Từ ngày 20 đến 23/10/2025, Hyundai Motor Company tổ chức Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 15 (Hyundai World Skill Olympics) tại Trung tâm Đào tạo Toàn cầu ở Cheonan, Hàn Quốc.

Cuộc thi được tổ chức 2 năm một lần kể từ năm 1995, nhằm đánh giá kỹ năng và năng lực thực hành của các kỹ thuật viên xuất sắc trong hệ thống Hyundai trên toàn thế giới.

Năm nay, sự kiện quy tụ 75 kỹ thuật viên đến từ 50 quốc gia, tranh tài trong ba hạng mục gồm: xe động cơ đốt trong, xe điện và xe thương mại. Các thí sinh được kiểm tra cả kiến thức lý thuyết và khả năng xử lý tình huống thực tế thông qua các bài thi mô phỏng công việc sửa chữa và bảo dưỡng hàng ngày.

Đặc biệt, bắt đầu từ kỳ thi trước, Hyundai Motor đã đưa công nghệ thực tế ảo (VR) vào nội dung đánh giá, giúp mô phỏng những thao tác phức tạp trong môi trường an toàn, đồng thời tạo điều kiện để ban giám khảo ghi nhận chính xác hơn năng lực của từng kỹ thuật viên. Dữ liệu thu thập từ cuộc thi cũng được sử dụng để phục vụ công tác đào tạo và chuẩn hóa kỹ năng trên phạm vi toàn cầu.

Đại diện Việt Nam đạt Huy chương Bạc

Tại kỳ thi năm nay, kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp, đại diện Hyundai Kinh Bắc (thuộc Hyundai Thành Công Thương Mại - HTCV), đã xuất sắc giành Huy chương Bạc. Thành tích này giúp Việt Nam ghi dấu ấn trong bảng xếp hạng các quốc gia có kỹ thuật viên đạt giải cao của Hyundai Motor, đồng thời cho thấy bước tiến rõ rệt trong quá trình hội nhập về mặt kỹ thuật và tiêu chuẩn dịch vụ của Việt Nam so với các thị trường phát triển.

Kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp, đại diện Hyundai Kinh Bắc (thuộc Hyundai Thành Công Thương Mại - HTCV) giành Huy chương Bạc

Theo đại diện Hyundai Thành Công Thương Mại, kết quả này phản ánh chất lượng đào tạo và năng lực kỹ thuật ngày càng được nâng cao của đội ngũ kỹ thuật viên Hyundai tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, Hyundai Thành Công Thương Mại đã triển khai chương trình đào tạo và đánh giá kỹ năng theo khung tiêu chuẩn toàn cầu của Hyundai Motor, đảm bảo kỹ thuật viên trong nước được tiếp cận cùng nội dung, quy trình và công nghệ như các thị trường lớn.

Kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp cho biết, việc tham gia cuộc thi không chỉ là cơ hội học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp quốc tế, mà còn giúp bản thân đối chiếu năng lực cá nhân với tiêu chuẩn toàn cầu của Hyundai Motor, từ đó tiếp tục hoàn thiện kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp ô tô hiện đại.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật tại Việt Nam

Hyundai Thành Công Thương Mại (HTCV) hiện là đơn vị phân phối độc quyền xe thương mại Hyundai tại Việt Nam. Song song với hoạt động kinh doanh, HTCV xem đào tạo và phát triển con người là yếu tố trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững. Doanh nghiệp này duy trì chương trình đào tạo định kỳ cho kỹ thuật viên dựa trên khung tiêu chuẩn toàn cầu của Hyundai Motor, hướng tới việc đồng nhất về trình độ kỹ thuật, quy trình làm việc và chất lượng dịch vụ hậu mãi trên toàn hệ thống đại lý.

Các chương trình đào tạo được tổ chức theo nhiều cấp độ, từ cơ bản đến nâng cao, kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và đánh giá năng lực thực tế. Đội ngũ kỹ thuật viên được cập nhật thường xuyên về các công nghệ mới, xu hướng sửa chữa và bảo dưỡng trên xe điện, xe thương mại hiện đại, cũng như các phương pháp chẩn đoán kỹ thuật số đang được áp dụng tại các thị trường tiên tiến.

HTCV cũng hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Đào tạo Toàn cầu của Hyundai Motor tại Hàn Quốc, cử các kỹ thuật viên xuất sắc tham dự những khóa huấn luyện quốc tế nhằm nâng cao kỹ năng chuyên sâu và tiếp cận quy chuẩn toàn cầu. Sau khi trở về nước, những học viên này trở thành đội ngũ nòng cốt, tham gia đào tạo lại cho các trung tâm dịch vụ khác, góp phần nhân rộng mô hình đào tạo và lan tỏa tiêu chuẩn kỹ thuật Hyundai tại Việt Nam.

Thành tích của kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp tại Hyundai World Skill Olympics 2025 là kết quả cụ thể của quá trình đầu tư lâu dài và bài bản cho nguồn nhân lực kỹ thuật. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho năng lực hội nhập của kỹ thuật viên Việt Nam khi được tiếp cận phương pháp đào tạo hiện đại và môi trường thực hành chuyên nghiệp.

Việc đại diện Việt Nam đạt giải cao trong kỳ thi tay nghề toàn cầu không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận nỗ lực cá nhân, mà còn cho thấy tiềm năng phát triển của nguồn nhân lực kỹ thuật trong nước - một yếu tố then chốt giúp Hyundai Việt Nam duy trì chất lượng dịch vụ, uy tín thương hiệu và khả năng cạnh tranh trong khu vực.

Ngọc Minh