Ngày 14/5, ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cho biết, các nhà khoa học đã ghi nhận được hình ảnh chó sói lửa (Cuon alpinus) thông qua hệ thống bẫy ảnh đặt trong rừng tự nhiên của khu bảo tồn.

Đây là lần đầu tiên loài thú quý hiếm này được ghi nhận bằng hình ảnh ngoài thực địa tại Pù Hoạt.

Chó sói lửa quý hiếm được ghi nhận tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Ảnh: Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Theo BQL Khu Bảo tồn, hình ảnh thu được đã được Trung tâm Nghiên cứu IZW (CHLB Đức) giám định và công bố trên tạp chí khoa học của Đại học Cambridge ngày 26/2.

Theo Sách Đỏ Việt Nam, chó sói lửa thuộc nhóm CR - nhóm cực kỳ nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng rất cao trong tự nhiên. Loài này thường sinh sống ở những cánh rừng già ít bị tác động nhưng đang ngày càng suy giảm do mất sinh cảnh, cạn kiệt nguồn thức ăn và nạn săn bắt kéo dài.

Bẫy ảnh chụp sói lửa tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Ảnh: Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Trong nhiều năm qua, chó sói lửa gần như vắng bóng trong các nghiên cứu thực địa tại Việt Nam. Trước đây, loài này chỉ được ghi nhận có khả năng phân bố tại một số khu vực như Mường Nhé, Pù Luông, Xuân Liên, Bến En, Phong Nha - Kẻ Bàng hay Bắc Hướng Hóa.

Riêng tại Nghệ An, dù từng có tài liệu đề cập sự xuất hiện của chó sói lửa ở Pù Hoạt, song đây là lần đầu tiên giới khoa học ghi nhận được hình ảnh thực tế của loài trong môi trường tự nhiên.

Theo mô tả, chó sói lửa có ngoại hình khá giống chó nhà, nặng khoảng 8-20kg, lông màu đỏ da bò, chân cao và thường sống theo bầy đàn. Các nghiên cứu cho thấy số lượng cá thể ngoài tự nhiên đã giảm hơn 80% trong khoảng 30 năm qua.

Trước đó, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cũng liên tiếp ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài động vật quý hiếm như beo lửa, mèo gấm và mèo rừng thông qua hệ thống bẫy ảnh.

