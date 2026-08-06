Ngày 6/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tô Thị Ty Na (45 tuổi, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) về các tội Giết người và Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Sau thời gian xét xử, HĐXX tuyên phạt Tô Thị Ty Na tù chung thân về tội Giết người và 6 năm tù về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.

Theo nội dung cáo trạng, sau khi chấp hành xong án phạt về tội Trộm cắp tài sản năm 2008, Na trở về địa phương, kết hôn và có 4 người con. Sau khi chồng qua đời năm 2020, không có việc làm và nguồn thu nhập ổn định, bị cáo nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho các con để trục lợi.

Bị cáo Tô Thị Ty Na tại phiên tòa.

Na đã mua 7 hợp đồng bảo hiểm cho 4 người con với tổng phí bảo hiểm hằng năm hơn 100 triệu đồng và đều đứng tên người thụ hưởng. Riêng cháu N.V.H. (SN 2017) được mua 2 hợp đồng bảo hiểm.

Tối 2/1/2023, Na đã sát hại cháu N.V.H., sau đó tạo hiện trường giả như một vụ ngạt nước trong nhà vệ sinh nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

Ngày 3/1/2023, Cơ quan CSĐT tiếp nhận tin báo về việc cháu H. tử vong tại nhà riêng. Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Bích Tâm (cô ruột cháu H.) gửi đơn trình báo, cho rằng cái chết của cháu có nhiều dấu hiệu bất thường.

Theo bà Tâm, sau khi cháu H. tử vong, bà kiểm tra dữ liệu camera tại nhà Na và phát hiện bị cáo đã chỉnh hướng camera trước thời điểm xảy ra vụ việc.

Bà cũng cho biết, năm 2021, một người con khác của Na (SN 2018) cũng tử vong trong tư thế cắm đầu vào xô nước tại nhà vệ sinh. Sau đó bị cáo được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả hơn 2 tỷ đồng. Nghi ngờ hai vụ việc có nhiều điểm tương đồng, bà đã trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra xác định, trước, trong và sau thời điểm cháu H. tử vong chỉ có Na và nạn nhân ở trong nhà.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu H. cao 124cm, nặng 23kg, trong khi chiếc xô nước tại nhà vệ sinh cao 63cm, đường kính miệng 56cm. Với tư thế được phát hiện, cơ quan điều tra kết luận cháu H. không thể tự gây ra tình trạng ngạt nước.

Kết quả khám nghiệm tử thi còn ghi nhận nhiều dấu vết thương tích trên cơ thể nạn nhân. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định cháu H. tử vong do có sự tác động của ngoại lực.

Theo cáo trạng, Na quay camera vào tường rồi gọi con xuống nhà vệ sinh, sau đó ra tay sát hại. Sau khi cháu H. tử vong, bị cáo tạo hiện trường giả, thay quần áo, dùng máy sấy làm khô tóc và tay rồi vào phòng nằm giả vờ ngủ. Đến khoảng 22h06 tối 2/1/2023, con gái của Na về nhà thì phát hiện em trai đã tử vong.

Sau đó, Na lập hồ sơ kê khai gian dối, khai cháu H. tử vong do tai nạn ngạt nước để yêu cầu hai doanh nghiệp bảo hiểm chi trả hơn 4,1 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối với vụ việc năm 2021 liên quan đến cái chết của người con khác của Na, VKSND TP Đà Nẵng đã yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tách vụ việc để tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi của bị cáo nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.

Tại phiên tòa, khi được yêu cầu trình bày diễn biến vụ việc, Na nói: "Lâu quá bị cáo không nhớ". Trong quá trình xét hỏi và nói lời sau cùng, bị cáo vẫn phủ nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét để sớm được trở về.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định hồ sơ vụ án, tài liệu, chứng cứ cùng kết quả tranh tụng tại phiên tòa đã đủ căn cứ xác định Tô Thị Ty Na sát hại con ruột và gian lận để chiếm đoạt tiền bảo hiểm.