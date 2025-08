Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cảnh giác với những lời quảng cáo thiếu kiểm chứng, đặc biệt là với các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ, minh bạch đang trở thành yếu tố tiên quyết trong quyết định mua hàng. LaminGrow - một sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) hỗ trợ bé ăn ngon, hỗ trợ xương phát triển - là một trong những thương hiệu lựa chọn minh bạch làm trọng tâm trong chiến lược phát triển. LaminGrow đã chủ động thông tin đầy đủ kết quả kiểm nghiệm định kỳ tại các mốc thời gian cụ thể: 3, 6, 9, 12, 24, 30 và 36 tháng sau sản xuất. Các đợt kiểm định được tiến hành bởi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia - Bộ Y tế và công khai rộng rãi đến người tiêu dùng.

Bên cạnh hoạt chất, sản phẩm cũng được kiểm nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu về vi sinh vật, kim loại nặng và độc tố vi nấm nhằm đảm bảo mức an toàn theo quy định của Bộ Y tế. TPBVSK LaminGrow cũng tuân thủ các quy trình công bố sản phẩm. Sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 661/2022/ĐKSP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế ban hành từ tháng 2/2022.

Kết quả kiểm định cho thấy các thành phần như Canxi (Trucal® từ Hoa Kỳ), Vitamin D3 (DSM - firmenich từ Thụy Sĩ), Vitamin K2 lên men (MediQ7® - Hàn Quốc) và Kẽm sinh học (Lalmin® từ Canada) vẫn duy trì hàm lượng trên 90% sau thời gian dài.

Nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ các tập đoàn lớn trên thế giới.

Ngoài minh bạch kết quả kiểm nghiệm, LaminGrow còn công khai nguồn gốc nguyên liệu được sử dụng trong công thức. Theo thông tin công bố, các thành phần chính trong sản phẩm bao gồm K2-MK7, TruCal® - canxi tinh chất sữa, vitamin D3 và kẽm sinh học. Tất cả đều được nhập khẩu từ các nhà cung cấp quốc tế có chứng nhận rõ ràng. Việc công khai nguồn nguyên liệu giúp người tiêu dùng dễ dàng xác minh tính xác thực và tiêu chuẩn an toàn của từng thành phần.

Toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện tại Nhà máy Dược phẩm DKPharma - đơn vị đạt chuẩn GMP-WHO với hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm.

Trên thực tế, những vụ việc liên quan đến sản phẩm không đảm bảo chất lượng hoặc sai lệch so với công bố khiến phụ huynh ngày càng trở nên thận trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm cho con, đặc biệt là ở độ tuổi phát triển quan trọng như từ 6 tháng đến 12 tuổi. Trong xu hướng tiêu dùng mới - nơi người mua không còn bị thuyết phục bằng cảm tính mà bằng dữ liệu cụ thể và bằng chứng khoa học, nhiều phụ huynh cho biết họ thấy an tâm khi có thể chủ động kiểm tra thông tin sản phẩm thay vì phụ thuộc vào lời giới thiệu. Việc một thương hiệu cam kết minh bạch toàn bộ quy trình kiểm nghiệm và nguyên liệu đầu vào không chỉ là điểm cộng - mà là yếu tố tiên quyết giúp duy trì sự tin tưởng lâu dài từ phía người tiêu dùng.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, minh bạch đang dần trở thành chuẩn mực mới thay cho những lời hứa mơ hồ. LaminGrow là một trong số ít thương hiệu nội địa mong muốn từng bước củng cố niềm tin người tiêu dùng bằng chính sự chủ động công khai, thay vì kỳ vọng khách hàng phải “tin tưởng trước, kiểm chứng sau”.

Website: https://lamin.com.vn

Email: info@lamin.com.vn

Hotline hợp tác: 1800 646 970

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Lệ Thanh