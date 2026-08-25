Ở set 1, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin khi Thanh Thúy và Như Anh liên tục ghi điểm, giúp đội nhà tạo thế trận giằng co với Nhật Bản. Dù bị dẫn 13-17, các cô gái Việt Nam kiên trì bám đuổi, cứu thành công hai set-point nhưng vẫn phải nhận thất bại sát nút 23-25.

Thanh Thúy và các đồng đội có trận đấu đáng khen trước Nhật Bản - Ảnh: Vietcontent

Sang set 2, Việt Nam tiếp tục chơi tốt trong những phút đầu với điểm số của Thanh Thúy và Như Anh. Tuy nhiên, Nhật Bản nhanh chóng thể hiện sức mạnh bằng khả năng phát bóng, phòng thủ và tấn công hiệu quả để tạo khoảng cách, trước khi thắng 25-17.

Set 3 tiếp tục chứng kiến sự nỗ lực của tuyển Việt Nam. Thanh Thúy cùng các đồng đội nhiều lần gây khó khăn cho đối thủ, nhưng Nhật Bản vẫn duy trì sự ổn định để thắng 25-21, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-0.

Dù không thể tạo bất ngờ trước ứng cử viên vô địch, tuyển Việt Nam vẫn giành quyền vào tứ kết nhờ đạt đủ điều kiện về điểm số. Đây là thành tích đáng khích lệ của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tại giải đấu năm nay.

SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 Việt Nam 23 17 21 Nhật Bản 25 25 25