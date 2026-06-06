Nhà chức trách Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp an ninh cho kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia năm nay, hay còn gọi là cao khảo, yêu cầu các thí sinh đeo kính phải trải qua quy trình kiểm tra bổ sung để ngăn chặn việc sử dụng các thiết bị thông minh mới và công cụ gian lận công nghệ cao khác.

Nhiều tỉnh đã phát đi cảnh báo trước kỳ thi (bắt đầu vào Chủ nhật, ngày 7/6), nhấn mạnh kính mắt mang vào phòng thi sẽ phải chịu sự rà soát.

Cơ quan khảo thí giáo dục tỉnh Quảng Đông thông báo thí sinh đeo hoặc mang theo kính phải tháo ra trong quá trình kiểm tra an ninh và đặt lên bàn để giám thị kiểm tra dưới sự giám sát của hệ thống video.

Cơ quan khảo thí giáo dục thành phố Thượng Hải trước đó cũng ban hành thông báo tương tự, yêu cầu học sinh đeo kính theo toa hợp tác với giám thị trong các đợt kiểm tra trước giờ thi.

Tại tỉnh Phúc Kiến, các quan chức khảo thí cho biết trong một hội nghị tập huấn gần đây rằng công tác an ninh sẽ được tăng cường để đảm bảo thiết bị gian lận không thể lọt vào hoặc được sử dụng trong phòng thi. Giám thị sẽ đặc biệt chú ý đến kích thước và hình dáng kính của thí sinh để phòng ngừa các công nghệ mới nổi.

Kính thông minh được trang bị camera, kết nối không dây và khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng phổ biến đối với người tiêu dùng toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bị lạm dụng trong thi cử.

Các biện pháp an ninh cho kỳ thi cao khảo đã liên tục được nâng cấp trong những năm gần đây trên toàn Trung Quốc, với nhiều điểm thi áp dụng kết hợp cổng an ninh thông minh và kiểm tra thủ công.

Giới chức Khu tự trị Nội Mông năm nay áp dụng lập trường "không khoan nhượng" đối với kính thông minh và các thiết bị điện tử khác. Học sinh thường sử dụng kính thông minh được hướng dẫn chuyển sang kính cận thông thường trước kỳ thi.

Yêu cầu tương tự cũng được ban hành tại các tỉnh như Hà Bắc và Quý Châu, nơi thí sinh thường xuyên sử dụng kính thông minh được yêu cầu chuyển sang kính quang học thông thường trong thời gian thi.

Theo các biện pháp xử lý vi phạm trong các kỳ thi giáo dục quốc gia, việc mang thiết bị có khả năng gửi hoặc nhận thông tin vào phòng thi cấu thành hành vi gian lận, bất kể thiết bị đó có thực sự được sử dụng hay không. Người vi phạm sẽ bị hủy kết quả của tất cả các môn đã đăng ký.

Bộ Giáo dục kêu gọi thí sinh tuân thủ nghiêm ngặt quy chế thi và duy trì tính liêm chính học thuật, đồng thời trích dẫn một trường hợp từ kỳ thi cao khảo năm 2022, khi một thí sinh cố tình lách qua khâu an ninh và mang trái phép điện thoại di động vào phòng thi.

Học sinh này đã chụp ảnh đề thi và đăng lên nhóm trò chuyện Tencent QQ nhằm lấy đáp án. Thí sinh ngay lập tức bị cảnh sát xác định danh tính và xử lý theo các quy định liên quan.

Bộ cảnh báo học sinh không nên liều lĩnh, lưu ý rằng các vật dụng bị cấm được tìm thấy trong phòng thi sẽ bị coi là hành vi gian lận ngay cả khi chưa được sử dụng.

"Đừng hủy hoại tương lai của mình chỉ vì một phút bất cẩn", Bộ nhắn nhủ tới các thí sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi năm nay.

Trước đó, trong thời gian diễn ra cao khảo 2025, các hãng công nghệ Trung Quốc như Tencent, ByteDance, Moonshot AI đã vô hiệu hóa các tính năng như nhận diện hình ảnh, trả lời câu hỏi thời gian thực nhằm ngăn chặn học sinh dùng chatbot để gian lận.

(Theo Chinadaily)