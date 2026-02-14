Khi lưu thông, không hiếm tình huống xe phía trước bất ngờ giảm tốc hoặc dừng hẳn. Nếu tài xế không giữ đủ khoảng cách an toàn để xử lý, nguy cơ tông vào đuôi xe trước là rất cao, gây nguy hiểm đến tính mạng, kéo theo thiệt hại và rắc rối không đáng có.

Bên cạnh đó, việc không tuân thủ khoảng cách an toàn còn khiến tài xế đối mặt với mức phạt rất nặng từ lực lượng CSGT. Vậy khoảng cách bao nhiêu mới được coi là an toàn khi lái xe trên đường?

(Một vụ tai nạn 'dồn toa' xảy ra tại Hóc Môn, TPHCM do các xe không giữa khoảng cách an toàn. Nguồn video: Otofun)

Khoảng cách an toàn được quy định như thế nào?

Theo quy định, khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ, lái xe phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình.

Ở nơi có biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" (biển P.121), theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, các xe ô tô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu bằng trị số ghi trên biển. Biển này hết hiệu lực khi hết khoảng cách cấm ghi trên biển phụ số S.501 hoặc đến vị trí đặt biển số DP.135 (hết tất cả các lệnh cấm).

Ở nơi có biển P.121, các xe ô tô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu bằng trị số ghi trên biển.

Ở những khu vực còn lại, khoảng cách an toàn giữa xe trước và xe sau được quy định tại Điều 11, Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Cụ thể, trong điều kiện mặt đường khô ráo, khoảng cách an toàn ứng với tốc độ của xe như sau:

- Vận tốc dưới 60 km/h: Người lái xe phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông;

- Vận tốc 60km/h: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m;

- Vận tốc trên 60 đến 80 km/h: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 55m;

- Vận tốc từ trên 80 đến 100 km/h: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 70m;

- Vận tốc từ trên 100 đến 120 km/h: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 100m.

Bảng khoảng cách an toàn được quy định tại Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT.

Cũng theo điều 11 Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT: "Khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn,..."

Việc giữ khoảng cách theo quy định không chỉ giúp lái xe đảm bảo an toàn mà còn tránh bị xử phạt trên đường. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP người điều khiển ô tô có thể bị xử phạt từ 2-3 triệu đồng; nếu gây tai nạn, phạt đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Khoảng cách quá gần khiến tài xế bị động, không kịp trở tay nếu xe phía trước phanh gấp. Ảnh: Hoàng Hiệp

Kinh nghiệm giữ khoảng cách an toàn khi lái xe.

Trên thực tế, rất nhiều tài xế vì chủ quan hoặc thiếu quan sát nên không xác định đúng khoảng cách an toàn với xe phía trước, dẫn đến va chạm hoặc thậm chí tai nạn liên hoàn đáng tiếc.

Để hỗ trợ người lái, tại nhiều tuyến cao tốc và quốc lộ đã được lắp các biển báo ghi chỉ số 0m, 50m, 70m, 100m, 140m… Đây là những biển báo đóng vai trò như “thước đo” trực quan khi đi trên đường.

Chẳng hạn, khi xe của bạn ngang vị trí biển “0m”, còn xe phía trước đang ở vị trí biển “100m”, điều đó có nghĩa hai xe đang giữ khoảng cách 100m theo đúng chuẩn. Ngược lại, nếu xe bạn đã vượt qua biển “0m” nhưng xe phía trước mới tới biển “100m”, khoảng cách thực tế đang ngắn hơn mức khuyến cáo và cần điều chỉnh ngay.

Quy tắc 3 giây được nhiều tài xế áp dụng để giữ khoảng cách với xe phía trước.

Ở những tuyến đường không có “thước đo” khoảng cách, kinh nghiệm được giới tài xế kỳ cựu sử dụng nhiều nhất là quy tắc “3 giây”. Đây là khoảng thời gian tối thiểu để người lái nhận biết nguy cơ, phản xạ, đạp phanh và chiếc xe đủ quán tính để dừng an toàn mà không đâm vào xe phía trước.

Ví dụ, nếu bạn lái xe ở tốc độ 90 km/h, tương đương với 25 m/giây, như vậy trong 3 giây bạn đã đi được 75m. Con số này cũng hoàn toàn phù hợp với khuyến nghị trong quy định hiện hành về khoảng cách an toàn. Từ khoảng cách này, có thể căn với xe trước xem đang khoảng cách đang "thừa" hay "thiếu".

Các chuyên gia lái xe an toàn nhấn mạnh, việc giữ đúng khoảng cách chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để “vạn dặm bình an” vẫn nằm ở khả năng tập trung, quan sát liên tục, dự báo tình huống và phản xạ kịp thời của người cầm lái.

Bạn có góc nhìn nào về câu chuyện trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết. Mọi câu hỏi tư vấn về sử dụng, mua bán xe xin gửi tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!