Xem nhanh: Lên kế hoạch chặt chẽ

Bảo dưỡng xe cẩn thận

Chuẩn bị đồ đạc cần thiết

Lái xe an toàn

Tận hưởng hành trình Lên kế hoạch chặt chẽ Xây dựng lộ trình phù hợp Xác định điểm xuất phát và điểm đến.

Chia quãng đường thành các chặng di chuyển hợp lý.

Đặt trước khách sạn hoặc nơi lưu trú nếu đi vào mùa cao điểm.

Xác định các trạm xăng, điểm dừng nghỉ và gara sửa chữa trên tuyến đường. Theo dõi thời tiết và tình hình giao thông Dự báo thời tiết.

Thông tin về sạt lở, ngập úng hoặc sửa chữa đường.

Mật độ giao thông trên các tuyến quốc lộ và cao tốc. Để chuyến đi diễn ra suôn sẻ, an toàn và thực sự trọn vẹn, việc chuẩn bị kỹ lưỡng là yếu tố then chốt. Bảo dưỡng xe cẩn thận Kiểm tra các hạng mục quan trọng Dầu động cơ.

Nước làm mát.

Dầu phanh.

Lốp xe, bao gồm cả lốp dự phòng.

Ắc quy.

Hệ thống đèn và còi.

Gạt mưa.

Điều hòa. Chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ Bộ kích bình ắc quy.

Dây câu bình điện.

Máy bơm lốp mini.

Bộ vá lốp khẩn cấp.

Cờ lê và tuốc nơ vít đa năng.

Đèn pin.

Bộ sơ cứu y tế. Chuẩn bị đồ đạc cần thiết Giấy tờ xe và giấy phép lái xe.

Tiền mặt và thẻ ngân hàng.

Nước uống.

Đồ ăn nhẹ.

Quần áo phù hợp với thời tiết từng vùng.

Thuốc cá nhân.

Sạc điện thoại, pin dự phòng.

Khăn giấy, ô hoặc áo mưa. Lái xe an toàn Tuân thủ quy định giao thông Đi đúng tốc độ quy định.

Giữ khoảng cách an toàn.

Không vượt xe ở nơi cấm vượt.

Quan sát biển báo và điều kiện mặt đường.

Đặc biệt, khi di chuyển qua khu vực đèo dốc hoặc đường đèo, cần giảm tốc độ và sử dụng số phù hợp để kiểm soát xe. Nghỉ ngơi hợp lý Nghỉ khoảng 10-15 phút sau mỗi 2-3 giờ lái xe.

Thay người lái nếu có thể.

Không cố điều khiển xe khi buồn ngủ hoặc mệt mỏi. Tận hưởng hành trình Một chuyến phượt Bắc Nam không chỉ là việc di chuyển từ điểm A đến điểm B mà còn là cơ hội khám phá nhiều cảnh đẹp và văn hóa địa phương. Bạn có thể: Ghé thăm các danh lam thắng cảnh trên cung đường.

Thưởng thức đặc sản từng vùng.

Chụp ảnh lưu niệm tại những điểm dừng nổi tiếng.

Trải nghiệm văn hóa và con người ở mỗi địa phương.

Chuyến đi phượt Bắc Nam bằng ô tô là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng vô cùng đáng giá. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần phiêu lưu và ý thức an toàn, bạn sẽ có một trải nghiệm khó quên, khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam.