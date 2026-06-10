Đã từng có một thời, việc tiếp cận tri thức là một hành trình tương đối chậm.

Muốn học một kỹ năng mới, con người phải tìm sách, tham gia lớp học, mất nhiều thời gian tra cứu tài liệu hoặc phụ thuộc vào những người có kinh nghiệm hơn. Những kiến thức chuyên môn thường nằm trong giáo trình, thư viện, trường đại học hoặc các môi trường chuyên biệt mà không phải ai cũng dễ tiếp cận.

Sự phát triển thần tốc của AI trong những năm gần đây đang tạo ra một bước ngoặt lớn trong cách con người tiếp cận thông tin và tri thức.

Trong kỷ nguyên AI, việc tiếp cận tri thức trở nên dễ dàng hơn với tất cả. Ảnh: Midjourney

Chỉ với một chiếc điện thoại hoặc laptop có kết nối internet, nhiều người giờ đây có thể hỏi AI giải thích một khái niệm khó, dịch tài liệu, tóm tắt sách, luyện ngoại ngữ, viết nội dung, học lập trình hay tìm hiểu kiến thức chuyên ngành theo cách trực quan hơn trước rất nhiều.

Khoảnh khắc một người lần đầu tiên hỏi AI điều mình chưa hiểu và nhận lại câu trả lời trong vài giây thực chất không chỉ là trải nghiệm công nghệ. Nó phản ánh một thay đổi lớn hơn: tri thức đang trở nên dễ tiếp cận hơn với số đông.

Theo AI Index Report 2025 của Đại học Stanford, số lượng người dùng AI tạo sinh toàn cầu tiếp tục tăng mạnh trong năm qua, đặc biệt ở nhóm học sinh, sinh viên và lao động trẻ. Báo cáo nhận định AI đang dần trở thành một hạ tầng tri thức mới, nơi việc tiếp cận thông tin và kỹ năng không còn phụ thuộc quá nhiều vào khoảng cách địa lý hay môi trường học tập như trước.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ AI không chỉ giúp con người tìm thông tin nhanh hơn, mà còn đang làm giảm đáng kể rào cản tiếp cận công nghệ.

Trước đây, nhiều công cụ chuyên môn thường đi kèm giao diện phức tạp và yêu cầu kỹ năng kỹ thuật tương đối cao. Nhưng AI hiện đại đang chuyển dần từ “ngôn ngữ máy tính” sang “ngôn ngữ tự nhiên”. Người dùng giờ đây có thể mô tả điều mình muốn bằng câu chữ thông thường để AI hỗ trợ thực hiện.

Một người chưa từng học thiết kế có thể tạo hình ảnh bằng AI. Một sinh viên có thể dùng AI để tóm tắt tài liệu học thuật hoặc luyện phỏng vấn. Một người không biết lập trình vẫn có thể tạo đoạn mã cơ bản hoặc xây dựng website đơn giản với sự hỗ trợ của AI.

Những điều từng cần nhiều năm học kỹ thuật giờ đây đang trở nên phổ biến hơn với số đông.

Tại nhiều quốc gia, AI bắt đầu được xem như một “gia sư số” mới. Ở Ấn Độ, học sinh vùng nông thôn sử dụng chatbot AI để luyện tiếng Anh và giải toán. Một số tổ chức giáo dục tại châu Phi triển khai AI trên điện thoại giá rẻ để hỗ trợ học sinh tự học.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng xuất hiện ngày càng rõ. Chỉ trong khoảng một năm trở lại đây, AI đã dần trở thành công cụ quen thuộc với học sinh, sinh viên và người lao động trẻ. Việc tạo slide, dựng video, viết nội dung, học ngoại ngữ hay tìm hiểu kiến thức chuyên ngành giờ đây đều có thể được hỗ trợ bởi AI theo cách nhanh hơn và trực quan hơn.

Sự thay đổi này không đơn thuần nằm ở tốc độ. Nó nằm ở cảm giác rằng công nghệ và tri thức đang trở nên gần gũi hơn với con người bình thường.

Trong quá khứ, nhiều công nghệ mới thường xuất hiện đầu tiên trong các tập đoàn lớn, trường đại học hoặc nhóm chuyên môn cao trước khi phổ biến rộng rãi. Nhưng AI đang có tốc độ “đại chúng hóa” rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, các công cụ từng được xem là phức tạp đã trở thành ứng dụng quen thuộc trên điện thoại và máy tính cá nhân.

Điều đó đang tạo ra một thay đổi đáng chú ý: khoảng cách giữa người “biết công nghệ” và người “không chuyên” bắt đầu được thu hẹp phần nào.

Tuy nhiên, việc tri thức trở nên dễ tiếp cận hơn không có nghĩa mọi người sẽ tự động hiểu đúng và sử dụng đúng.

Một nghiên cứu công bố trên Nature năm 2025 cho thấy nhiều người dùng trẻ có xu hướng tin vào câu trả lời của AI ngay cả khi thông tin chưa được xác thực đầy đủ. Điều này cho thấy vấn đề của thời đại AI có thể không còn nằm ở việc “thiếu thông tin”, mà là con người có còn đủ khả năng kiểm chứng và phản biện thông tin hay không.

Trước đây, để tìm hiểu một vấn đề, con người thường phải đọc nhiều nguồn, so sánh dữ liệu và tự tổng hợp lại. Quá trình đó tuy chậm nhưng buộc người học phải suy nghĩ và đặt câu hỏi. Trong khi đó, AI có thể đưa ra câu trả lời hoàn chỉnh chỉ trong vài giây, với cách diễn đạt rất thuyết phục. Điều này dễ khiến nhiều người có cảm giác rằng thông tin đã “đúng sẵn”, dù AI đôi lúc vẫn có thể sai hoặc thiếu ngữ cảnh.

AI giúp con người tiếp cận tri thức nhanh hơn, nhưng tư duy mới là thứ tạo nên khác biệt. Ảnh: Midjourney

AI có thể giúp con người tiếp cận tri thức nhanh hơn, nhưng nó không thay thế khả năng tư duy của con người. Trong thời đại mà ai cũng có thể có câu trả lời chỉ sau vài giây, điều tạo nên khác biệt có lẽ sẽ không còn là ai có nhiều thông tin hơn, mà là ai hiểu sâu hơn điều mình đang biết.

(Nguồn: VLAB Innovation)