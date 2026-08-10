Dịch vụ lưu trữ đám mây ngày càng phổ biến nhờ khả năng đồng bộ và truy cập dữ liệu trên nhiều thiết bị.

Các nền tảng lớn như Google Drive hay Icedrive cũng áp dụng nhiều lớp bảo mật để bảo vệ dữ liệu người dùng.

Tuy nhiên, việc lưu trữ dữ liệu trên đám mây đồng nghĩa người dùng phải giao thông tin cho một bên thứ ba.

Điều này tạo ra những rủi ro nhất định, từ việc tài khoản bị chiếm quyền kiểm soát đến sự cố bảo mật từ chính nhà cung cấp.

Một tài khoản cũng có thể bị xâm nhập do người dùng đặt mật khẩu yếu hoặc mắc bẫy lừa đảo trực tuyến.

Dưới đây là những dữ liệu không nên lưu trên đám mây nếu không muốn gặp rắc rối.

Với một số loại dữ liệu đặc biệt nhạy cảm, lưu trữ cục bộ trên thiết bị hoặc ổ cứng riêng có thể là lựa chọn an toàn hơn. Ảnh: HowToGeek

Ảnh và video nhạy cảm

Nếu tài khoản bị xâm nhập, những dữ liệu này có thể bị đánh cắp và phát tán, thậm chí bị lợi dụng để tống tiền.

Vụ rò rỉ ảnh riêng tư của nhiều người nổi tiếng từ tài khoản iCloud năm 2014 là ví dụ điển hình. Tin tặc đã xâm nhập tài khoản của một số người nổi tiếng, lấy ảnh nhạy cảm rồi phát tán trên Internet, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nạn nhân.

Một sự cố khác cũng cho thấy dữ liệu đã xóa không phải lúc nào cũng biến mất hoàn toàn. Một lỗi trên iOS từng khiến một số ảnh người dùng đã xóa từ nhiều tháng hoặc nhiều năm trước xuất hiện trở lại trên iPhone và iPad.

Apple sau đó cho biết nguyên nhân liên quan đến dữ liệu cơ sở dữ liệu bị lỗi lưu trên thiết bị, không phải sự cố của iCloud.

Dù khả năng ảnh đã xóa được khôi phục từ máy chủ là thấp, việc lưu trữ những dữ liệu có mức độ nhạy cảm cao trên đám mây vẫn tiềm ẩn rủi ro không đáng có.

Bản sao giấy tờ tùy thân

Việc chụp hoặc scan căn cước, hộ chiếu, bằng lái xe rồi tải lên đám mây giúp người dùng dễ dàng truy cập khi cần. Tuy nhiên, cách này cũng tạo ra một điểm yếu bảo mật.

Nếu tài khoản bị xâm nhập, kẻ xấu có thể lấy được họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số giấy tờ và nhiều thông tin cá nhân khác.

Những dữ liệu này có thể bị sử dụng cho hành vi đánh cắp danh tính, lừa đảo hoặc tấn công bằng kỹ thuật xã hội.

Đáng lo hơn, giấy tờ tùy thân thường chứa thông tin có thể được sử dụng để vượt qua các lớp xác thực khác. Kẻ xấu có thể dựa vào đó để tìm câu trả lời cho những câu hỏi bảo mật như nơi sinh hoặc trường trung học từng theo học, từ đó tìm cách đặt lại mật khẩu các tài khoản khác.

Thông tin tài chính

Các tài liệu tài chính nhạy cảm như hồ sơ khai thuế, thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hay giấy tờ liên quan đến khoản vay cũng không nên được lưu trữ tùy tiện trên đám mây.

Nếu tài khoản bị xâm nhập, kẻ xấu có thể sử dụng thông tin để thực hiện hành vi gian lận tài chính, tiếp cận tài khoản hoặc thậm chí vay tiền dưới danh nghĩa nạn nhân.

Ngay cả khi không trực tiếp mất tiền, việc xử lý hậu quả của một vụ đánh cắp danh tính tài chính cũng có thể mất nhiều thời gian và công sức.

Với những tài liệu quan trọng, lưu trữ bản sao ngoại tuyến trên thiết bị được mã hóa có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ.

File chứa toàn bộ mật khẩu

Nhiều người có hàng chục tài khoản trực tuyến và khó nhớ hết tên đăng nhập cùng mật khẩu. Một số người chọn cách tạo file văn bản chứa toàn bộ mật khẩu rồi lưu trên đám mây để tiện truy cập.

Tuy nhiên, đây là một trong những cách lưu trữ nguy hiểm nhất.

Nếu kẻ xấu chiếm được file này, chúng gần như có thể nắm "chìa khóa" của toàn bộ tài khoản trực tuyến của nạn nhân.

Một lần xâm nhập có thể kéo theo hàng loạt vụ chiếm quyền kiểm soát tài khoản khác.

Thay vì lưu mật khẩu trong một file văn bản, người dùng nên sử dụng trình quản lý mật khẩu. Công cụ này cho phép lưu mật khẩu trong kho dữ liệu được mã hóa, tạo mật khẩu mạnh và riêng biệt cho từng tài khoản, đồng thời tự động điền thông tin đăng nhập khi cần. Người dùng chỉ cần ghi nhớ một mật khẩu chính.

Bản thảo và tài sản trí tuệ

Các bản thảo sách, nghiên cứu, thiết kế, mã nguồn hoặc những sản phẩm trí tuệ chưa công bố cũng nên được cân nhắc kỹ trước khi đưa lên đám mây.

Nếu tài khoản bị xâm nhập và dữ liệu bị đánh cắp, việc lấy lại quyền kiểm soát đối với những nội dung đã bị sao chép hoặc phát tán trên Internet có thể rất khó khăn.

Với những tài liệu có giá trị cao, một phương án an toàn hơn là tạo bản sao trên ổ cứng ngoài, mã hóa dữ liệu và cất giữ tại nơi an toàn.

Cách này kém tiện lợi hơn so với lưu trữ đám mây, nhưng giúp người dùng kiểm soát trực tiếp nơi dữ liệu được lưu giữ.

(Theo HowToGeek)