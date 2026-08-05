Từ ngày 4 đến 6/8/2026, L’amant Café dự Caferes Japan tại Tokyo Big Sight, triển lãm chuyên ngành quy tụ các doanh nghiệp trong lĩnh vực cà phê, trà, bánh, đồ uống và thiết bị F&B. Sự kiện là một trong những điểm kết nối quan trọng giữa nhà sản xuất với các nhà nhập khẩu, rang xay, phân phối và chuỗi dịch vụ ăn uống tại Nhật Bản.

Với chủ đề “Bringing Organic to the World. Perfected by You”, L’amant Café mang đến triển lãm cà phê hữu cơ, Fine Robusta cùng danh mục sản phẩm dành cho nhiều phương pháp pha chế và mô hình kinh doanh. Cách tiếp cận này cho thấy bước chuyển từ xuất khẩu một dòng sản phẩm sang phát triển “bản đồ ứng dụng” rộng hơn cho cà phê Việt tại thị trường Nhật Bản.

Từ một sản phẩm hữu cơ đến danh mục đa dạng

Ngành cà phê Nhật Bản không vận hành theo một khẩu vị duy nhất. Bên cạnh cà phê rang xay dùng tại nhà, thị trường còn có hệ thống kissaten truyền thống, chuỗi cửa hàng hiện đại, nhà rang xay độc lập, cửa hàng tiện lợi, khách sạn, nhà hàng và nhóm sản phẩm đồ uống đóng chai, đóng lon. Mỗi mô hình đặt ra những yêu cầu khác nhau về hương vị, định dạng, độ ổn định và hiệu quả vận hành.

Sản phẩm L’amant Café vinh dự nhận được sự tin chọn của ông Tạ Đức Minh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nhật Bản. Đây là nguồn động lực quan trọng để thương hiệu tiếp tục mở rộng kết nối, đưa cà phê Việt từng bước chinh phục thị trường Nhật Bản.

Vì vậy, cơ hội dành cho cà phê Việt không chỉ nằm trong phân khúc hữu cơ. Fine Robusta có thể được khai thác ở nhóm cà phê đặc sản hoặc rang đơn nguồn gốc; Robusta có cấu trúc vị đậm phù hợp với espresso blend, cà phê sữa và các công thức cần giữ rõ hương vị khi kết hợp cùng sữa. Trong khi đó, cà phê rang xay, drip coffee hay hòa tan lại đáp ứng những bối cảnh sử dụng khác nhau.

Việc giới thiệu một danh mục đa dạng tại Caferes Japan 2026 giúp L’amant Café chuyển cuộc trao đổi với đối tác từ câu hỏi “có sản phẩm gì” sang “sản phẩm nào phù hợp với mô hình kinh doanh nào”. Đây là thay đổi quan trọng khi doanh nghiệp muốn tham gia sâu hơn vào thị trường, thay vì dừng ở vai trò cung ứng nguyên liệu.

Thị trường Nhật Bản cần nhiều hơn một hương vị tốt

Một mẫu cà phê tạo ấn tượng tại bàn thử nếm chưa đồng nghĩa với khả năng đi vào hệ thống phân phối. Đối với nhà rang xay và chuỗi F&B, quyết định hợp tác còn phụ thuộc vào khả năng duy trì hương vị, quy cách đóng gói, thời hạn sử dụng, mức độ thuận tiện khi pha chế và khả năng cung ứng theo kế hoạch.

Đặc biệt, cùng một loại nguyên liệu có thể cần được điều chỉnh khác nhau cho pour-over, espresso, cà phê sữa hoặc đồ uống đóng chai. Bài toán vì thế không chỉ là bán hạt cà phê, mà là chuyển đặc tính của hạt thành một giải pháp phù hợp với thiết bị, công thức và trải nghiệm mà đối tác muốn xây dựng.

Tại Caferes Japan 2026, hoạt động thử nếm và trao đổi trực tiếp cho phép L’amant Café tiếp nhận phản hồi về hồ sơ rang, cấu trúc vị, hậu vị và khả năng ứng dụng của từng sản phẩm. Nhà rang xay có thể tìm kiếm nguyên liệu để phát triển công thức riêng; hệ thống F&B quan tâm đến độ ổn định trong vận hành; nhà phân phối lại cần một danh mục đủ rõ để tiếp cận từng nhóm khách hàng.

Theo cách đó, triển lãm trở thành nơi hai bên cùng đánh giá khả năng thương mại hóa, thay vì chỉ trưng bày những sản phẩm đã hoàn thiện sẵn.

Mở rộng bằng năng lực đồng phát triển sản phẩm

Để hiện diện bền vững tại một thị trường, doanh nghiệp cần khả năng điều chỉnh sản phẩm mà không làm mất đi nền tảng chất lượng. Đây là lý do năng lực nghiên cứu và phát triển, rang xay, phối trộn và hoàn thiện quy cách ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hợp tác quốc tế.

Từ vùng nguyên liệu Gia Lai, L’amant Café có thể phát triển nhiều hướng sản phẩm gồm cà phê hữu cơ, Fine Robusta, cà phê rang xay, hòa tan, OEM và nhãn hàng riêng. Thay vì đưa một công thức cố định đến mọi thị trường, thương hiệu hướng đến đồng phát triển sản phẩm dựa trên khẩu vị mục tiêu, phương pháp pha chế, phân khúc giá và định vị của từng đối tác.

Cách làm này cũng mở rộng vai trò của cà phê Việt trong chuỗi giá trị. Doanh nghiệp không chỉ xuất khẩu nguyên liệu, mà còn tham gia vào quá trình nghiên cứu sản phẩm, hoàn thiện hương vị và xây dựng danh mục hàng hóa cho thị trường sở tại.

Sự trở lại của L’amant Café tại Caferes Japan 2026 vì vậy không đơn thuần là mở rộng một gian trưng bày. Đó là bước đi nhằm mở rộng phạm vi hiện diện của cà phê Việt: từ phân khúc hữu cơ đến nhiều nhu cầu tiêu dùng, từ một lô hàng xuất khẩu đến quan hệ phát triển sản phẩm dài hạn.

Khi mỗi đối tác có thể tìm thấy một cách ứng dụng phù hợp, “bản đồ cà phê” không còn được đo bằng số thị trường đã đặt chân đến, mà bằng số không gian tiêu dùng mà sản phẩm có thể thực sự tham gia.

L’amant Café là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam thuộc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Từ nền tảng vùng nguyên liệu Gia Lai và năng lực chế biến, thương hiệu phát triển cà phê hữu cơ, Fine Robusta, rang xay, hòa tan cùng các giải pháp phát triển theo yêu cầu riêng cho đối tác trong nước và quốc tế.

(Nguồn: L’amant Café)