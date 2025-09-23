L’Abeille Global Group - thương hiệu Việt cam kết hướng đến tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Trong nhịp sống hiện đại, con người ngày càng đối diện nhiều mối đe dọa đối với sức khỏe: từ áp lực công việc, môi trường ô nhiễm, thực phẩm kém an toàn… Từ những trăn trở đó, L’Abeille Global Group ra đời với mục tiêu xây dựng niềm tin, mang đến những sản phẩm có chất lượng minh bạch, giá trị thật cho người tiêu dùng.

Niềm tin về sức khỏe bền vững

Ngay từ những ngày đầu thành lập, đội ngũ sáng lập của L’Abeille đã xác định rõ con đường phát triển: Thay vì đặt lợi nhuận ngắn hạn làm mục tiêu, công ty kiên định với triết lý minh bạch, đặt sức khỏe cộng đồng ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động.

Đại diện L’Abeille Global kiểm tra quy trình sản xuất tại nhà máy Dược Khoa (Bắc Ninh).

Trong bối cảnh thị trường thực phẩm chức năng hỗn loạn bởi hàng giả, hàng kém chất lượng, L’Abeille cam kết chỉ sử dụng nguyên liệu tự nhiên, tinh khiết và ứng dụng công nghệ sản xuất đạt chuẩn quốc tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong số đó, công ty chú trọng đưa tảo Spirulina - một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng được WHO khuyến nghị - vào các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, phù hợp với thể trạng người Việt.

Bên cạnh đó, L’Abeille Global Group xây dựng nền tảng thương hiệu dựa trên 5 giá trị cốt lõi: Minh bạch trong nguyên liệu và quy trình; Khắt khe trong tiêu chuẩn chất lượng; Giá trị thật thay vì hình ảnh tô vẽ; Tôn trọng người dùng khi luôn đặt trải nghiệm và sức khỏe khách hàng lên hàng đầu và Thân thiện trong giao tiếp, lan tỏa thông điệp văn minh, tích cực.

Dòng sản phẩm DANTON của L’Abeille Global được kiểm định chất lượng tại Nhà máy Dược Khoa

“Chúng tôi chọn hướng đi ‘tinh gọn nhưng đủ đầy’. Mỗi viên nén được thiết kế nhỏ gọn, giàu dưỡng chất, giúp duy trì năng lượng và sức khỏe hàng ngày mà không tạo gánh nặng cho cơ thể”, đại diện L’Abeille chia sẻ.

Đồng hành cùng cộng đồng, lan tỏa giá trị

Bên cạnh đó, L’Abeille Global Group còn khẳng định vai trò như một “người bạn đồng hành” thân thiết của cộng đồng. Với tầm nhìn hướng tới một xã hội khỏe mạnh, thương hiệu triển khai các hoạt động truyền thông nhằm khuyến khích lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng khoa học và tư duy chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ gốc. L’Abeille đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm xã hội (CSR), đồng hành trong nhiều chương trình thiện nguyện, trao gửi sự quan tâm đến những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và cần hỗ trợ y tế.

Bà Hoàng Thị Trâm Anh - TGĐ L’Abeille Global Group tham gia Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Ươm Mầm Xanh - Gieo Hạnh Phúc do Công ty tài trợ

“L’Abeille Global - thương hiệu của người Việt, vì sức khỏe người Việt. Chúng tôi tin rằng sức khỏe bền vững bắt đầu từ những điều đúng đắn - và một sản phẩm chất lượng tốt sẽ tự mình lan tỏa giá trị. Trong tương lai, L’Abeille đặt mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam và vươn ra khu vực, với định hướng minh bạch, khắt khe, cam kết tiếp tục đồng hành dài lâu cùng cộng đồng”, đại diện công ty chia sẻ.

(Nguồn: L’Abeille Global Group)