Thiết bị được định vị hướng tới giới sáng tạo nội dung, nhiếp ảnh gia và người dùng cần mở rộng không gian lưu trữ nhanh gọn cho laptop, máy tính bảng lẫn điện thoại di động.

So với phiên bản tiền nhiệm, thế hệ G2 này là một bước "lột xác" thực thụ khi thu nhỏ tới một nửa thể tích và trọng lượng, tạo bất ngờ ngay từ lần đầu cầm thử.

Thiết kế tối ưu

Kioxia Exceria Plus G2 sở hữu kích thước vật lý chỉ 72,0 x 40,0 x 11,8 mm và nặng vỏn vẹn 42 gram, trông chỉ nhỉnh hơn chiếc bật lửa một chút. Nếu từng dùng qua thế hệ Exceria Plus Portable đời đầu nặng 76 gram, người dùng sẽ cảm nhận được ngay sự cơ động vượt trội của phiên bản mới này.

Toàn bộ thân vỏ được gia công từ hợp kim nhôm nguyên khối màu đen mờ, bốn góc bo cong mềm mại và hơi lõm nhẹ theo công thái học để cầm nắm chắc chắn hơn. Đáng nể là dù mỏng nhẹ, chiếc SSD này vẫn vượt qua bài kiểm tra chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD-810H (516.8 Procedure IV), sống sót tốt sau 26 lần thả rơi từ độ cao 1,22 m xuống bề mặt kim loại gia cố bê tông. Hãng cũng đóng gói sẵn cả hai sợi cáp dài 300 mm gồm Type-C sang C và Type-C sang A, giúp cắm linh hoạt với mọi thiết bị.

Hiệu năng 1.050 MB/s: Ổn định và mát mẻ nhờ bộ khung nhôm tản nhiệt

Exceria Plus G2 tận dụng trọn vẹn băng thông 10Gbps của giao tiếp USB 3.2 Gen 2 cùng giao thức UASP, cho tốc độ đọc tuần tự danh định 1.050 MB/s và tốc độ ghi 1.000 MB/s. Sức mạnh bên trong ổ được củng cố bởi công nghệ chip nhớ BiCS FLASH 3D do chính Kioxia sản xuất.

Khi kiểm tra thực tế trên cổng Type-C của máy tính, người dùng có thể ghi nhận tốc độ đọc thực tế duy trì ở mức 1.020 – 1.040 MB/s và ghi đạt khoảng 950 – 980 MB/s. Khi sao chép một tệp hỗn hợp nặng 45 GB gồm các video độ phân giải cao, quá trình truyền tải diễn ra chưa đầy một phút. Đặc biệt, lớp vỏ nhôm đóng vai trò như phiến tản nhiệt thụ động, hút nhiệt từ chip nhớ và giải phóng ra môi trường.

Bảo mật và giá trị sử dụng: Lựa chọn nhỏ gọn đáng tiền

Kioxia Exceria Plus G2 tương thích với phần mềm Kioxia SSD Utility chính hãng, cho phép kiểm tra sức khỏe ổ cứng, cập nhật firmware và theo dõi nhiệt độ dễ dàng. Sản phẩm còn tích hợp tính năng bảo mật bằng mật khẩu với mã hóa phần cứng AES 256-bit chuẩn TCG Opal 2.01, bảo vệ dữ liệu tuyệt đối kể cả khi chẳng may bỏ quên ổ ở nơi công cộng.

Hiện tại ở Việt Nam, sản phẩm có các tùy chọn 500GB, 1TB và 2TB cùng chế độ bảo hành 3 năm.

(Nguồn: Công ty TNHH Phân phối Công nghệ và Dịch vụ mới Rồng Việt)