KOL 5 triệu người theo dõi công khai bi kịch tuổi thơ bị bắt cóc gây xúc động. Ảnh: SCMP

Cô gái có biệt danh trên mạng xã hội là Aurora, ngoài 20 tuổi, sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ, lên tới 5 triệu. Cô nổi tiếng với những video đời thường về cuộc sống học tập ở Thái Lan, khám phá văn hóa và ẩm thực địa phương.

Tuy nhiên, mới đây, cô khiến nhiều người xúc động, thương cảm khi công khai trên mạng xã hội bi kịch về tuổi thơ bị bắt cóc và lạm dụng.

Cô chia sẻ ký ức ít ỏi nhưng đầy ắp tình thương về gia đình ruột thịt. Cô nhớ mình có một người anh trai và hai người chị gái. Họ thường dẫn cô đi chơi gần một con suối. Bố mẹ ruột rất yêu thương cô.

Tuy nhiên, khi mới 5 tuổi, cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi. Bố mẹ ly hôn, cô sống với bố ở một thành phố khác.

Hôm đó, có một người phụ nữ đã bắt cóc cô khi cô đang chơi trên đường phố. Bà ta đưa đến một ngôi làng hẻo lánh ở tỉnh Hà Nam và đưa cô cho một người đàn ông ngoài 50 tuổi nuôi.

Bố nuôi của cô không có vợ. Ông ta hy vọng con gái nuôi sẽ học giỏi và được vào một trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, cô học không tốt, và thường xuyên bị bố đánh đập.

Điều đau đớn hơn là cô đã bị cả bố nuôi và anh rể của ông ta lạm dụng tình dục. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đã khiến cô từng tìm cách kết liễu đời mình, nhưng không thành.

Đến năm 2022, sau khi tự học tiếng Thái, cô quyết định sang Thái Lan du học, tìm kiếm một khởi đầu mới.

Cô luôn hy vọng được đoàn tụ với gia đình ruột thịt. Lấy hết dũng khí, cô quyết định công khai câu chuyện của mình trên mạng xã hội, hy vọng bố mẹ, anh chị cô có thể nhìn thấy video và liên lạc với cô.

"Tôi thường xem các video về những người đi tìm gia đình và những cuộc đoàn tụ. Hơn 10 năm qua, ngày nào tôi cũng nghĩ về bố mẹ ruột. Vì vậy, tôi đã lấy hết can đảm để làm video này, chia sẻ câu chuyện của chính mình. Tôi hy vọng bố mẹ, anh trai, hoặc các chị gái có thể xem video của tôi và liên hệ với tôi", cô nói.

Đầu tháng 7, cô trở về Trung Quốc và trình báo vụ việc với cảnh sát Quảng Châu. Hiện, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, SCMP đưa tin hôm 7/8.

"Tôi muốn biết bố mẹ tôi đang ra sao và liệu họ có khỏe mạnh không. Tôi muốn nói với họ rằng dù họ giàu hay nghèo, tôi vẫn yêu họ", cô nói.