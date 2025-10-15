Theo ghi nhận từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch Khánh Hòa đón hơn 14,1 triệu lượt khách lưu trú, tăng 16,5% so với cùng kỳ, đạt 89,9% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 18,7% và đạt 79,8% kế hoạch; khách nội địa hơn 9,8 triệu lượt, tăng 15,6% và đạt 95,2% kế hoạch. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 56.540 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 85,1% kế hoạch năm 2025.

Trong bối cảnh du lịch Khánh Hòa tăng tốc mạnh mẽ, Chủ đầu tư dự án khu đô thị quốc tế Libera Nha Trang tổ chức nhiều sự kiện giải trí tại La Tiên Villa, không chỉ tạo “điểm hẹn” cộng đồng mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư về tiềm năng phát triển và sức hút hấp dẫn của các dự án bất động sản tại đây.

Dự án La Tiên Villa nhanh chóng trở thành tâm điểm trải nghiệm văn hoá - nghệ thuật - giải trí của Vịnh Nha Trang. Từ ngày hiện diện, chuỗi sự kiện liên tiếp diễn ra tại Quảng trường Trống Đồng đã tạo nên nhịp sống rộn ràng, thu hút đông đảo cư dân, du khách và nhà đầu tư, khẳng định sức hút điểm đến và tiềm năng khai thác bền vững.

Mở màn với Lễ ra quân dự án La Tiên Villa - Sóng Vọng Miền Tiên, quảng trường Trống Đồng “bừng sóng” với lời hiệu triệu về miền đất Tiên, kết nối con người - thiên nhiên - di sản. Dấu mốc này chính thức đặt quảng trường vào lịch hoạt động định kỳ, tạo nền cho các đại sự kiện tiếp theo.

Tháng 9/2025, La Tiên Show: The Cội, La Tiên Villa tiếp tục được tổ chức tại Quảng trường Trống Đồng, gây dấu ấn với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại tôn vinh bản sắc Việt. Những màn trình diễn mãn nhãn đưa khán giả trên hành trình viễn du trở về nguồn cội. Đêm nhạc không chỉ mang lại khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc, mà còn cho thấy cách La Tiên Villa kích hoạt giá trị điểm đến bằng trải nghiệm sống động, có chiều sâu văn hoá.

Tiếp tục tạo dấu ấn với La Tiên Show: Đón Trăng Vịnh Ngọc. Đây là mini-concert mang hơi thở như một buổi hẹn hò của ký ức. Ở đó, khán giả được thưởng thức âm nhạc, được trở về với tuổi thơ với những mùa Trung thu xưa đầy tiếng cười và đèn hoa. Màn tương tác của ca sĩ Hương Tràm như kết nối các khán giả đến gần nhau hơn, cùng nhau lưu giữ những ký ức khó phai tại Đất Tiên Vịnh Ngọc.

Thành công của loạt sự kiện vừa qua đã chính thức khai mở chuỗi chương trình mùa lễ hội tại La Tiên Villa - trái tim của đô thị quốc tế Libera Nha Trang - nơi an cư lý tưởng tại đô thị vịnh đáng sống.

Theo đánh giá của giới đầu tư, một đô thị quốc tế đã hiện hữu và đang hoạt động chính là bảo chứng lớn nhất cho niềm tin về tiềm năng phát triển và sức hút hấp dẫn khi đầu tư và khai thác cho thuê tại La Tiên Villa.

Ngọc Minh