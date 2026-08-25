Ở set 1, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin khi Thanh Thúy và Như Anh liên tục ghi điểm, giúp đội nhà tạo thế trận giằng co với Nhật Bản. Dù bị dẫn 13-17, các cô gái Việt Nam kiên trì bám đuổi, cứu thành công hai set-point nhưng vẫn phải nhận thất bại sát nút 23-25.
Sang set 2, Việt Nam tiếp tục chơi tốt trong những phút đầu với điểm số của Thanh Thúy và Như Anh. Tuy nhiên, Nhật Bản nhanh chóng thể hiện sức mạnh bằng khả năng phát bóng, phòng thủ và tấn công hiệu quả để tạo khoảng cách, trước khi thắng 25-17.
Set 3 tiếp tục chứng kiến sự nỗ lực của tuyển Việt Nam. Thanh Thúy cùng các đồng đội nhiều lần gây khó khăn cho đối thủ, nhưng Nhật Bản vẫn duy trì sự ổn định để thắng 25-21, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-0.
Dù không thể tạo bất ngờ trước ứng cử viên vô địch, tuyển Việt Nam vẫn giành quyền vào tứ kết nhờ đạt đủ điều kiện về điểm số. Đây là thành tích đáng khích lệ của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tại giải đấu năm nay.
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|23
|17
|21
|Nhật Bản
|25
|25
|25
21-25
Nhật Bản có điểm match-point để khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0 để giành ngôi đầu bảng C. ĐT Việt Nam cũng góp mặt ở vòng tứ kết khi có được tổng cộng hơn 41 điểm cần thiết (61 điểm) để giành quyền đi tiếp.
20-23
Đối thủ đỡ bóng lỗi, Thanh Thúy chớp cơ hội đánh nhanh trên lưới đem về thêm 1 điểm số nữa.
18-22
Thanh Thúy đập bóng xuyên chắn ở vị trí số 4, điểm số thứ 18 cho ĐT Việt Nam.
16-20
Trà My tấn công tốt, giúp ĐT Việt Nam lên điểm số thứ 15, trước khi đối thủ đánh lỗi.
12-17
Đội trưởng Thanh Thúy cắt chuỗi lên điểm của Nhật Bản, mang về điểm số thứ 13.
9-10
Quỳnh Hương phát bóng khó chịu khiến đối thủ lỗi bước một, ĐT Việt Nam có thêm điểm ace. ĐT Nhật Bản tiếp tục chuệch choạc và ban huấn luyện buộc phải xin time-out khi Việt Nam liên tiếp 4 điểm.
6-10
Sau pha bóng giằng co hấp dẫn, hai đội thể hiện khả năng phòng thủ tốt và được Bích Thủy kết thúc bằng cú đánh bóng chính xác ở vị trí số 3. Sau đó đến lượt Thanh Thúy đập bóng uy lực ở vị trí số 3.
3-5
Trà My có điểm số đầu tiên trước Nhật Bản, đối thủ challenge nhưng không có lỗi cướp bóng của VĐV trẻ của Việt Nam. Sau đó đến lượt Bích Thủy lên tiếng.
SET 3: 1-2
Như Anh đập bóng bạt chắn ra ngoài, đem về điểm số đầu tiên trong set 3 và là điểm thứ 41 trong trước Nhật Bản, giúp ĐT Việt Nam chính thức đủ điều kiện để góp mặt ở tứ kết giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026.
17-25
Dù rất nỗ lực nhưng các cô gái Việt Nam cũng không thể làm nên bất ngờ trong set 2. Dù vậy, sau hai set, ĐT Việt Nam đã có được 40 điểm và rộng cửa vào vòng tứ kết giải vô địch châu Á 2026.
16-23
Quỳnh Hương đánh bóng bạt tay chắn đối thủ ra ngoài, trước khi đối thủ tấn công trên lưới không chính xác.
14-19
Ánh Thảo có cầu phát giúp ĐT Việt ghi liền hai điểm để thu hẹp khoảng cách xuống còn 5 điểm.
12-19
Nhật Bản thể hiện đẳng cấp khi tạo cách biệt ngày càng lớn đối với ĐT Việt Nam.
11-15
Dù Kim Thoa chuyền bóng không tốt nhưng đội trưởng Thanh Thúy vẫn có được cú đánh chính xác về cuối sân. Tiếc rằng sau đó Như Anh lại phát bóng không qua lưới.
10-13
Như Anh xuất hiện ở vị trí số 4 và thực hiện pha bỏ nhỏ tinh tế khiến Nhật Bản không thể hóa giải.
6-9
Cuối cùng thì ĐT Việt Nam cũng cắt được chuỗi lên điểm của Nhật Bản với pha tấn công của tài năng 17 tuổi Ánh Thảo.
5-8
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý chiến thuật lần một trong set 2 sau khi Nhật Bản vượt lên dẫn với cách biệt 3 điểm.
