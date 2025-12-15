Buổi ra mắt Đời gió bụi - bản tiếng Việt của tác phẩm Dust child đoạt nhiều giải thưởng quốc tế - của nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai có sự góp mặt của đạo diễn Hàm Trần và diễn viên Kim Lý.

Tháng 3/2023, Nguyễn Phan Quế Mai ra mắt tiểu thuyết Dust child kể về bi kịch chiến tranh qua những con người nhỏ nhoi bị bỏ lại bên dòng lịch sử.

Cuốn sách nhanh chóng trở thành hiện tượng, không chỉ bán chạy mà còn đoạt nhiều giải thưởng quốc tế uy tín.

Nguyễn Phan Quế Mai và dịch giả Thiên Nga cùng nhau làm việc hơn 1 năm để chuyển ngữ Dust child, đưa tác phẩm về quê hương Việt Nam với tên Đời gió bụi.

Có mặt tại buổi giới thiệu sách, diễn viên, nhà sản xuất Kim Lý cho biết đã mua bản quyền chuyển thể thành phim.

Nhà sản xuất Kim Lý tại sự kiện.

Ông xã Hồ Ngọc Hà gây bất ngờ khi nói lưu loát tiếng Việt: "Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Và Kim muốn chia sẻ cảm nhận, cảm xúc của Kim nhưng Kim phải làm bằng tiếng Anh vì tiếng Việt của Kim không giỏi".

Cách mào đầu dí dỏm khiến Nguyễn Phan Quế Mai bật cười: "Tiếng Việt của Kim giỏi quá mà, mọi người thấy có đúng không?".

Sau đó, Kim Lý chia sẻ bằng tiếng Anh rằng anh đã đọc cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Phan Quế Mai. Theo anh, chị là một nhà văn tuyệt vời, viết bằng cả trái tim và "thế giới cần biết đến những câu chuyện được kể trong sách của chị".

Về bản tiếng Việt Đời gió bụi, anh mong nhiều bạn đọc Việt Nam sẽ biết đến tiểu thuyết này, đặc biệt là người trẻ, để hiểu thêm về "sự tha thứ và tình yêu thương".

Với tư cách nhà sản xuất, Kim Lý đã mua bản quyền tác phẩm và muốn người chuyển thể phim là Hàm Trần - đạo diễn các phim Tử chiến trên không, Tiệm ăn của quỷ, Mất tích đêm 30...

Kim Lý bất ngờ nói tiếng Việt lưu loát rồi xin chia sẻ bằng tiếng Anh. Video: Mnijung Giang Lê

Đạo diễn Hàm Trần nói rất yêu thích cuốn sách và đã gửi cho tác giả Nguyễn Phan Quế Mai một bài cảm nhận.

Anh luôn muốn kể câu chuyện về cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam từ góc nhìn của người Việt. Vì vậy, Đời gió bụi là tác phẩm rất quan trọng và anh mong được làm phim từ cuốn sách này.

Tựa tiểu thuyết Dust child bắt nguồn từ cách gọi miệt thị mà xã hội hậu chiến dành cho những đứa trẻ lai bị bỏ rơi.

Tác phẩm kể về chuyện hai chị em Trang và Quỳnh rời làng lên thành phố, trở thành gái quán bar để giúp bố mẹ trả nợ; Dan - phi công trực thăng người Mỹ - trở lại Việt Nam sau hàng chục năm để tìm cách chữa lành hội chứng chấn thương tâm lý và đối diện với những bí mật trong quá khứ; hay Phong - con của một lính Mỹ da đen và một phụ nữ Việt Nam - luôn tìm kiếm cha mẹ ruột và lối thoát cho cuộc sống...

Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai.

Dust child trở thành cuốn tiểu thuyết bán chạy quốc tế, được dịch sang 14 ngôn ngữ (tiếng Italy, Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Tây Ban Nha...) và xuất bản ở 20 quốc gia; sắp tới sẽ được dịch thêm 5 thứ tiếng khác.

Tác phẩm đoạt nhiều giải thưởng uy tín như: Tiểu thuyết Lịch sử xuất sắc do bạn đọc bình chọn của Giải She Reads 2023; Giải Một cuốn sách, Một Lincoln (One Book One Lincoln) 2025 tại Mỹ; Giải Tiểu thuyết Nước ngoài xuất sắc năm 2025 tại hội chợ sách Créteil en poche, Paris, Pháp; được chọn là 1 trong những cuốn sách đặc sắc nhất năm 2023 bởi Star Tribune và Apple Books Canada và lọt vào vòng chung khảo Giải Dayton Literary Peace Prize 2024 - một giải thưởng văn học vì hòa bình danh giá của Mỹ.

Nguyễn Phan Quế Mai là nhà văn, nhà thơ, nhà báo và dịch giả, tốt nghiệp tiến sĩ từ Đại học Lancaster, Anh; đến nay đã xuất bản 13 quyển sách. Trước Dust child (Đời gió bụi), tác phẩm The mountains sing (Sơn ca) cũng bán chạy và đoạt nhiều thành tích ấn tượng.

Năm 2021, chị được Forbes Việt Nam vinh danh là một trong 20 người phụ nữ truyền cảm hứng.

Nguyễn Phan Quế Mai cam kết đóng góp 100% nhuận bút của Đời gió bụi vào việc xây dựng thư viện tại các trường vùng xa. Số tiền chị nhận cho đợt in đầu tiên là 5.359 USD (gần 140 triệu đồng) đã được chuyển cho tổ chức Room to Read để xây và vận hành thư viện tại trường tiểu học Trần Quốc Toản, tỉnh Cà Mau (trước đây là thị xã Bạc Liêu).

Ảnh: Loan Lê, Nhã Nam