Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.382 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (8/8), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 65.463.188.250 đồng (gần 65,5 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.399.666.850 đồng (gần 3,4 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng lần thứ 1.382 của loại hình xổ số Power 6/55 là 05 - 29 - 33 - 38 - 40 - 45 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 37.

Vietlott tìm được 1 tấm vé trúng độc đắc gần 3,4 tỷ đồng.

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 05 - 29 - 33 - 38 - 40 - 45. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 37.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 3,4 tỷ đồng, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.382 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 9 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 993 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 22.615 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Đáng chú ý, trong 3 kỳ quay liên tiếp gần đây của sản phẩm xổ số Power 6/55, Vietlott liên tục tìm thấy vé trúng Jackpot 2 trị giá hàng tỷ đồng.

Cách đây 2 hôm, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.381 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 6/8, Vietlott tìm được 1 khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh trúng giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 3,4 tỷ đồng.

Trước đó 2 hôm, vào tối 4/8, Vietlott cũng tìm thấy 1 tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 4,7 tỷ đồng ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.380 của loại hình xổ số này. Chủ nhân của giải thưởng này sống tại tỉnh Hưng Yên.