Yuhan Kimberly là công ty liên doanh giữa Yuhan Corporation (Hàn Quốc) và Kimberly-Clark (Mỹ), được thành lập từ năm 1970, là công ty hàng đầu tại thị trường sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình với các dòng sản phẩm an toàn, chất lượng cao như bỉm Huggies, giấy Kleenex, đặc biệt là bình sữa núm ti Greenfinger Bebegrow.

Đại diện hai bên ký kết hợp tác tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Lam Hà SG

Sự kiện không chỉ là dịp để Greenfinger Bebegrow ghi nhận những nỗ lực và đóng góp nổi bật từ đối tác đại lý, mà còn khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Lam Hà SG và Yuhan Kimberly. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để các gia đình Việt tiếp cận nhiều hơn với các sản phẩm chất lượng quốc tế, trong đó có thương hiệu bình sữa Greenfinger Bebegrow - sản phẩm đang được nhiều ba mẹ tin dùng.

Trong nhiều năm qua, Greenfinger Bebegrow luôn theo đuổi triết lý “An toàn tuyệt đối cho bé - Tin cậy cho mẹ”. Các sản phẩm được sản xuất 100% tại nội địa Hàn Quốc, vượt qua các bài kiểm tra khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm trẻ em của Châu Âu.

Sau khi ra mắt 6 tháng, bình sữa núm ti Greenfinger Bebegrow đã dành thị phần số 1 tại các chuỗi bán lẻ lớn của Hàn Quốc và luôn giữ vững vị trí best seller trên trang TMĐT Coupang.

Thông qua hợp tác với Lam Hà SG - đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành hàng mẹ và bé, Greenfinger Bebegrow cam kết xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp, đảm bảo đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Đại diện Greenfinger Bebegrow chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng sự đồng hành của Lam Hà SG và Yuhan Kimberly sẽ là nền tảng vững chắc giúp Greenfinger Bebegrow mở rộng hơn nữa tại Việt Nam. Sự kiện ký kết này không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn thể hiện cam kết lâu dài trong việc mang đến cho trẻ em Việt những sản phẩm an toàn, chất lượng quốc tế”.

Đại diện Lam Hà SG, Yuhan Kimberly và các đại lý xuất sắc tại lễ ký kết hợp tác ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Lam Hà SG

Greenfinger Bebegrow không chỉ dừng lại ở việc phân phối sản phẩm, mà còn đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với sự an tâm và tin tưởng của các bậc cha mẹ. Trong thời gian tới, công ty sẽ triển khai thêm nhiều chương trình đồng hành cùng mẹ Việt, từ tư vấn chăm sóc trẻ sơ sinh đến các hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về an toàn sản phẩm cho trẻ.

Sản phẩm bình sữa 280ml của Greenfinger Bebegrow. Ảnh: Greenfinger Bebegrow

Với sự kiện ký kết chiến lược tại Seoul, Greenfinger Bebegrow đã khẳng định vị thế và tầm nhìn phát triển dài hạn tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa chất lượng quốc tế và sự am hiểu thị trường nội địa của Lam Hà SG sẽ mở ra nhiều cơ hội cho thương hiệu, góp phần mang đến những sản phẩm chất lượng đáng tin cậy trong hành trình nuôi con khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc của hàng triệu gia đình Việt.

(Nguồn: Công ty XNK Lam Hà SG)