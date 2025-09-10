Theo hợp tác giữa Lalamove và Haravan, khách hàng đang hợp tác cùng Haravan có thể lựa chọn Lalamove là nhà vận chuyển xử lý các đơn hàng của họ. Nhà bán hàng sẽ tự động kết nối với dịch vụ giao hàng siêu tốc Lalamove, cho phép thực hiện đơn và theo dõi trực tiếp lộ trình đơn hàng.

Lalamove được khách hàng tin dùng với đa dạng các loại xe máy hoặc xe van, xe tải trọng tải từ 500kg, cùng nhiều lựa chọn thùng tải (thùng mở, thùng kín, thùng bảo ôn, thùng đông lạnh), đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển. Khi đồng hành cùng Lalamove, khách hàng có thể đặt đơn giao từ nội thành đến liên tỉnh, dễ dàng quản lý đơn hàng mà không cần tốn nhiều thời gian đầu tư vào đội ngũ vận chuyển riêng biệt, cùng với đó là cước phí minh bạch và chủ động điều chỉnh đơn hàng tùy vào từng thời điểm.

Theo thống kê từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng ở mức 18-25% mỗi năm. Năm 2024, quy mô thị trường đạt trên 25 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2023, chiếm khoảng 9% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các phương thức mua sắm trực tuyến.

Ngoài ra, hợp tác chiến lược giữa các sàn thương mại điện tử và công ty vận chuyển đã tạo ra những dịch vụ giao hàng nhanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Không nằm ngoài dòng chảy phát triển này, sự hợp tác với Haravan đánh dấu sự phát triển trong lĩnh vực giao hàng của Lalamove với mong muốn tối ưu quy trình vận hành cho nhà bán hàng.

Haravan hiện đang hỗ trợ sự phát triển của hơn 60.000 doanh nghiệp và hơn 300 thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam, giúp họ mở rộng quy mô trong kỷ nguyên số. Trong tháng 9 này, nhà bán hàng khi lựa chọn Lalamove là đơn vị vận chuyển thông qua nền tảng Haravan sẽ nhận ngay ưu đãi độc quyền, hoàn tiền lên đến 1.600.000 VND. Nhà bán hàng trên Haravan có thể sử dụng ngay dịch vụ vận chuyển của Lalamove tại: https://www.lalamove.com/vi-vn/blog/huong-dan-su-dung-lalamove-api-haravan

Đội ngũ giao hàng của Lalamove với đa dạng loại xe, đáp ứng mọi nhu cầu của nhà bán hàng

Đại diện Haravan chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng thông qua sự hợp tác của Haravan và Lalamove, nhà bán hàng có thể dễ dàng kinh doanh trên các nền tảng online mà vẫn đảm bảo hiệu quả. Không chỉ nhận được ưu đãi đặc biệt trong tháng 9, Lalamove còn là nền tảng cung cấp nhiều loại phương tiện với khả năng phủ sóng rộng rãi có thể hỗ trợ tối đa các nhà bán hàng trên Haravan”.

Khách hàng có thể dễ dàng kết nối đội ngũ tài xế chuyên nghiệp của Lalamove thông qua nền tảng Haravan

Ông Nguyễn Hải Đăng - Giám đốc Điều hành Lalamove tại Việt Nam chia sẻ: “Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, và tại Lalamove, chúng tôi tự hào đồng hành để thúc đẩy sự phát triển của họ. Việc hợp tác cùng Haravan giúp chúng tôi mang đến các giải pháp logistics linh hoạt, không chỉ hỗ trợ nhà bán hàng vận hành hiệu quả hơn mà còn góp phần củng cố hệ sinh thái thương mại điện tử rộng lớn”.

Trong thời gian tới, Lalamove và Haravan sẽ tích hợp thêm nhiều tính năng hỗ trợ để nâng cao trải nghiệm của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Sự hợp tác này hứa hẹn mang lại giá trị lâu dài, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử và kinh doanh đa kênh tại Việt Nam.

Được thành lập tại Hồng Kông (Trung Quốc) năm 2013, Lalamove là nền tảng giao hàng theo yêu cầu với sứ mệnh giao hàng nhanh chóng, đơn giản và chi phí phải chăng. Chỉ với một chạm, cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và các tập đoàn có thể dễ dàng tiếp cận một đội xe giao hàng đa dạng do những đối tác tài xế chuyên nghiệp đảm nhận.

Ngọc Minh