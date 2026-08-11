Đội tuyển bóng nữ chuyền Việt Nam sẽ bước vào hành trình tại giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026, sân chơi quy tụ những đội tuyển mạnh nhất khu vực châu lục. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hoa cọ xát và khẳng định vị thế sau những giải đấu quốc tế gần đây.
Giải đấu dự kiến diễn ra với sự góp mặt của nhiều đội tuyển hàng đầu châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và Việt Nam. Các trận đấu hứa hẹn có chất lượng chuyên môn cao khi quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu.
Với tuyển Việt Nam, giải vô địch châu Á 2026 là thử thách lớn khi đội phải đối đầu những đối thủ có nền tảng kỹ thuật và thể lực vượt trội. Tuy nhiên, sự trưởng thành của các trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy cùng sự tiến bộ của các tay đập trẻ giúp đội tuyển có thêm sự tự tin.
Mục tiêu của Việt Nam là thi đấu hết khả năng, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới thành tích tốt nhất tại đấu trường châu lục.
Lịch thi đấu bóng chuyền nữ châu Á 2026
|Ngày
|Giờ
|Bảng
|Trận đấu
|21/8
|12h00
|C
|Nhật Bản vs Hồng Kông (TQ)
|21/8
|15h00
|B
|Thái Lan vs Australia
|21/8
|18h00
|A
|Trung Quốc vs Iraq
|22/8
|12h00
|A
|Đài Bắc Trung Hoa vs Iran
|22/8
|15h00
|B
|Kazakhstan vs Indonesia
|22/8
|18h00
|C
|Việt Nam vs Hàn Quốc
|23/8
|12h00
|C
|Nhật Bản vs Hàn Quốc
|23/8
|15h00
|B
|Thái Lan vs Indonesia
|23/8
|18h00
|A
|Trung Quốc vs Iran
|24/8
|12h00
|A
|Iraq vs Đài Bắc Trung Hoa
|24/8
|15h00
|B
|Australia vs Kazakhstan
|24/8
|18h00
|C
|Hồng Kông (TQ) vs Việt Nam
|25/8
|12h00
|B
|Thái Lan vs Kazakhstan
|25/8
|15h00
|C
|Nhật Bản vs Việt Nam
|25/8
|18h00
|A
|Trung Quốc vs Đài Bắc Trung Hoa
|26/8
|12h00
|A
|Iran vs Iraq
|26/8
|15h00
|B
|Indonesia vs Australia
|26/8
|18h00
|C
|Hàn Quốc vs Hồng Kông (TQ)
Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 (Asian Women's Volleyball Championship)
Thời gian diễn ra: Từ ngày 21/8 đến 30/8/2026.
Địa điểm: Thiên Tân, Trung Quốc.
Bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam (Bảng C): Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc).
Lịch thi đấu vòng bảng của tuyển nữ Việt Nam
Ngày 22/08/2026: Việt Nam vs Hàn Quốc
Ngày 24/08/2026: Việt Nam vs Hồng Kông (Trung Quốc)
Ngày 25/08/2026: Việt Nam vs Nhật Bản