng công trình.

Giá bán tại các chung cư tái định cư có thể tăng theo mặt bằng chung của khu vực, nhưng mức tăng đó chưa chắc phản ánh đầy đủ chất lượng căn hộ, tình trạng bảo trì hay sức mua thực tế. Với những công trình đã đưa vào sử dụng nhiều năm, người mua còn phải tính đến chi phí sửa chữa, chất lượng hệ thống kỹ thuật và các vấn đề pháp lý trước khi quyết định giao dịch.

Ở góc độ thị trường, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, nhận xét mặt bằng giá căn hộ thứ cấp vẫn neo cao do nhiều sản phẩm được mua vào trong giai đoạn giá tăng mạnh trước đó. Trong khi đó, lãi suất vay mua nhà và khả năng chi trả tiếp tục ảnh hưởng đến quyết định của người mua.

Theo bà, khi nguồn cung căn hộ mới có thêm lựa chọn và chính sách thanh toán linh hoạt hơn, thị trường thứ cấp sẽ chịu áp lực cạnh tranh nếu giá chào bán vẫn ở mức cao.