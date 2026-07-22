Sân bay Liên Khương trong giai đoạn sửa chữa. Ảnh: Song Anh

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch quảng bá du lịch, xúc tiến các đường bay nội địa và quốc tế. Theo đó, tỉnh đề nghị các hãng khôi phục toàn bộ mạng bay hiện có, đồng thời tăng tần suất khai thác ngay sau thời điểm sân bay Liên Khương mở cửa trở lại từ 19/8, kéo dài đến hết năm 2026.

Sau khi sân bay hoạt động trở lại, tỉnh sẽ phối hợp với công ty ACV và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương để ổn định khai thác, phục hồi kết nối hàng không.

Trong 90 ngày đầu, Lâm Đồng phấn đấu duy trì các đường bay nội địa TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ, đồng thời điều chỉnh tăng tần suất ở các tuyến có nhu cầu cao. Đến cuối năm 2026, dự kiến phục hồi hoặc mở mới 1-2 đường bay nội địa thuộc nhóm Thanh Hóa, Huế, Phú Quốc; đồng thời tiếp tục xúc tiến mở rộng đường bay quốc tế đến Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và các thị trường tiềm năng khác.

Công nhân đang làm việc tại sân bay Liên Khương, nỗ lực đưa công trình vào hoàn thiện.

Về kế hoạch khai thác, từ 19/8, sân bay dự kiến hoạt động với tần suất 36-40 chuyến/ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày. Một số tuyến dự kiến gồm Đà Lạt - TP.HCM và Đà Lạt - Hà Nội (7-8 chuyến/ngày); Đà Lạt - Đà Nẵng (2 chuyến/ngày); Đà Lạt - Vinh (1 chuyến/ngày); Đà Lạt - Hải Phòng (4 chuyến/tuần) và Đà Lạt - Cần Thơ (1 chuyến/ngày).

Ở các tuyến quốc tế, từ 2/9, hãng AirAsia dự kiến khai thác lại Đà Lạt - Kuala Lumpur với tần suất 4 chuyến/tuần; đồng thời tỉnh phối hợp xúc tiến các đường bay từ Hàn Quốc, Đài Loan và nghiên cứu mở mới đến Singapore, Bangkok, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông.

Tỉnh Lâm Đồng đánh giá, việc khôi phục sân bay sẽ góp phần thúc đẩy kích cầu du lịch và chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI cuối năm 2026 thông qua các chương trình ưu đãi, combo vé máy bay - khách sạn - tham quan và phát triển sản phẩm như nghỉ dưỡng, golf, MICE, du lịch xanh, trải nghiệm văn hóa.

Trước đó, ngày 4/3/2026, sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để thực hiện dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay, với tổng vốn hơn 1.032 tỷ đồng. Dự án sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh dài 3.250m, rộng 45m, đường lăn, dải bảo hiểm đầu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động bay.

Sân bay Liên Khương là cửa ngõ hàng không quan trọng kết nối Đà Lạt, Lâm Đồng với nhiều trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong cả nước. Việc sân bay dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19/8 được kỳ vọng tạo thuận lợi cho người dân, du khách, nhất là khi nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao vào những tháng cuối năm.

Song Anh