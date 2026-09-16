Sự kiện diễn ra trong dấu mốc đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976 – 2026), là minh chứng cho tinh thần hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai nước, đồng thời khẳng định bản lĩnh của doanh nghiệp Việt trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Toàn cảnh Lễ bàn giao những chiếc xe bus Kim Long đầu tiên cho khách hàng tại thị trường Thái Lan. Sự kiện đánh dấu dấu mốc quan trọng trong chiến lược xuất khẩu xe thương mại "Made in Vietnam" sang khu vực ASEAN.

Trở thành nhà phân phối ủy quyền của Kim Long Motor từ tháng 4 vừa qua, Kijsetthi Mobility đã triển khai hệ thống bán hàng và dịch vụ hậu mãi trên toàn quốc. Đến nay, đối tác đã hoàn thiện hệ thống showroom, trạm dịch vụ ủy quyền và kho phụ tùng chính hãng, sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành 24/7 nhằm mang đến sự an tâm cho khách hàng khi đầu tư các sản phẩm thương hiệu Kim Long.

Đại diện lãnh đạo Kim Long Motor và đối tác phân phối Kijsetthi Mobility cùng thực hiện nghi thức bấm nút chính thức ra mắt thương hiệu và các dòng xe bus thế hệ mới tại Bangkok, Thái Lan.

Theo lộ trình hợp tác, ở giai đoạn 1, Kim Long Motor bước đầu đưa các dòng xe thương mại vào Thái Lan với hai hướng phát triển song song: xe chạy động cơ đốt trong thế hệ mới đạt chuẩn khí thải EURO 5 và xe thuần điện (EV). Hai bên vừa mở rộng hệ thống phân phối, vừa tiếp thu phản hồi từ thị trường để hoàn thiện chất lượng sản phẩm.

Sang giai đoạn 2, doanh nghiệp dự kiến chuyển dịch từ xuất khẩu xe nguyên chiếc (CBU) sang sản xuất, lắp ráp (CKD) tại Thái Lan với tỷ lệ nội địa hóa từ 50% trở lên. Tới giai đoạn 2027–2030, mục tiêu đặt ra là đưa Thái Lan trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu chiến lược của Kim Long Motor tại khu vực ASEAN, mở rộng chuỗi cung ứng và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Cận cảnh mẫu xe bus Kim Long xuất hiện ấn tượng trong màn trình diễn ánh sáng tại buổi lễ. Sản phẩm được nghiên cứu, thiết kế riêng để tối ưu hóa theo nhu cầu và đặc thù vận tải của thị trường Thái Lan.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi là doanh nghiệp tiên phong đưa những dòng xe thương mại mang thương hiệu Việt chính thức hiện diện tại Thái Lan. Với vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp ô tô lớn của ASEAN, Thái Lan được xác định là ‘cửa ngõ chiến lược’ giúp sản phẩm Kim Long ‘Made in Vietnam’ khẳng định về kỹ thuật, chất lượng và dịch vụ. Cùng với sự đồng hành của đối tác Kijsetthi Mobility, chúng tôi sẽ không ngừng hoàn thiện nền tảng vận hành và dịch vụ hậu mãi. Thương hiệu Kim Long kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối bền chặt, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Thái Lan.”

Ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc Kim Long Motor phát biểu tại sự kiện

Về phía nhà phân phối, bà Chalakorn Setthabunnatat, Tổng giám đốc Kijsetthi Mobility nhận định: “Chúng tôi đánh giá cao năng lực nghiên cứu, phát triển và khả năng tối ưu hóa sản phẩm theo đúng nhu cầu vận tải bản địa của Kim Long Motor. Tôi tin tưởng rằng, với mạng lưới phân phối và dịch vụ phủ rộng toàn quốc, Kijsetthi Mobility sẽ đồng hành dài hạn cùng Kim Long Motor, kiến tạo những giải pháp giao thông toàn diện cho người dân Thái Lan.”

Đại diện doanh nghiệp cho biết, các mẫu xe bus được nghiên cứu và sản xuất trên dây chuyền tự động hóa, quản trị số hóa với năng lực tự chủ xuyên suốt chuỗi giá trị từ linh kiện nội – ngoại thất đến khung gầm, thân xe, động cơ, pin và hệ thống điện. Hiện tỷ lệ nội địa hóa các dòng xe bus động cơ diesel do đơn vị sản xuất đã đạt 90%, xe thuần điện (EV) đạt 60% và phấn đấu nâng lên 90% vào cuối năm 2026.

Bà Chalakorn Setthabunnatat, Tổng giám đốc Kijsetthi Mobility tại sự kiện

Nhân dịp này, Kim Long Motor và Kijsetthi Mobility đã chính thức bàn giao những chiếc xe bus đầu tiên cho khách hàng Thái Lan. Đặc biệt, ngay tại buổi lễ, Kijsetthi Mobility đã nhận được đơn đặt hàng mua ngay 50 xe bus thương hiệu Kim Long từ các doanh nghiệp vận tải bản địa, khẳng định sức hút và sự đón nhận tích cực của thị trường Thái Lan đối với dòng xe bus "Made in Vietnam".

Các sản phẩm ra mắt đợt này được thiết kế riêng theo yêu cầu của thị trường bản địa, đa dạng cấu hình theo từng mô hình khai thác. Dòng xe bus ghế ngồi 12 m gồm các mã KIMLONG99-N42, KIMLONG99-N43 và KIMLONG99-N44 có sức chứa 42–44 chỗ, hướng đến tuyến vận tải liên tỉnh. Trong khi đó, dòng xe bus ghế ngồi 7,9 m mã KIMLONG19-N21 với 21 chỗ ngồi mang thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho giao thông đô thị, tuyến ngắn cố định hoặc dịch vụ đưa đón tần suất cao.

Toàn bộ xe trang bị nội thất ghế bọc da cao cấp, tích hợp cổng sạc USB (Type A và Type C), tủ lạnh, điều hòa công suất lớn có cửa gió riêng cho từng vị trí. Xe trang bị camera giám sát trong - ngoài kết hợp cửa thoát hiểm đạt chuẩn quốc tế. Mẫu xe sử dụng động cơ YUCHAI K11 với mức tiêu thụ nhiên liệu ghi nhận từ 19 đến 21 lít/100 km, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho đơn vị kinh doanh vận tải.

(Nguồn: Kim Long Motor)