SET 2: 3-2
Ngay sau khi Nhật Bản có điểm số đầu tiên, Thanh Thúy đáp trả bằng cú smash uy lực ở vị trí số 3. Sau đó vẫn là đội trưởng ĐT Việt Nam bỏ nhỏ thông minh, san bằng 2-2. Như Anh phát bóng khó chịu đem về điểm ace.
23-25
Nhật Bản phải xin hội ý chiến thuật lần cuối trong set 1 sau khi để ĐT Việt Nam cứu được 2 set-point. Tiếc rằng vẫn có chiến thắng trong set mở màn cho đội bóng xử sở hoa anh đào.
21-23
Sau khi hội ý chiến thuật, Thanh Thúy đem về điểm số thứ 21 cho ĐT Việt Nam với tình huống tấn công ở vị trí số 3.
18-20
Quỳnh Hương bám chắn tốt, đem về thêm 1 điểm block cho ĐT Việt Nam.
15-18
ĐT Việt Nam ghi liền hai điểm để thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm.
13-17
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý chiến thuật 30 giây sau khi đối thủ tạo cách biệt lên tới 4 điểm. Những pha phát bóng uy lực của Nhật Bản đang gây ra nhiều khó khăn trong khâu đỡ bước một của ĐT Việt Nam.
13-15
Mazu bỏ nhỏ tinh tế, làm bất ngờ hàng chắn của ĐT Việt Nam. Các cô gái xứ Mặt trời mọc vẫn duy trì lợi thế dẫn trước.
11-11
Lê Như Anh di chuyển ra vị trí số 2 rồi đập bóng uy lực san bằng điểm số 11-11, sau đó đến lượt thủ quân Than Thúy tấn công ở vị trí số 3, san bằng 12-12.
6-6
Quỳnh Hương đỡ bước một lỗi, Nhật Bản tiếp tục chuỗi lên điểm. Tuy nhiên Thanh Thúy cắt mạch lên điểm của đối thủ bằng pha đập bóng dọc biên chính xác. Ánh Thảo lập tức block thành công.
4-2
Như Anh đánh bóng uy lực ở vị trí số 2, trước khi Nhật Bản đập bóng chéo sân ra ngoài. Sau đó đến lượt đội trưởng Thanh Thúy đập bóng xuyên chắn ở vị trí số 2, ĐT Việt Nam có điểm số thứ 4.
17h30 - SET 1
Trận đấu được bắt đầu, ĐT Nhật Bản là những người phát bóng trước. Thanh Thúy đem về điểm số đầu tiên của màn so tài.
17h23
Tổ trọng tài cho các cầu thủ hai đội tuyển làm thủ tục, cử quốc ca trước trận đấu. Ở trận đấu này, ĐT Việt Nam mặc trang phục màu trắng, trong khi các cô gái Nhật Bản mặc trang phục màu xanh.
16h50
VĐV hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Nhật Bản ra sân khởi động trước trận đấu.
16h10
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nắm quyền tự quyết trước trận đấu với Nhật Bản
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết giải vô địch châu Á 2026, dù Nhật Bản là đối thủ rất mạnh ở lượt trận cuối vòng bảng.
Sau khi Kazakhstan giành được một set trước Thái Lan, người hâm mộ lo lắng khi Việt Nam có cùng số set thắng với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn rất rộng mở.
Kịch bản thuận lợi nhất là Việt Nam đánh bại Nhật Bản với bất kỳ tỷ số nào. Trong trường hợp khó tạo nên chiến thắng, Thanh Thúy cùng đồng đội chỉ cần giành từ 1-2 set thắng trước ứng viên vô địch cũng đủ khả năng tiến vào tứ kết nhờ chỉ số phụ.
Ngay cả khi thất bại 0-3, tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội nếu đạt đủ số điểm cần thiết để vượt qua Kazakhstan và Đài Bắc Trung Hoa về hiệu số điểm.
Dù nhiệm vụ trước Nhật Bản không hề dễ dàng, tuyển Việt Nam đang có cơ sở để tự tin. Một màn trình diễn quả cảm, giành thêm những set thắng trước đối thủ hàng đầu châu lục sẽ giúp Thanh Thúy cùng các đồng đội tiến gần hơn tới mục tiêu tứ kết.
15h30
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu Nhật Bản tại giải vô địch châu Á 2026 trong trận đấu được dự báo rất khó khăn. Đây là thử thách lớn dành cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi đối thủ được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.
Sau chiến thắng 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc), tuyển Việt Nam đang có tinh thần tốt và tiếp tục nuôi hy vọng tiến sâu tại giải. Tuy nhiên, Nhật Bản sở hữu lối chơi tốc độ, khả năng phòng thủ hàng đầu cùng sự ổn định đáng nể.
Để tạo bất ngờ, Thanh Thúy cùng các đồng đội cần thi đấu tập trung, hạn chế sai sót và tận dụng tối đa những cơ hội có được. Đây cũng là cơ hội để tuyển Việt Nam kiểm chứng sức mạnh trước một đối thủ đẳng cấp châu lục.