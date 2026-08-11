Đội tuyển bóng nữ chuyền Việt Nam sẽ bước vào hành trình tại giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026, sân chơi quy tụ những đội tuyển mạnh nhất khu vực châu lục. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hoa cọ xát và khẳng định vị thế sau những giải đấu quốc tế gần đây.

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ĐT Việt Nam chuẩn bị tranh tài tại giải vô địch châu Á - Ảnh: Vietcontent

Giải đấu dự kiến diễn ra với sự góp mặt của nhiều đội tuyển hàng đầu châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và Việt Nam. Các trận đấu hứa hẹn có chất lượng chuyên môn cao khi quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu.

Với tuyển Việt Nam, giải vô địch châu Á 2026 là thử thách lớn khi đội phải đối đầu những đối thủ có nền tảng kỹ thuật và thể lực vượt trội. Tuy nhiên, sự trưởng thành của các trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy cùng sự tiến bộ của các tay đập trẻ giúp đội tuyển có thêm sự tự tin.

Mục tiêu của Việt Nam là thi đấu hết khả năng, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới thành tích tốt nhất tại đấu trường châu lục. 

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ châu Á 2026

Ngày Giờ  Bảng Trận đấu
21/8 12h00 C Nhật Bản vs Hồng Kông (TQ)
21/8 15h00 B Thái Lan vs Australia
21/8 18h00 A Trung Quốc vs Iraq
22/8 12h00 A Đài Bắc Trung Hoa vs Iran
22/8 15h00 B Kazakhstan vs Indonesia
22/8 18h00 C Việt Nam vs Hàn Quốc
23/8 12h00 C Nhật Bản vs Hàn Quốc
23/8 15h00 B Thái Lan vs Indonesia
23/8 18h00 A Trung Quốc vs Iran
24/8 12h00 A Iraq vs Đài Bắc Trung Hoa
24/8 15h00 B Australia vs Kazakhstan
24/8 18h00 C Hồng Kông (TQ) vs Việt Nam
25/8 12h00 B Thái Lan vs Kazakhstan
25/8 15h00 C Nhật Bản vs Việt Nam
25/8 18h00 A Trung Quốc vs Đài Bắc Trung Hoa
26/8 12h00 A Iran vs Iraq
26/8 15h00 B Indonesia vs Australia
26/8 18h00 C Hàn Quốc vs Hồng Kông (TQ)

Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 (Asian Women's Volleyball Championship)

Thời gian diễn ra: Từ ngày 21/8 đến 30/8/2026.
Địa điểm: Thiên Tân, Trung Quốc.
Bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam (Bảng C): Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc).

Lịch thi đấu vòng bảng của tuyển nữ Việt Nam

Ngày 22/08/2026: Việt Nam vs Hàn Quốc
Ngày 24/08/2026: Việt Nam vs Hồng Kông (Trung Quốc)
Ngày 25/08/2026: Việt Nam vs Nhật Bản

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Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam