Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác của các nhà đầu tư chiều 28/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Cụ thể, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp ký kết với 7 nhà đầu tư để triển khai 11 dự án trọng điểm, tổng vốn khoảng 36.800 tỷ đồng. Trọng tâm là phát triển hạ tầng khu công nghiệp - lĩnh vực then chốt giúp Thanh Hóa gia tăng sức hút đối với dòng vốn FDI.

Đáng chú ý, Công ty CP WHA Industrial Zone Thanh Hóa ký ghi nhớ đầu tư 4 dự án hạ tầng tại các khu công nghiệp lớn. Công ty TNHH KCN Thăng Long Thanh Hóa tiếp tục đề xuất mở rộng giai đoạn 2, cho thấy xu hướng mở rộng sản xuất của các nhà đầu tư hiện hữu.

Bên cạnh đó, nhiều dự án quy mô lớn khác cũng được đề xuất như hạ tầng KCN Hà Long, KCN Bắc Hoằng Hóa, KCN số 5, KCN số 1 gắn với Cảng tổng hợp Bắc Nghi Sơn. Các dự án này được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp - logistics, tạo nền tảng phát triển dài hạn.

Ở lĩnh vực dịch vụ và công nghệ, Tập đoàn FLC ký ghi nhớ triển khai hai dự án lớn gồm khu logistics và dịch vụ phụ trợ trị giá 19.000 tỷ đồng và trung tâm nghiên cứu R&D 8.750 tỷ đồng. Trong khi đó, Tập đoàn SOVICO đề xuất nghiên cứu nâng cấp Cảng hàng không Thọ Xuân với tổng vốn khoảng 8.200 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý KKT Nghi Sơn, việc ký kết các biên bản ghi nhớ thể hiện sự tin tưởng của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư tại Thanh Hóa, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Lễ ký kết là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện xúc tiến đầu tư năm 2026, cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc chủ động đón dòng vốn mới. Với quy mô và định hướng rõ ràng, làn sóng ký kết lần này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm công nghiệp - logistics của khu vực Bắc Trung Bộ.

Lê Dương