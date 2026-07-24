Sự kiện khởi đầu cho bước hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị, đồng thời góp sức cùng mục tiêu Net Zero và chiến lược chuyển đổi năng lượng xanh của Chính phủ.

Theo thỏa thuận, Kim Long Motor sẽ cung cấp cho Phương Trinh Buslines 100 xe buýt điện gồm 3 phiên bản: KIMLONGB30-EV (30 chỗ), KIMLONGB40-EV (40 chỗ) và KIMLONGB60-EV (60 chỗ). Đây đều là những dòng xe do Kim Long Motor tự nghiên cứu và sản xuất ngay tại nhà máy ở Huế.

Được thiết kế riêng cho vận tải hành khách đô thị, cả 3 dòng xe gây chú ý khi dùng pin BYD, cho phạm vi hoạt động từ 270 - 350 km cho một lần sạc đầy. Xe vận hành êm, hoàn toàn không xả thải, đi kèm tiện ích hiện đại như điều hòa công suất lớn, camera quan sát và màn hình LED hiển thị lộ trình. Trước khi về đội xe của Phương Trinh Buslines, buýt điện Kim Long đã hiện diện tại nhiều điểm nóng giao thông như TP.HCM, Đà Nẵng, Côn Đảo hay Đắk Lắk.

Lãnh đạo Kim Long Motor và Phương Trinh Buslines ký hợp đồng cung cấp 100 xe buýt điện

Tại lễ ký kết, ông Mai Tiến Phát - Thành viên HĐQT Kim Long Motor chia sẻ: "Việc Công ty Cổ phần Phương Trinh lựa chọn Kim Long Motor là đối tác cung cấp phương tiện tiếp tục khẳng định chất lượng, năng lực sản xuất cũng như uy tín của thương hiệu trên thị trường xe thương mại. Bên cạnh mang đến những sản phẩm chất lượng cao, chúng tôi cam kết triển khai đồng bộ các giải pháp về dịch vụ hậu mãi, bảo hành, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật nhằm bảo đảm phương tiện vận hành ổn định, an toàn và đạt hiệu quả khai thác tối ưu. Tin rằng sự hợp tác này sẽ góp phần lan tỏa xu hướng sử dụng phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam, mang đến những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp, cộng đồng và môi trường".

Về phía doanh nghiệp mua, Phương Trinh Buslines là đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xe buýt công cộng, hiện đang quản lý các tuyến xe tại Bình Dương (nay thuộc TP.HCM). Lần "mạnh tay" đầu tư 100 xe điện này nằm trong chiến lược hiện đại hóa fleet xe của hãng.

Đánh giá cao chất lượng xe điện sản xuất trong nước, bà Nguyễn Thị Diễm Vân - Chủ tịch Phương Trinh Buslines cho hay: "Sau thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng và lựa chọn đối tác, chúng tôi đánh giá cao năng lực nghiên cứu, sản xuất và đặc biệt ấn tượng với chất lượng của những chiếc xe buýt mang thương hiệu Việt Nam. Việc đầu tư 100 xe citybus điện không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng mà còn thể hiện cam kết của Phương Trinh Buslines trong việc đồng hành cùng xu hướng phát triển giao thông xanh, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Chúng tôi kỳ vọng lô xe buýt điện KIMLONG sẽ sớm được đưa vào khai thác hiệu quả, mang đến cho người dân những trải nghiệm di chuyển an toàn, tiện nghi và văn minh".

Hợp đồng lần này tiếp tục tạo đà để Kim Long Motor nâng tỷ lệ nội địa hóa, khẳng định chỗ đứng của thương hiệu ô tô Việt trên hành trình phát triển kinh tế xanh.

Tú Uyên