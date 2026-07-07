Liên quan vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng đã ký quyết định thu hồi, hủy bỏ trích lục khai tử số 09, đăng ký ngày 8/6/2020, do UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (nay là phường Quang Trung) cấp cho bà Nguyễn Thị Thu.

Theo quyết định, việc thu hồi được thực hiện do trích lục khai tử này được đăng ký trên cơ sở thông tin, tài liệu không đúng sự thật, vi phạm quy định của Luật Hộ tịch năm 2014.

Bà Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND phường Quang Trung thu hồi, hủy bỏ trích lục khai tử đã cấp cho bà Nguyễn Thị Thu; đồng thời cập nhật, điều chỉnh và xóa các thông tin liên quan trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp theo quy định.

Theo kết quả điều tra, năm 2017, sau khi ly hôn, Nguyễn Thị Thu về sống cùng mẹ là bà Trần Thị Thập (SN 1955) tại tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung. Trong thời gian làm ăn tại các tỉnh phía Nam, Thu tham gia 4 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Đến năm 2020, sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư và thường xuyên mâu thuẫn với mẹ, Thu nảy sinh ý định giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm.

Hai mẹ con sau đó bàn bạc, dựng hiện trường giả và thuê một thầy cúng ở xã Hoạt Giang hỗ trợ tổ chức lễ mai táng nhằm che giấu sự việc. Người này đã qua đời vào năm 2022.

Hai mẹ con bà Thập giàn dựng kịch bản cho con gái giả chết. Ảnh: CACC

Theo kế hoạch đã thống nhất, sáng 7/6/2020, Nguyễn Thị Thu dàn dựng hiện trường tử vong tại nhà. Gia đình sau đó thông báo với chính quyền địa phương và họ hàng rằng Thu đột ngột qua đời để tổ chức tang lễ.

Việc khâm liệm được tiến hành khẩn trương, kín đáo. Toàn bộ kế hoạch chỉ có Thu, bà Trần Thị Thập và người được thuê hỗ trợ tổ chức tang lễ biết.

Đêm cùng ngày, Thu rời khỏi nhà, đến ở tạm tại nhà người hỗ trợ tổ chức tang lễ rồi vào Đồng Nai sinh sống, làm ăn. Với màn kịch được chuẩn bị kỹ lưỡng, suốt nhiều năm, chính quyền địa phương, người dân và cả người thân đều tin Thu đã tử vong.

Sau khi Thu được khai báo tử vong, ngày 8/6/2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho con gái với nguyên nhân "đột tử", đồng thời liên hệ các công ty bảo hiểm để yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Ngôi mộ giả của người con gái. Ảnh: CACC

Khám xét nơi ở của bà Trần Thị Thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ nhiều thông báo chi trả của các công ty bảo hiểm với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu khai sau khi mắc bệnh hiểm nghèo đã lo ngại không đủ điều kiện hưởng quyền lợi bảo hiểm. Muốn có tiền phụng dưỡng mẹ, Thu cùng bà Thập dàn dựng màn kịch giả chết để trục lợi bảo hiểm.