Đội tuyển bóng nữ chuyền Việt Nam sẽ bước vào hành trình tại giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026, sân chơi quy tụ những đội tuyển mạnh nhất khu vực châu lục. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hoa cọ xát và khẳng định vị thế sau những giải đấu quốc tế gần đây.

ĐT Việt Nam chuẩn bị tranh tài tại giải vô địch châu Á - Ảnh: Vietcontent

Giải đấu dự kiến diễn ra với sự góp mặt của nhiều đội tuyển hàng đầu châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và Việt Nam. Các trận đấu hứa hẹn có chất lượng chuyên môn cao khi quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu.

Với tuyển Việt Nam, giải vô địch châu Á 2026 là thử thách lớn khi đội phải đối đầu những đối thủ có nền tảng kỹ thuật và thể lực vượt trội. Tuy nhiên, sự trưởng thành của các trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy cùng sự tiến bộ của các tay đập trẻ giúp đội tuyển có thêm sự tự tin.

Mục tiêu của Việt Nam là thi đấu hết khả năng, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới thành tích tốt nhất tại đấu trường châu lục.

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ châu Á 2026