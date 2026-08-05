Lễ ký kết và chuyển giao công nghệ thẩm mỹ giữa Erada Việt Nam và phòng khám da liễu Kostar.

Những năm gần đây, Đà Nẵng được xem là một trong những thị trường giàu tiềm năng trong lĩnh vực thẩm mỹ công nghệ cao, nhờ lợi thế trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực miền Trung. Thành phố thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước, kéo theo nhu cầu ngày càng cao đối với các dịch vụ làm đẹp.

Tọa lạc tại Đà Nẵng, Kostar là một trong những địa chỉ chăm sóc da ứng dụng công nghệ hiện đại, tập trung vào các giải pháp trẻ hóa da, điều trị da chuyên sâu.

Đại diện Kostar cho biết, đơn vị chú trọng xây dựng quy trình vận hành theo định hướng chuẩn y khoa, kết hợp đội ngũ được đào tạo bài bản cùng hệ thống thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, máy móc chính hãng, qua đó mang lại trải nghiệm làm đẹp an toàn và phù hợp với từng khách hàng.

Đại diện Erada Việt Nam và Kostar tại buổi lễ chuyển giao dàn thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao.

Đầu tư đồng bộ thiết bị công nghệ hiện đại

Trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp tại Đà Nẵng ngày càng gia tăng, việc đầu tư đồng bộ thiết bị hiện đại được xem là yếu tố then chốt giúp các cơ sở da liễu nâng cao năng lực điều trị và tạo sự khác biệt.

Theo đại diện Kostar, định hướng phát triển của đơn vị không chỉ dừng lại ở việc cập nhật công nghệ mới, mà còn tập trung vào khả năng phối hợp đa công nghệ trong từng phác đồ, phù hợp với tình trạng da và nhu cầu riêng của mỗi khách hàng.

Chuyên gia chia sẻ và phân tích ứng dụng công nghệ tại Kostar

Kostar nhận chứng nhận sở hữu các thiết bị công nghệ thẩm mỹ.

Đầu năm 2026, Kostar đã đưa vào vận hành hệ sinh thái công nghệ thẩm mỹ toàn diện gồm: Laser NanoStar®, Laser CO2 Fractional Scanxel, EndyMed Pro, Lif Shock, LDM®, EVE, Apollo Alpha, DPL và Đèn LED sinh học Esthelux. Các thiết bị này đáp ứng đa dạng nhu cầu từ làm sạch, chăm sóc da chuyên sâu đến trẻ hóa, phục hồi da, điều trị sắc tố, rạn da, trị mụn, sẹo công nghệ cao,…

“Việc đầu tư đồng bộ các công nghệ trên không chỉ giúp chúng tôi mở rộng danh mục dịch vụ, mà còn tạo nền tảng để xây dựng phác đồ điều trị cá nhân hóa, nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian phục hồi cho khách hàng. Các liệu trình tại Kostar được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao”, đại diện Kostar nói thêm.

Địa chỉ điều trị bớt Ota miễn phí cho người dân Đà Nẵng

Bên cạnh việc chú trọng đầu tư công nghệ hiện đại, Kostar còn lan tỏa giá trị nhân văn thông qua dịch vụ điều trị bớt Ota miễn phí dành cho người dân Đà Nẵng.

“Bớt Ota là tình trạng tăng sắc tố thường xuất hiện trên vùng mặt, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn khiến nhiều người mất đi sự tự tin trong cuộc sống. Chúng tôi mang đến cơ hội để người dân được bác sĩ chuyên môn trực tiếp thăm khám, tư vấn và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, trong môi trường đạt chuẩn y khoa và đảm bảo tính riêng tư.

Chương trình không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị mà còn góp phần mang lại sự tự tin, chất lượng cuộc sống và cơ hội thay đổi diện mạo cho những người đang mang bớt Ota”, đại diện Kostar chia sẻ.

Phòng khám chuyên khoa da liễu Kostar Địa chỉ: Số 3 Đỗ Bá, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Hotline: +84 792 771 772 Fanpage: https://www.facebook.com/kostarbeautyclinic

(Nguồn: Kostar)