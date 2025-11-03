Chăm sóc da, đặc biệt là chăm sóc da mụn cần giải pháp chăm sóc chuyên biệt và có cơ sở khoa học chắc chắn, nhằm tránh bùng phát mụn, gây tổn thương sâu, phá huỷ collagen và elastin, gây ra sẹo rỗ vĩnh viễn, thâm da… không chỉ gây mất thẩm mỹ, tốn kém trong điều trị mà còn khiến người bị mụn mất đi sự tự tin, ảnh hưởng đến tinh thần.

Kết quả nghiên cứu về hiệu quả tích cực của dòng sản phẩm giảm mụn Effaclar

Mới đây, La Roche-Posay và Bệnh viện Da liễu TP.HCM đã công bố kết quả nghiên cứu quan sát về hiệu quả của dòng sản phẩm Effaclar với công nghệ Phylobioma độc quyền trên làn da mụn của người Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác của Bệnh viện Da liễu TP.HCM trên 300 bệnh nhân, tập trung vào việc theo dõi và đánh giá khách quan các chỉ số cải thiện lâm sàng về mụn, giảm viêm, điều hòa tiết bã nhờn, cải thiện tổng thể chất lượng da và đặc biệt là giảm gánh nặng tâm lý cho bệnh nhân sau khi sử dụng bộ sản phẩm giảm mụn Effaclar của La Roche-Posay.

Theo đó, nghiên cứu chỉ ra rằng sữa rửa mặt Effaclar Purifying Foaming Gel được 97% người dùng đánh giá giúp cải thiện tình trạng mụn rõ rệt và giảm bóng nhờn. Với công thức đột phá chứa Phylobioma kết hợp cùng Zinc PCA và nước khoáng La Roche-Posay, sản phẩm giúp làm sạch sâu bụi bẩn, dầu thừa, và vi khuẩn mà không gây khô căng hay tổn hại hàng rào bảo vệ da. Độ pH cân bằng ở mức 5.0, không chứa xà phòng, lý tưởng cho làn da nhạy cảm.

Theo nghiên cứu quan sát, kem giảm mụn Effaclar Duo+M cũng cho thấy những kết quả khả quan vượt trội trên làn da mụn tại Việt Nam. 98% người dùng đánh giá sản phẩm phù hợp với làn da Việt Nam và 93% người dùng ghi nhận giảm sưng đỏ trên da. Theo “Đồng thuận chuyên gia về quản lý và điều trị mụn trứng cá” của Hội da liễu Việt Nam, sản phẩm Effaclar Duo+M là giải pháp tối ưu cho các tình trạng mụn từ nhẹ đến nặng với bảng thành phần toàn diện gồm: Phylobioma, Niacinamide, BHA (Salicylic Acid) và LHA (Capryloyl Salicylic Acid), Zinc PCA, Glycerin và Nước khoáng La Roche-Posay tác động đến 5 nguyên nhân chính gây mụn giúp giảm tình trạng mụn nhanh chỉ sau 8 giờ sử dụng.

Công nghệ độc quyền Phylobioma: Giải pháp chăm da mụn khoa học

Các chuyên gia từ Laroche Posay cho biết: “Phylobioma là một hoạt chất sinh học tiên tiến, được phát triển dựa trên khoa học hệ vi sinh vật (microbiome) của da. Hoạt chất này có khả năng tác động chuyên biệt vào chủng vi khuẩn C.acnes phylotype IA1 – một trong những nguyên nhân chính gây viêm và hình thành mụn. Bằng cách điều hòa sự phát triển của C.acnes phylotype IA1, Phylobioma giúp cân bằng hệ vi sinh vật trên da, từ đó giảm đáng kể tình trạng mụn viêm và hạn chế tái phát mụn một cách hiệu quả”.

Ông Nguyễn Minh Trí - Quản lý Y Khoa nhãn hàng La Roche-Posay Việt Nam, chia sẻ: "La Roche-Posay luôn đặt khoa học, hiệu quả lâm sàng và sự an toàn của người tiêu dùng lên hàng đầu. Việc thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ Phylobioma trong dòng sản phẩm Effaclar trên làn da Việt Nam không chỉ khẳng định mạnh mẽ cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp các giải pháp hiệu quả dựa trên bằng chứng khoa học tiên tiến nhất, mà còn giúp chúng tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về nhu cầu và đặc điểm riêng của làn da Việt, từ đó phát triển những giải pháp chăm sóc da phù hợp và tối ưu hơn nữa trong tương lai."

Nghiên cứu này còn phát hiện hiệu quả hiệp đồng khi kết hợp bộ đôi sản phẩm La Roche-Posay Effaclar Purifying Foaming Gel và Effaclar Duo+M trong chu trình điều trị cùng thuốc kháng sinh. 77% bệnh nhân cải thiện ít nhất một mức độ mụn (theo thang điểm GEA) so với khi bắt đầu điều trị. Bên cạnh đó, bộ đôi sản phẩm này còn giúp cải thiện đáng kể các tác dụng phụ thường gặp của thuốc kháng sinh như bong tróc, khô da và mẩn đỏ, từ đó nâng cao sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân và góp phần mang lại kết quả lâu dài hơn.

TS.BS. Phạm Thị Uyển Nhi - Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM

Nghiên cứu đã được trình bày ngày 28/9 tại Hội nghị Da liễu miền Nam 2025, quy tụ hơn 1000 chuyên gia da liễu hàng đầu. Kết quả đầy đủ của nghiên cứu này hứa hẹn sẽ cung cấp những bằng chứng khoa học mạnh mẽ, góp phần nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và cộng đồng chuyên gia y tế vào hiệu quả của dòng sản phẩm La Roche-Posay Effaclar, đặc biệt là với công nghệ Phylobioma trên làn da mụn Việt Nam.

