Sự kiện đánh dấu cột mốc mới trong hành trình phát triển hơn 40 năm của thương hiệu toàn cầu này.

Sự kiện khai trương có sự góp mặt của đại diện thương hiệu Kuka Home toàn cầu, lãnh đạo Công ty Cổ phần An Việt Sông Hồng và nhiều đối tác. Ca sĩ Phạm Anh Duy một trong những anh trai Say Hi cũng xuất hiện và biểu diễn trong khuôn khổ chương trình.

Quang cảnh buổi lễ khai trương của KuKa Home 29/03/2025. Ảnh: KuKa Home

Showroom mới của có diện tích hơn 1.000m², được thiết kế theo mô hình trải nghiệm thực tế. Không gian trưng bày tái hiện sinh động các khu vực sinh hoạt như phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn... với mục tiêu giúp khách hàng hình dung và cảm nhận rõ hơn về công năng, phong cách cũng như chất liệu của từng sản phẩm nội thất.

Không khí tại Showroom KUKA Home trong ngày khai trương. Ảnh: KuKa Home

Theo đại diện thương hiệu, Hà Nội là thị trường trọng điểm, và sự kiện lần này nối tiếp thành công của showroom đầu tiên tại TP.HCM, khai trương vào tháng 9/2024. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng chuỗi phân phối của Kuka Home tại Việt Nam.

Nghi thức khai trương tại Kuka Home. Ảnh: KuKa Home

Kuka Home được thành lập từ năm 1982 và hiện diện tại hơn 120 quốc gia trên toàn thế giới. Thương hiệu này đang vận hành hơn 6.000 cửa hàng toàn cầu và đã trở thành một trong những cái tên uy tín trong lĩnh vực nội thất cao cấp. Tại Việt Nam, Kuka Home đầu tư hai nhà máy lớn tại Bình Dương và Bình Phước với tổng diện tích hơn 300.000m², tạo việc làm cho hàng ngàn lao động trong nước và phục vụ thị trường tiêu dùng nội địa cũng như xuất khẩu sang các quốc gia như Mỹ, Mexico... ngoài ra thương hiệu đã vinh dự nhận được hàng loạt giải thưởng danh giá cùng hơn 1000 bằng sáng chế, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ nội thất toàn cầu.

Trải nghiệm sản phẩm thực tế tại KuKa Home. Ảnh: KuKa Home

Các dòng sản phẩm chủ lực của Kuka Home bao gồm ghế sofa, bàn ghế, giường ngủ cùng nhiều hạng mục nội thất khác. Các sản phẩm này được chế tác từ chất liệu cao cấp như gỗ tự nhiên, da bò thật, vải nỉ nhập khẩu… Bên cạnh đó, thương hiệu còn sở hữu đội ngũ hơn 100 nhà thiết kế quốc tế đến từ Ý, Mỹ, Đức, Anh và Pháp, giúp định hình rõ nét phong cách châu Âu hiện đại, sang trọng nhưng vẫn phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng châu Á.

Ngoài vai trò là nơi trưng bày và phân phối sản phẩm, showroom Kuka Home tại Hà Nội còn hướng đến việc mang lại trải nghiệm mua sắm mới mẻ và cao cấp. Không gian được đầu tư bài bản cả về thẩm mỹ lẫn công năng, tạo điều kiện để khách hàng tương tác và lựa chọn giải pháp nội thất phù hợp với phong cách sống của riêng mình.

Ảnh: KuKa Home

Nhân dịp khai trương, Kuka Home triển khai chương trình ưu đãi từ ngày 15/3 đến 15/4/2025, áp dụng tại showroom Hà Nội. Các ưu đãi bao gồm giảm giá toàn bộ cửa hàng, ưu đãi sâu cho một số combo sản phẩm, cùng các quà tặng giá trị đi kèm theo từng đơn hàng.

Sự hiện diện của showroom Kuka Home tại Hà Nội không chỉ khẳng định chiến lược phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam mà còn góp phần nâng tầm trải nghiệm sống của người tiêu dùng trong nước, thông qua các giải pháp nội thất cao cấp mang đậm dấu ấn quốc tế.

(Nguồn: Công ty CP An Việt Sông Hồng)