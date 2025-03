Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của giang hồ Tuấn "trắng" (SN 1968, quê quán TP Hải Phòng).

Thời điểm bị bắt tạm giam, Tuấn là chủ trạm dừng nghỉ Ngọc Anh (gần QL2) và sở hữu biệt phủ tại TX Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ).

Nguyễn Văn Tuấn được xác định là đối tượng cầm đầu trong vụ giải quyết mâu thuẫn cá nhân vào năm 2021 tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai

Dù sinh ra ở TP Hải Phòng, Tuấn có thời gian dài sinh sống tại Phú Thọ. Đáng chú ý, việc làm ăn kinh doanh và đời tư của Tuấn gây bức xúc trong nhân dân.

Cụ thể, theo Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian vừa qua, nhiều người tố cáo Tuấn 'trắng' có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Trong quá khứ, Tuấn có lai lịch bất hảo với nhiều tiền án, tiền sự.

Biệt phủ của Tuấn "trắng" xây dựng trên đất rừng. Ảnh: Đức Hoàng

Theo báo Lào Cai, vào tháng 4/2021, Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ nhóm đối tượng từ Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Giang mang theo vũ khí thô sơ đến Lào Cai để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Trong nhóm đối tượng nêu trên, cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Trường Xuân (35 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) là đối tượng cầm đầu.

Ngoài vụ việc trên, Tuấn "trắng" từng tới TP Lào Cai xây dựng trái phép câu lạc bộ Martin Club và gây ra các vụ mất an ninh trật tự tại địa bàn. Vào năm 2016, câu lạc bộ này bị cưỡng chế dỡ bỏ.

Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh dừng hoạt động sau khi giang hồ Tuấn "trắng" bị bắt. Ảnh: Đức Hoàng

Vào năm 1995, ở tuổi 27, Tuấn "trắng" có tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vụ việc này do Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) thụ lý. Năm 2011, Tuấn bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Sau khi Nguyễn Văn Tuấn bị bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, ngày 7/3, ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, khu vực trạm dừng nghỉ Ngọc Anh rộng hàng nghìn mét vuông, nằm sát QL2 do Tuấn "trắng" làm chủ đã đóng cửa, không có xe và khách ghé vào trạm.

Liên quan đến quá trình hoạt động của trạm dừng nghỉ Ngọc Anh, ông Nguyễn Minh Xuyên, Bí thư Thị ủy Phú Thọ cho biết, trạm dừng nghỉ và khu biệt phủ của Nguyễn Văn Tuấn nằm trên đất rừng sản xuất và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ông Xuyên cho biết thêm, cơ quan công an đã thu thập các tài liệu có liên quan đến sai phạm của trạm dừng nghỉ Ngọc Anh để điều tra làm rõ.

Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đến toàn thể người dân trong cả nước, ai bị Nguyễn Văn Tuấn chiếm đoạt tài sản thì gửi đơn tố giác đến Phòng CSHS, Công an tỉnh theo địa chỉ: khu 4, phường Nông Trang, TP Việt Trì; hoặc liên lạc đến SĐT: 02103.525.161 để giải quyết quyền lợi theo quy định.