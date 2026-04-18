Thực hiện Kế hoạch số 149 ngày 28/5/2025 của UBND TP Hà Nội đang từng bước triển khai Đề án phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện đại hóa phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm thiểu ô nhiễm không khí đô thị.

Xe buýt điện tuyến 16 vận hành êm ái trên đường phố Hà Nội, không phát thải khói bụi. Ảnh: H.N.

Ngày 18/4, Hà Nội chính thức đưa xe buýt điện vào vận hành trên các tuyến 16, 24 và 29, đánh dấu thêm bước tiến trong lộ trình phát triển giao thông công cộng xanh của Thủ đô.

Việc chuyển đổi sang xe buýt điện được nhiều hành khách đánh giá là thay đổi tích cực đối với môi trường đô thị. Khác với xe chạy dầu, phương tiện điện không phát thải khí CO₂ và bụi mịn trong quá trình vận hành, góp phần cải thiện chất lượng không khí – vấn đề đang gây nhiều áp lực tại Hà Nội.

Trải nghiệm tuyến buýt điện số 16 từ Mỹ Đình về bến xe Nước Ngầm sáng 18/4, anh Nguyễn Tăng Lên cho biết, điều dễ nhận thấy nhất không chỉ là xe vận hành êm ái mà còn là không khí trong lành hơn khi xe dừng đón, trả khách. “Trước đây đứng gần xe buýt thường có mùi khói, còn giờ gần như không có, cảm giác rất dễ chịu”, anh nói.

Việc đưa xe buýt điện vào khai thác góp phần giảm ô nhiễm không khí, hướng tới giao thông xanh tại Thủ đô. Ảnh: H.N.

Trong khi đó, anh Lê Đình Hoàn – người thường xuyên di chuyển bằng xe buýt cũng chia sẻ, sau khi đi tuyến 24 từ Long Biên sang Cầu Giấy: xe buýt điện sạch sẽ, vận hành êm hơn rõ rệt so với xe chạy dầu trước đây.

Anh Hoan cho rằng, việc gia tăng tỷ lệ xe buýt điện và phương tiện sử dụng năng lượng xanh sẽ giúp giảm đáng kể lượng khí thải từ giao thông – một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn tại đô thị. Không chỉ cắt giảm khí thải, xe điện còn hạn chế tiếng ồn, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, thân thiện hơn cho người dân.

Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết: Từ ngày 18/4, thành phố đưa thêm 53 xe buýt điện vào hoạt động trên 3 tuyến buýt số 16, 24, 29. Số phương tiện này thuộc Dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội.

Là đơn vị được UBND TP Hà Nội giao tiếp nhận vận hành 3 tuyến buýt 16,24,29, đại diện Tổng công ty vận tải Hà Nội (Trasenco) cho biết: Đây là những tuyến kết nối nhiều khu vực dân cư, trung tâm, góp phần lan tỏa hình ảnh phương tiện công cộng hiện đại, thân thiện môi trường trên nhiều trục giao thông quan trọng.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố "xanh", các phương tiện mới còn được thiết kế theo hướng tiện nghi và nhân văn hơn. Xe sử dụng sàn thấp, giúp hành khách dễ dàng lên xuống, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người khuyết tật.

Không gian trên xe được bố trí hợp lý, trang bị các tiện ích cần thiết, mang lại trải nghiệm di chuyển an toàn, thuận tiện và dễ chịu hơn cho người dân trong những hành trình thường nhật.

Theo kế hoạch, đến hết ngày 30/4 tới, Hà Nội sẽ tiếp tục đưa thêm 122 xe buýt điện vào vận hành trên 8 tuyến. Ảnh: H.N.

Với việc bổ sung thêm 53 xe buýt điện nâng tổng số xe buýt điện và năng lượng xanh trên toàn mạng đạt 699 xe, chiếm khoảng 35,8% tổng số phương tiện buýt trợ giá.

Theo kế hoạch, đến hết ngày 30/4 tới, Hà Nội sẽ tiếp tục đưa thêm 122 xe buýt điện vào vận hành trên 8 tuyến. Khi đó, tổng số phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh sẽ tăng lên 821 xe, tương ứng chiếm 42,1% tổng số phương tiện.

Dự kiến đến hết năm 2026, thành phố tiếp tục đầu tư thay mới 30 xe buýt điện trên 2 tuyến, nâng tổng số phương tiện buýt điện và năng lượng xanh toàn mạng lên 851 xe đạt tỷ lệ 43,6%.

Kết quả này vượt đáng kể so với lộ trình đề ra (20–23%), cho thấy quyết tâm của Hà Nội trong việc phát triển hệ thống vận tải công cộng bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị xanh, văn minh và hiện đại.