Krabi nằm bên bờ biển Andaman ở miền Nam Thái Lan, cách Phuket khoảng 2,5 - 3 giờ đường bộ. Lợi thế từ vị trí thuận tiện này giúp Krabi dễ dàng kết hợp cùng Phuket thành hành trình khám phá Andaman trọn vẹn.

Nơi thiên nhiên nguyên sơ được giữ gìn như một gia tài

Krabi không nổi bật bởi sự náo nhiệt, mà bởi vẻ đẹp nguyên bản của thiên nhiên. Từ Ao Nang, những chiếc thuyền đuôi dài đưa du khách đến Railay - bãi biển được bao bọc bởi những vách đá vôi đặc trưng của vùng Andaman. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh chiều phủ lên mặt biển và các khối đá ven bờ, tạo nên một khung cảnh yên bình khó quên.

Xa hơn về phía Nam là Koh Rok và Koh Haa - nơi có làn nước trong xanh đến mức có thể nhìn thấu đáy và hệ sinh thái biển được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Lặn biển tại đây không chỉ là một hoạt động giải trí - đó là hành trình khám phá một thế giới đại dương kỳ vĩ với những rặng san hô rực rỡ và hàng trăm loài sinh vật biển cùng tồn tại trong sự cân bằng của tự nhiên.

Koh Haa (Five Islands), tỉnh Krabi, Thái Lan. Ảnh: Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT)

Tìm về Vườn Quốc gia Khao Phanom Bencha ở phía Bắc, giữa thảm thực vật nhiệt đới nguyên sinh, du khách được chào đón bởi tiếng thác Huai To 11 tầng đổ dốc và thanh âm của hơn 200 loài chim - một lựa chọn phù hợp cho những ai muốn tạm rời nhịp sống đô thị ồn ào.

Cây Sompong khổng lồ hơn 100 năm tuổi ở Khao Phanom Bencha National Park, tỉnh Krabi, Thái Lan. Ảnh: Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT)

Cộng đồng địa phương chính là người kể chuyện

Điều tạo nên sức hút đặc biệt của Krabi không chỉ là thiên nhiên mà còn là những con người đang gìn giữ linh hồn của vùng đất này. Các cộng đồng địa phương không đứng bên lề hành trình của du khách mà chính là một phần của trải nghiệm.

Tại Thung Yee Peng Ecotourism Village trên đảo Koh Lanta, du khách được khám phá một trong những hệ sinh thái rừng ngập mặn quan trọng của miền Nam Thái Lan, nơi con người và môi trường tự nhiên cùng tồn tại hài hòa qua nhiều thế hệ.

Và khi màn đêm buông xuống, mặt nước tại nơi đây bừng sáng bởi hiện tượng phát quang sinh học (bioluminescence), những sinh vật phù du nhỏ bé tạo nên vô vàn đốm sáng lấp lánh như dải ngân hà phản chiếu trên mặt biển. Trong không gian yên bình ấy, chuyến khám phá không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh mà còn là cơ hội để cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của du lịch bền vững, sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên

Ở một góc khác của Krabi, Baan Nai Nang là một cộng đồng được phát triển dựa trên triết lý sống hài hòa giữa con người và môi trường. Đến với Baan Nai Nang, du khách không chỉ đơn thuần tham quan mà còn được hòa mình vào mô hình "Ăn - Học - Làm" với các hoạt động khám phá khu vực Khao Ka Rot bằng thuyền giữa những vách núi đá vôi kỳ vĩ, các hang động tự nhiên và hệ sinh thái ven biển vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn.

Một điểm nhấn thú vị khác ở Baan Nai Nang là các hoạt động theo mô hình Zero Food Waste, nơi những nguyên liệu tưởng chừng bỏ đi được tái sử dụng để tạo nên các món ăn địa phương sáng tạo, phản ánh tinh thần sử dụng tài nguyên một cách có trách nhiệm.

Thông qua những hoạt động gần gũi với đời sống cộng đồng, Baan Nai Nang mang đến góc nhìn sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, đồng thời cho thấy cách du lịch có thể trở thành động lực để bảo tồn môi trường, gìn giữ văn hóa địa phương và tạo ra giá trị bền vững cho tương lai.

Hoạt động workshop làm bánh địa phương theo định hướng Zero Food Waste ở Cộng đồng du lịch Ban Nai Nang, tỉnh Krabi. Ảnh: Huyybe và Bách Liên

Một trong những hoạt động được nhiều du khách yêu thích là workshop vẽ vải Batik - nghệ thuật nhuộm vải bằng sáp ong được lưu truyền qua nhiều thế hệ tại miền Nam Thái Lan. Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân địa phương, từng họa tiết dần hiện lên trên nền vải trắng, phản ánh thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Mỗi tấm vải hoàn thiện không chỉ là một món quà lưu niệm thủ công mà còn lưu giữ những ký ức và sự kết nối với vùng đất vừa đi qua.

Hoạt động vẽ vải batik ở Cộng đồng Ko Klang, tỉnh Krabi, Thái Lan. Ảnh: Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT)

Wellness - Thư giãn giữa lòng thiên nhiên

Một khoảng thời gian thư giãn giữa thiên nhiên chính là cách trọn vẹn nhất để khép lại hành trình Krabi. Wareerak Hot Spring & Wellness - tọa lạc giữa không gian xanh mát của vùng nhiệt đới Khlong Tom, là nơi du khách có thể thả mình trong làn nước khoáng thiên nhiên và tận hưởng liệu pháp massage Thái truyền thống giữa tiếng chim rừng và hương cỏ cây dịu nhẹ. Đây không đơn thuần là một dịch vụ nghỉ dưỡng, đây là khoảng thời gian để cơ thể được tái tạo năng lượng và tâm trí tìm lại sự cân bằng theo cách tự nhiên và bền vững nhất.

Wareerak Hot Spring and Wellness. Ảnh: Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT)

Bích Đào