Nếu một chiếc kính truyền thống thường được thiết kế với phần gọng và bản lề có cấu trúc cố định, Keo Lỳ Omni được Anna phát triển với định hướng gia tăng khả năng linh hoạt trong quá trình sử dụng. Bộ sưu tập sở hữu thiết kế hướng đến những người dùng thường xuyên vận động và đề cao sự thoải mái khi đeo kính trong thời gian dài.

“Kính biết chuyển động” với bản lề đa hướng

Điểm đáng chú ý nhất trên Keo Lỳ Omni nằm ở hệ thống bản lề chuyển động đa hướng - Omnidirectional. Cấu trúc này cho phép phần gọng có thể chuyển động linh hoạt theo nhiều góc độ, mang đến trải nghiệm khác biệt so với các thiết kế bản lề thông thường.

Theo Kính mắt Anna, bản lề của Keo Lỳ Omni có khả năng chuyển động linh hoạt với biên độ lên tới 360 độ. Thiết kế này giúp chiếc kính thích ứng tốt hơn với những chuyển động trong quá trình sử dụng, đồng thời hạn chế áp lực lên phần gọng khi bị kéo giãn hoặc tác động từ bên ngoài.

Khớp nối thông minh của sản phẩm cũng được thiết kế để chịu lực linh hoạt, với khả năng chịu tác động lên tới 15kg, hướng đến độ bền trong các hoạt động thường ngày.

Nhựa dẻo tự phục hồi và khả năng giữ form

Bên cạnh hệ thống bản lề, Keo Lỳ Omni sử dụng chất liệu nhựa dẻo tự phục hồi - một trong những yếu tố tạo nên đặc trưng của dòng Keo Lỳ.

Theo đó, phần gọng có khả năng linh hoạt khi chịu tác động lực và trở về form dáng ban đầu sau khi được kéo giãn. Đặc tính này giúp sản phẩm hướng đến khả năng sử dụng bền bỉ hơn trong các tình huống thường ngày.

Sự kết hợp giữa chất liệu nhựa dẻo và hệ thống khớp nối linh hoạt tạo nên một thiết kế có khả năng thích ứng với nhiều chuyển động khác nhau.

Không chỉ hướng đến độ bền, Keo Lỳ Omni cũng được phát triển theo tiêu chí nhẹ và thoải mái khi đeo. Đây là yếu tố được nhiều người dùng quan tâm, đặc biệt với những người cần sử dụng kính trong thời gian dài.

Khi một chiếc kính không còn chỉ là một vật dụng “tĩnh”

Trong cuộc sống năng động, người dùng ngày càng kỳ vọng những vật dụng cá nhân có thể thích ứng tốt hơn với nhu cầu sử dụng thực tế.

Với Keo Lỳ Omni, Anna lựa chọn một hướng tiếp cận khác: thay vì chỉ tập trung vào kiểu dáng, chiếc kính được phát triển như một sản phẩm có khả năng “chuyển động” và thích ứng linh hoạt hơn.

Từ bản lề chuyển động đa hướng, chất liệu nhựa dẻo tự phục hồi đến cấu trúc khớp nối chịu lực, các yếu tố được kết hợp nhằm mang đến một trải nghiệm mới cho người đeo.

Keo Lỳ Omni là một trong những sản phẩm thể hiện định hướng của Kính mắt Anna trong việc kết hợp giữa thiết kế thời trang và trải nghiệm sử dụng thực tế.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực kính mắt, Anna hiện phát triển hệ thống hơn 75 cửa hàng trên toàn quốc, hướng đến việc trở thành thương hiệu kính mắt thời trang, đáp ứng nhu cầu của người dùng Việt.

Bên cạnh các dòng kính do Anna phát triển, hệ thống cũng cung cấp đa dạng sản phẩm gọng và tròng kính từ các thương hiệu trên thị trường. Toàn bộ sản phẩm cam kết nhập khẩu chính ngạch, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Anna đồng thời áp dụng quy trình xuất hóa đơn VAT đầy đủ, giúp khách hàng có thể kiểm tra thông tin sản phẩm sau khi mua.

Đặc biệt, với dịch vụ cắt lắp tròng kính, khách hàng có thể trực tiếp kiểm tra bao bì tròng kính nguyên seal trước khi mài lắp, đối chiếu các thông tin về thương hiệu, mã sản phẩm, chiết suất, số độ và tính năng đã lựa chọn. Không gian kỹ thuật tại cửa hàng cũng được thiết kế công khai để khách hàng có thể quan sát quá trình mài, cắt và hoàn thiện chiếc kính.

Đại diện Kính mắt Anna nhấn mạnh, một chiếc kính đẹp cần đi cùng chất lượng và sự an tâm trong trải nghiệm. Việc liên tục cải tiến sản phẩm như Keo Lỳ Omni cũng là một phần trong hành trình thương hiệu tìm kiếm những giải pháp phù hợp hơn với lối sống ngày càng năng động của người dùng.

Khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm Keo Lỳ Omni tại hệ thống cửa hàng Kính mắt Anna trên toàn quốc.

Tham khảo tại: https://www.facebook.com/annaeyeglasses

Lệ Thanh