Lối đi nhỏ dẫn vào một thế giới rất riêng

Nằm nép mình bên vịnh Ninh Vân - một trong những vịnh biển còn giữ được nét hoang sơ và chỉ cách trung tâm thành phố Nha Trang vài chục phút di chuyển, L’Alya như một “cõi riêng” được bao bọc bởi biển trời, rừng núi và những âm thanh dịu dàng của thiên nhiên. Không còi xe, không khói bụi - chỉ còn bạn và sự dịu dàng của đất trời.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy 33 căn villa ẩn mình dưới những tán cây, nằm yên trên sườn đồi hướng mặt về bãi biển cát sóng vỗ nhẹ nhàng. Thiết kế mộc mạc với tre, gỗ, đá và mái lá, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi - từ hồ bơi riêng, hiên nhà siêu “chill” đến quản gia riêng 24/7 luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn “từ A đến Z” mà vẫn đảm bảo riêng tư.

Chạm vào thiên nhiên, chạm vào chính mình

L’Alya không chỉ là chốn nghỉ chân, mà là nơi để bạn thật sự “ngắt kết nối để kết nối lại”. Bạn có thể bắt đầu ngày mới bằng một buổi yoga giữa rừng, nơi ánh nắng xuyên qua kẽ lá và tiếng chim hót vang vọng giữa không gian xanh mướt.

Muốn vận động hơn bạn có thể chèo kayak khám phá vịnh, đạp xe băng qua rừng hay chinh phục đỉnh Hòn Hèo - nơi bạn có thể phóng tầm mắt ôm trọn toàn cảnh vịnh Ninh Vân như một bức tranh sơn dầu sống động. Mỗi khoảnh khắc là một lần chạm đến sự yên tĩnh, nhẹ nhàng, không phô trương - nhưng chạm đúng chỗ.

Ẩm thực ở L’Alya là một phần không thể thiếu trong hành trình "healing" của bạn. Tất cả các món ăn đều được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, sạch và lành - nhiều loại rau, gia vị được trồng ngay tại vườn hữu cơ trong khu nghỉ dưỡng. Từ các món hải sản tươi rói, salad xanh mướt, đến trà thảo mộc hay sinh tố detox - mọi thứ đều được chăm chút theo chuẩn “từ nông trại đến bàn ăn”. Vừa ngon, vừa healthy, vừa tốt cho cả tâm trạng lẫn làn da.

Sống chậm lại để yêu nhiều hơn

Đến với L’Alya, bạn không cần làm gì nhiều. Chỉ cần nằm dài trên ghế gỗ bên hồ bơi, nghe tiếng gió rì rào, hay đơn giản là nhâm nhi ly trà trên hiên nhà và ngắm mặt trời lặn - thế là đủ để thấy lòng nhẹ bẫng. Ở đây không ồn ào, không trang trí cầu kỳ, không chạy theo xu hướng, nhưng lại dễ dàng khiến bạn nhớ mãi vì sự tinh tế, chỉn chu và bình yên đến kỳ lạ.

Điều khiến L’Alya thật sự đặc biệt nằm ở cách nơi đây đối xử với thiên nhiên. Không đốn hạ cây xanh, không “bê tông hóa” rừng núi, không “can thiệp thô bạo” vào cảnh quan. Từng thân cây, viên đá, dòng nước đều được giữ lại như một phần nguyên bản của khu nghỉ dưỡng - vừa là phong cảnh, vừa là bạn đồng hành.

Ở đây, con người không tìm cách kiểm soát thiên nhiên, mà sống hài hòa với nó. Đó là lý do vì sao bạn sẽ cảm thấy một nguồn năng lượng rất thật - rất “đất” - rất “gió” - không thể tìm thấy giữa đô thị đông đúc.

L’Alya không phải là nơi để bạn check-in vài tấm ảnh sống ảo rồi vội vã quay về. Đây là nơi để bạn tạm dừng, sống chậm, cảm nhận sâu và rời đi với một phiên bản "nâng cấp" hơn của chính mình.

Bạn sẽ rời L’Alya với trái tim nhẹ nhàng hơn, tinh thần sáng tỏ hơn - và có thể, với những quyết định quan trọng cho cuộc sống mà bạn từng đắn đo. Bởi trong sự tĩnh tại, bạn sẽ nghe rõ tiếng lòng mình hơn bao giờ hết.

Nếu bạn đang tự hỏi: “Có nên tắt thông báo vài hôm để mở lại cảm xúc?” - thì L’Alya chính là lời gợi ý dịu dàng nhất.

Khám phá ưu đãi đặc biệt - Gói Rest & Relax Miễn phí 1 bữa ăn trưa/tối (Áp dụng với đơn đặt từ 2 đêm trở lên) Dịch vụ đưa đón hai chiều ra sân bay và khu nghỉ (Theo lịch trình của khu nghỉ dưỡng) Bữa sáng, trái cây tươi và trà chiều mỗi ngày tại villa Giảm 10% dịch vụ ăn uống & giải trí Giảm 20% cho các liệu trình spa Các hoạt động thư giãn miễn phí: Kayak, SUP, yoga sáng, leo núi, lớp spa cơ bản, hoạt động cho trẻ em… Thời gian đặt phòng và lưu trú: Từ nay - 2/9/2025

Cao Hoàng